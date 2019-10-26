兩岸局勢緊張之際 中國棒球代表隊登陸台灣

圖片版權 Chinese Taipei Baseball Association Image caption 10月19日在台灣舉辦的棒球亞錦賽，中國難得參賽，兩岸雙方在賽後合影。

代表台灣的中華台北隊在10月20日台中舉行的亞洲棒球錦標賽後，獲得2020年東京奧運最終資格賽排名賽的參賽權。

此次台中賽事的另一個亮點，是中國大陸棒球代表隊的出現。他們在同天下午以8比6擊敗強敵韓國獲得季軍，拿下另一張東京奧運最終資格賽排名賽的入場券。兩岸的代表隊都剛好享有殊榮。

決賽前一天，中華台北也在主場跟中國隊進行複賽較量，以10比2勝中國。賽後，兩隊也拿出君子風度，互相握手致意，雙方也在和樂的氣氛下，於球場內留下一場合照。而這張「國家隊級」的兩岸選手比賽合照，已經許久沒出現。

1954年開打的棒球亞錦賽，中國從1997年開始來台灣參賽。不過在2000年至2008年間的陳水扁，與2016年後蔡英文的執政期間，中國官方會技術性不來參加。而在2008年至2016國民黨籍總統馬英九執政期間的比賽，中國則都全數參加。

轉到中國最喜愛的足球與籃球，兩岸的籃球代表隊，過去在亞運與亞洲杯等賽事中交手過，但是在台北舉辦的2017年世界大學運動會，中國則是缺席包括籃球的團體項目。而兩岸的足球代表隊交手，僅有女足在他國的亞運與奧運資格賽碰過數次，但在台灣仍未對戰過，也讓這次的棒球代表隊交流格外有意義。

圖片版權 Getty Images Image caption 2008年的北京奧運，讓中國體育的軟硬體與國力進入新層面。

30年來交流的眉角

兩岸代表隊之所以在國際賽場，尤其在台灣這麼難遇到，也有其歷史因由。過去中華民國還在聯合國時期，不承認中華人民共和國存在，在國際賽場上自然是中華人民共和國受到處處打壓。

直到1971年，聯合國決議中華人民共和國取代中華民國代表權後，反而讓在台灣的中華民國受到打壓。直到1980年代中後期，包括籃球與足球等才慢慢以「中華台北」名義回到亞洲賽場。

相對地，中國較不重視的棒球，在台灣持續蓬勃發展，並給了台灣民族自信心。 1997年中國棒球隊參賽後，由於棒球相關賽事大多由日本、台灣與南韓等設備先進國主辦，也增加中國隊來台打比賽的機會，自然讓更多台灣人期盼兩岸「體育大戰」。但其他體育項目，依然要看中方觀察台灣的政治氛圍來決定。

中國於80年代後期改革開放，進入90年代後中期後，兩岸體育也開始在學術與競技兩邊交流。台灣台北教育大學體育系專研體育文化史的教授李加耀對BBC中文回想當年的交流，依舊深呼吸後吐了句「那時候真的不簡單」。

當時還是學生的李加耀，曾跟繋上教授主辦首次「東北亞體育史學會」，首次邀請中國學者來台發表。當時聯絡不像現在方便，中國學者對於名稱溝通就耗很久，「（名稱）掛中華民國就是不行，發表會上也會吃你豆腐，說中國台灣什麼的」。

大約同期，中國的競技強項桌球、游泳等也在當局允許下來台灣交流。他說：「當時游泳選手林莉被邀來台灣師大示範，我現場看到印象真的很深」。隨後桌球的陳靜、網球的胡娜等定居台灣併入籍後，開始給予台灣運動競技新的刺激。

Image caption 李加耀從事兩岸體育交流超過20多年，從當初的磨合到現在雙方都有默契，花了不少時間。

大比賽對國的重要

隨著中國的經濟實力逐漸上升，北京在1990年舉辦亞運後，將目標轉向奧運。李加耀分析：「奧運、亞運這種國家層級的，是種國家政治跟經濟實力展現。它是有規律性 短中長程的時間規劃、實力也夠，還有城市再造與場館利用」。

2001年後，中國在成功申辦北京奧運下，硬體實力逐漸飛躍，配合經濟快速飛漲，讓中國體育建設邁向黃金期。 2000中期起中超足球、CBA職籃、桌球聯賽等體系日趨成熟，反而讓台灣的體育選手開始前往中國的體育聯賽掏金。

「之前去杭州的網球訓練中心，那個場地都是20面起跳的，食物供給也很完備」。李加耀談起中國體育目前的硬體投資，印象相當深刻。

20多年過去後，當年中國體育學者都已50、60來歲，雙方都已建立長久友誼，平常講話也不再刻板。李加耀說：「但他們在公開場合一定都很保守，要的（頭銜）話就一定要」，然而在私底下酒酣耳熱時，他們也會吐露心聲：「因為領導在旁邊盯，不說的話回中國就會被寫報告檢討」。

台灣也在2017年時，成功在台北舉辦世大運。李加耀回憶，2011年當時在馬英九時期，在爭取世大運上確實花了很多苦心。他說：「中共不支持、但也不反對，那就是默許了」。但中國依舊在2017年世大運時，因為兩岸因素選擇缺席團體賽事。

他補充，奧運、亞運或各項世界杯賽事等大型賽事是強心針，對於國家團結有絶大向心力。一但國家向心力團結起來，在政治上一定會有深化作用，因此中國會打壓絶對不意外，「體育也是政治實力的展現」他說。

圖片版權 EPA Image caption 2017年台北舉辦世大運，是兩岸在政治和緩下難得的大型體育賽事。

政治與體育能分開？

在台灣，每每舉辦大型賽事之時，總會有台灣以「中華台北」名稱出賽是否恰當的爭論。許多人也提出「體育歸體育、政治歸政治」說法，但李加耀也表示，真的要做到如此是很難的，體育強度跟國家政治、經濟實力是呈正相關。

就如同台灣現在一直想申請台北亞運，但李加耀直言「現在兩岸政治氛圍下是不可能」。他並說：「中國若要杯葛，太簡單了，他也跟著台灣申請就好」，比國際政治實力、肯投下的資源數量等，台灣比投票數永遠投不贏。

因此過去馬英九執政時期，也是先從政治緩和開始。從政治論述、到高官去中國參訪、變相有政治宣示，才會讓中國單邊加大對台灣的「體育開放力道」，最後才有默許台灣申辦世大運。

不過李加耀認為，摒除是否國與國間交流，兩岸在學校層面與縣市體育交流上還是很頻繁的。「沒有公開場合、大型儀式或致詞都好，但如果有這些，他們就會有他們要的模式」，行之有年後也成為雙方不成文的默契。

李加耀也感嘆，曾有中國大集團想贊助台灣高爾夫與羽球選手，但是雙方都有政治考量而告吹。如果以單純體育競技來看，他認為投資選手都是好事。「兩岸要在競爭中追求合作，合作中又要保有彼此競爭力」，這是他與中國體育界交流至今的心得。

體育競技，尤其是足球等團體項目，是現代社會沒有戰爭狀態下，國與國之間較量最好的方式。兩岸也是在30餘年來，持續在政治未明朗的詭譎型態下，進行「有默契」的體育交流。棒球在台已有多次，未來能否見到籃球或足球等國家隊級的比賽在台灣上演，恐怕仍是未定之天。