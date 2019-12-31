圖片版權 Getty Images Image caption 新年願望當中最終失敗的佔很大比例，但是今年，或許會不一樣。

2020年到了！新的一年又將開始。

對於我們很多人來說，都會通過一個新年願望，一個「新的開始」，來為新一年的自己設定自我提升的新目標。

或許是生活得更健康，或者存一些錢？

又或者，你想要培養一個新的愛好，或者完全放下一些事情？

圖片版權 Getty Images Image caption 模糊的行動計劃失敗的機會更大。

不管你想要許怎樣的新年願望，有一個因素是必不可少的——就是堅持下去的動力。

不過，我們都很清楚，這不是一件容易的事。

根據美國斯克蘭頓大學（University of Scranton）進行的研究和統計大腦（Statistic Brain）研究所收集的數據顯示，許下新年願望的人當中只有8%能夠最終實現。

但是，這也並不代表你就沒有機會。

這裏有五個簡單的方法，幫助你能夠避免失敗，堅持一整年去實現你的願望。祝你好運！

1. 是的，先設立一個小目標

圖片版權 Getty Images Image caption 設定更現實的目標，然後逐步完成一個更難做到的願望。

設定比較現實的目標，可能會增加成功的機會。

心理治療師蕾切爾·韋恩斯坦（Rachel Weinstein）指出，其中一個問題是我們經常設定一些過高的目標，「錯誤的預計我們能夠在新的一年成為一個完全不同的人」。

從小目標開始，你可能會一步步實現一個較難實現的願望。

比如，買一雙跑鞋然後開始做一些短程的跑步運動，而不是完全以跑馬拉松比賽為目標。

或者，如果你喜歡烹飪，你可以每星期去廚房裏協助別人做一頓飯，來提升你的廚藝。

這不是要讓你變得更短視，而是通過實現短期的願望來獲得長遠的成果。

韋恩斯坦解釋說，因為在現實世界中，「改變是在長時間當中通過一個個小步伐實現的」。

2. 這個目標要具體

圖片版權 Getty Images Image caption 好好考慮你確切要做的是什麼，在哪裏做，何時做？

我們經常設立一些目標，卻沒有清晰的行動計劃。

但是，計劃行動細節是非常重要的。

牛津大學的尼爾·列維教授（Professor Neil Levy）指出，許願「我要每周二下午和周六上午去健身房」，比起只是許願「我要多去健身」會更可能成功。

這種具體、可實現的行動將會確保你不只是在陳述一個意圖，而是設立具體的步驟來實現它。

3. 建立支持

圖片版權 Getty Images Image caption 將願望公開，可能會鼓勵你堅持完成自己的目標。

找到其他人來和你一起走這一段旅程，可以成為一個非常好的動力來源。

這可能意味著和朋友一起去上某一個課，又或者是公開你的願望。

一旦我們向他人展示了我們的願望，我們就更有可能堅持到最後。

華威大學（Warwick University）的哲學家約翰·邁克爾博士（Dr John Michael）專門研究在許諾和履行諾言當中所涉及的社會因素。

他說，如果我們能夠把自己的願望看作是對其他人有某種重要性的事情，我們就更有可能去履行它——就是說，如果我們沒有做到，「其他人的福祉就會受影響」。

所以，無論是實現一個承諾還是獲得額外的支持——讓其他人參與進來能夠幫助推進你的目標。

4. 克服挫敗

圖片版權 Getty Images Image caption 在日常生活中作一些改變。

當進程變得艱難的時候，停下來一會兒，重新評估。

你面對的是什麼障礙？那些策略是最有效的？哪些又是最沒有效的？

轉而變得更現實一些，為哪怕最小的成功而慶幸。

如果你還是想要堅持同樣的願望，為什麼不試試一些能令你意志力更強的不同做法？

在日常生活中做一些簡單的改變，也能幫助你走向正確的方向。

如果你想要吃得更健康，你可以從吃白面變成更健康的全麥。

或者你可以試著減少飽和脂肪的攝取，方法是將蛋糕、脆片等零食換成更有營養的蔬菜棒和奶昔。

5. 將願望與長遠目標聯繫起來

圖片版權 Getty Images Image caption 單憑意志力是不夠的。

行為心理學家安妮·斯溫伯恩博士（Dr Anne Swinbourne）表示，最好的願望是那些能夠成就一部分你的長遠計劃的，而不是那種模糊的和熱切的願望。

如果你從來都對體育運動沒有興趣，許願成為一個出色的運動員就很可能不會讓你堅持下去。

「依賴意志力的人多數都會失敗，」她說。

所以，一旦你有了一個能讓你感興趣或者興奮的願望，就要從第一天開始以細緻的計劃來實現它。

而且，在你與過程中那些障礙搏鬥時，不要害怕去尋求幫助。