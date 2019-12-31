台灣大選：夾在大國間的台灣民眾如何看中美

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台灣總統大選在即，藍綠對陣中的重大外交議題關注兩岸關係及台灣在中美競爭中如何自處。候選人各抒己見，但台灣民眾究竟如何看待？

一項由美國哈佛大學費正清中國研究中心江憶恩（Alastair Iain Johnston）、尹麗喬（George Yin）、戈迪溫（Steven Goldstein）與台灣政治大學選舉研究中心的蔡佳泓聯合主持的調查顯示，多數受訪民眾認為中國比美國在亞洲有更大的影響力。但當被問及國家安全議題時，受訪者認為台灣應當依靠美國來捍衛其利益。

這項獨家提供給BBC的調查在11月14日至18日期間，於全台各地隨機抽樣1222名受訪者。調查結果發現，超過六成的受訪者認為，儘管特朗普上台後大規模實施「印太戰略」，但中國在亞洲的影響力比美國更大；而近三成受訪者認為美國在亞洲的影響力大過中國。

然而，在中美大國競爭的背景下，大多數受訪者認為，台灣應當依靠美國來捍衛自身利益。 超過一半受訪者看中台灣與美國的關係，僅有不到三成受訪者認為台北與北京的關係重要，或者十分重要。

安全與經貿，中美誰更重要？

除了安全議題外，研究人員還詢問了受訪者對台灣與中國與美國經濟發展的議題。近一半受訪者認為台美經貿關係重要或者十分重要；僅有18%受訪者認為台灣與中美兩國的經貿關係同等重要；22%的受訪者認為台灣與中國的經貿關係重要，但僅15%受訪者認為這一關係十分重要。

顯然，大部分受訪者珍視台美關係，但這項研究也發現：1）更多的台灣民眾相信在台灣與中國的關係中，維護主權比經濟利益更重要；2）大部分受訪者仍然認為，在捍衛國家安全與繁榮議題上，仍有相當比例的受訪者認為中國比美國更重要（國家安全29%，經濟發展37%）。

中國向來認為台灣並非主權獨立的國家，北京並不承認台北政府。習近平上台後更曾誓言要用「一國兩制」的模式和平統一台灣。在香港持續「反送中」抗議的背景下，藍綠雙方也就此進行激辯。

「這也顯示，台灣民眾對親美還是親中外交政策還沒有達成一致共識，尤其是在經濟議題上。」該調查的主持人之一，哈佛大學費正清研究中心的尹麗喬對BBC表示。「同時，柯文哲等提出的同時親善中美戰略也並沒有得到多數受訪民眾的支持。」

「換而言之，台灣民眾並不認為台灣的外交政策可以在中美間『左右逢源』，即台灣必須在中美間選邊站。這也將是下一任台灣總統在外交與兩岸問題上可能遇到的最大挑戰。」

蔡英文與韓國瑜支持者有什麼區別？

2020台灣總統選舉民意調查情況 Date 宋楚瑜 韓國瑜 蔡英文 9% 20% 48% 7.2% 24.5% 46.6% 6.5% 15.2% 50.8% 6.6% 19% 51% 9.5% 30.3% 44.4% 6.7% 22.7% 42.2% 6% 24% 42.3% 8% 29% 45% 0% 26.9% 43.7% 0% 33.7% 45.7% 0% 25.7% 42.7% 0% 33.1% 42.1% 0% 27.8% 40% 0% 30% 42% 0% 22.3% 40.5% 0% 25.1% 41.5% 0% 27.7% 41.1% 0% 30.8% 41.2% 0% 32.9% 44.4% 0% 33% 45% 0% 27.1% 43.4% 0% 33.3% 45.1% 0% 33% 44% 0% 31% 43.7% 0% 33.1% 39.9% 0% 31.3% 40.8% 0% 34.2% 42% 0% 35.4% 38.2% 0% 32.8% 37.8% 0% 35.6% 37.5% 0% 37.8% 35.4% 0% 38.9% 39% 0% 32% 32% 0% 38.4% 37.9% 0% 36% 41.2% 0% 41.1% 30.2% 0% 42.1% 34.5% 0% 42.1% 33.9% 0% 43% 38% 0% 38.8% 40.6% 0% 40.1% 40.6% 0% 40.2% 34.1% 0% 45.2% 35.9% 0% 40.4% 38.6% 0% 44% 38% 0% 42.61% 35.1% 0% 42.4% 37.4% 宋楚瑜 韓國瑜 蔡英文 關鍵事件 選舉日 滑動圖表查看民調數據與關鍵事件 將鼠標放在圖標上，查看民調數據與關鍵時間節點 支持率 来源：聯合報系， ETtoday新聞雲， 蘋果日報。

這份調查在蔡英文與韓國瑜兩位主要候選人的支持度上與近期台媒公布的民調趨勢基本一致。調查發現，31.18%的受訪者支持蔡英文，僅13.99%的受訪者支持韓國瑜，另有30.47%的受訪者在調查期間尚未決定投票傾向。

但細看兩位主要候選人的支持者就上述議題的偏好，研究人員發現，韓國瑜的支持者更相信，台北與北京的關係對台灣的安全與繁榮更重要；而蔡英文的支持者更偏向認為，台北與華盛頓的良好關係攸關國家的繁榮與安全。這也顯示，此次選舉中的藍綠之爭也是台灣夾在中美競爭中如何反思自身角色的一個縮影。

「雖然台灣目前在外交上更接近美國，但從分析的數據結果看，這一政策能夠持續多久尚不知曉，因為選民中還有一部分『親中』人士認為中國對台灣未來的影響力比美國更大，」尹麗喬對BBC表示。

「鑒於台灣『親中』人士的主要考量以經濟利益為主，美國應當加深與台灣的經貿聯繫，」尹麗喬補充說，「但這同時也說明，中國多年來對台的經濟策略是成功的。中國似乎也已經成功說服了大部分的台灣民眾，中國在亞洲已經，或正在取代美國成為主導勢力。」