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朝鮮中央通訊社（朝中社 KCNA）報道稱，朝鮮最高領導人金正恩再度出現在公眾場合，為一座新建化肥廠剪彩。報道沒有圖片或視頻。如果得到證實，這是金正恩4月12日以來第一次在公眾場合露面。

朝中社報道說，金正恩出現時，在場群眾以「雷鳴般的掌聲」表示熱烈歡迎。

最新朝鮮官方媒體報道沒有加帶照片或視頻。迄今為止朝鮮官方報道還無法被國際媒體獨立證實。

近日來，國際間有關金正恩健康狀況的猜測和報道不斷。4月29日，美國國務卿蓬佩奧講話稱，近來「沒有人見到過」金正恩，進一步引發媒體揣測。

對朝鮮局勢關注密切的韓國官方則近日否認朝鮮領導人健康狀況不佳的報道。