百年老店面臨新挑戰 英國公眾諮詢BBC經費問題

Image caption 英國廣播公司BBC作為世界上最大的公營廣播公司，創作出很多深受世界各地觀眾喜歡的節目和電視劇。

英國政府宣佈，就BBC電視牌照費問題展開公眾諮詢，將決定是否把不繳納電視牌照費除罪化。

目前，任何人觀看公營的BBC的電視廣播節目，或在沒有繳納電視牌照費的情況下使用BBC網絡媒體播放器iPlayer都是刑事犯罪行為，可能會因此入獄。

文化事務大臣摩根說，現在是考慮在「不斷變化的媒體格局」中如何維持合情合理的費用的時候了。

但是英國廣播公司（BBC）表示，2015年的評估報告認為，目前現行牌照費制度是最公平，最有效的。

這次公眾諮詢還將審查落實有關牌照費的替代方案的可行性。

摩根表示，許多英國人認為，現行的因不繳納電視牌照費而可以判刑入獄政策，以及執行這一政策懲罰弱勢群體，都是錯誤的。

Image caption BBC總裁霍爾爵士今年年初宣佈改革大計後不久辭職。他表示BBC需要新總裁的領導面對中期評審以及與英國政府簽署下一階段的《皇家憲章》。

摩根指出：「我們正進行公眾諮詢，以確保我們採用公平合理的方式處理未繳納電視執照費的罰款和付款，以保護那些社會中最需要幫助的人。」

電視牌照費漲價

文化大臣摩根還將宣佈一項新的靈活支付計劃，稱為「簡單支付計劃」，以幫助那些有支付困難的人，包括75歲以上的老人。

它將使人們可以將電視牌照費用分攤到許多可承受的分期付款中。

摩根說：「這將有助於英國廣播公司BBC和公共廣播機構為未來做好凖備，並確保其繼續為我們的社會，我們的經濟以及為其提供資金的公眾服務。」

去年，英國財政部國務部長蘇納克表示，約翰遜首相已下令，對未支付每年154.50英鎊電視牌照費的懲罰進行評估。該費用是BBC的經費來源。

英國政府宣佈開展公眾諮詢兩天前，電視執照費漲價。即從2020年4月1日起，費用將從每年154.50英鎊增加3英鎊到157.50英鎊。

展開公眾諮詢也是繼去年取消75歲以上老人免交電視執照費的決定引起爭議後的一個最新發展。這個取消免費的決定引發一些公眾的反對，並吸引了眾多名人加入反對聲浪，要求推翻這一決定。

從2020年6月份開始，在英國年齡超過75歲的老人中，只有獲得低收入退休金補貼的人才有資格申請獲得免費許可證。

對英國廣播公司的影響

在2018年，有超過12.1萬人因不繳納電視牌照費被英國法庭定罪和判刑，平均罰款176英鎊。

去年，英國人繳納了約2600萬份電視牌照費，為英國廣播公司（BBC）提供了36.9億英鎊的資金，佔BBC全年營運總金額約四分之三。

如果未繳納電視牌照費除罪化獲得批准，將對英國廣播公司的資金產生重大衝擊。

英國政府數字，文化，媒體和體育部表示，英國政府將於2020年晚些時候開始與BBC開展有關談判，全面考慮電視牌照費對BBC的影響問題。