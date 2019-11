BBC教你如何搞定好記而不易攻破的安全密碼

圖片版權 Getty Images Image caption 根據信息安全公司SplashData的統計,使用123456作為密碼的人超過2300萬以上,使用123456789這個密碼的人接近800萬。

首先問一下你自己,你喜歡使用簡單好記的密碼嗎?比如:123456,或是自己的生日日期等。如果是,專家建議你還是改一改吧。

不難理解,密碼是現代人生活中不可缺少的一部分。如果你想保護好自己的網上世界,例如,你的電郵、社交媒體賬戶、手機等等,強大的密碼必不可少。

這聽起來似乎不可思議,但根據信息安全公司SplashData的統計,排在前三名最流行的密碼分別是123456、password(密碼)以及12345678。

其中,使用123456作為密碼的人超過2300萬以上,使用123456789這個密碼的人接近800萬。

雖然這些密碼簡單好記,但同時也容易被人猜到,為黑客攻入你的賬戶提供了方便。

根據英國國家網絡安全中心(the UK's National Cyber Security Centre)最近的調查發現,仍有數百萬的人使用同樣的密碼。

除了數字外, 許多英國人還喜歡使用一些像 Ashley,Michael以及Daniel等英文常用名當密碼。

這些可能都不是比較理想的密碼。

那麼, 如何設置一個安全可靠,只有你自己知道但又不容易被別人猜到的密碼呢?

強大安全密碼

首先,不要使用那些顯而易見的東西:例如,你所喜歡的足球隊/或者你討厭的足球隊等。

與其選用一個字,不如使用一個短語。

在選用英語字母做密碼時,最好裏面既有大寫字母,也有小寫字母,二者結合起來。或者改變單詞的拼寫順序等。

可以考慮使用首字母連寫。

在密碼中加入數字與符號

我們可以把以上這些要素結合起來,舉個例子。

圖片版權 Getty Images Image caption 一位專家建議創建密碼可以很創意,比如用你喜歡的一首歌詞的每個首字母。

唱出好密碼

BBC請密碼高手馬丁為我們示範一下:

馬丁首先選擇了英國男子樂隊單項組合(One Direction)做開端。然後,選擇了他們發行的一支單曲:歷史(History)。

接著,他挑選了歌中的一段歌詞:You and me got a whole lot of history(你我之間發生的事太多)。

馬丁把這段歌詞的首字母拼寫連起來就成了:yamgawloh

再按照好密碼應該有大小寫、數字、符號等原則,最後就設置出這樣的一組密碼:

Y@m6Awl0H

在這裏, 馬丁用@代替了a, 6代替了大寫字母G(因為兩者看上去相似),0來取代o。

當然, 最後,不要對任何人透露你的密碼。

一旦懷疑自己的賬戶被黑客攻入,立即改換密碼。

未來密碼

好的密碼的確要下一番功夫,簡單的密碼又容易受到攻擊。因此, 已經有專家呼籲未來廢除密碼,用生物識別或是特殊安全鑰匙來取代。

據美國技術公司高德納(Gartner)預測,到2022年,全球60%的大公司,以及幾乎所有中型公司將把對密碼的依賴減少一半。

圖片版權 AFP Image caption 不要使用那些顯而易見的東西:例如,你所喜歡的足球隊。在英國,愛用自己支持的球隊的人最多使用的密碼是利物浦,超過28萬人用這個字做密碼。

專家稱, 對黑客來說,密碼是最容易攻擊的對象,特別是如果你經常選用簡單、好記,安全性能又差的密碼。

未來的密碼,除了生物識別以外,更有可能是使用雙重或是多重要素驗證方法(two factor authentication or multiple factor authentication, MFA)。它們包括密碼、指紋掃描等方式。

同時, 還可以包括像你所在的方位、購物歷史、擊鍵、滑動模式、甚至你拿手機的方式等都可能是密碼組成的一部分。

但是,就目前來說,設置一個安全強大的密碼仍然是你能夠進行自我保護的最強有力的武器。

最後,請記住不要使用以上文中所舉例的密碼。

相信有了以上的技巧後,你肯定會想出更有創意的密碼。