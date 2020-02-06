Image caption 呂束珠在阿伯里斯特威斯市集上開店已有15年

武漢肺炎疫情在英國引起過度恐慌，在威爾士一個市集上開店的台灣人遭到市場商家排擠，拿出地圖解釋「台灣不是中國」。

在威爾士阿伯里斯特威斯（Aberystwyth）市場上開店已有15年的台灣人呂束珠對BBC中文表示，她今年和往常一樣回台灣過春節，但卻碰上新型冠狀病毒疫情，讓她親身體驗到「被排斥，被歧視」的受傷感覺。

她表示，一月底過完年返回英國後一如往常前往市集開店，卻發現同一市集上幾位店主對她議論紛紛。

她走進附近店家想要禮貌性地打個招呼，幾位店主卻對她口氣惡劣的質問她是不是去了中國，並且要求她離開市場。

Image caption 呂束珠表示周遭的敵意讓她感覺受到傷害

此前，中國武漢肺炎疫情蔓延，武漢等多個城市被封鎖，英國宣佈暫停與中國之間的所有直飛航班。

隨後，英國政府組織專機從武漢撤僑，接回英國集中安置居住隔離檢疫14天。

儘管採取了上述措施，英國還是出現確診病例，目前確診的3名患者均為境外移入病例。

在此氣氛下，部分英國人對源自於遙遠的武漢的新型冠狀病毒疫情也有了「來到了自己家門口」的感覺，擔心有防疫漏洞讓病毒在英國境內傳播。

呂束珠在回台灣過年之前，和市場上一位熟識的店家聊到休假計劃時曾經透露可能會去中國旅遊，但她在台灣看到武漢疫情暴發後就打消了前往中國旅遊的念頭。

她向那幾位店家解釋，自己並沒有去中國，只是回台灣探親，但他們就是不聽，不管她去中國還是去台灣，就是要她離開。

呂束珠甚至還拿出店裏擺放的地圖，攤開來跟他們解釋台灣是台灣，中國是中國，並跟他們強調：「我去的是台灣，不是中國。」

但是幾位店家堅持說，如果她繼續來開店營業，會「置其他店家於險境」，是「自私的行為」。

Image caption 市場上也有其他店家貼出支持呂束珠的海報

呂束珠在臉書上張貼「我不是病毒」的文章，公開她受到的遭遇，該文章獲得600多人按讚，200多人分享。

同一個市場上也有商家對呂束珠表示支持，市場上一家珠寶店店主戴維·吉爾伯特（David Gilbert）就仗義執言，表示排擠呂束珠的人是基於「錯誤信息」才做出如此行為。

市場管理委員會事後已經開會討論，當地警方也介入協調，也有一些反對她的商家讓步，但至今沒有人向她道歉。

呂束珠表示，她也並不是一定要對方道歉，只是希望所有人能善待彼此，不要陷入對病毒或疫情的盲目恐慌。