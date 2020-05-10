肺炎疫情：新冠病毒下你可能錯過的五件其他新聞

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新型冠狀病毒疫情下，新聞媒體鋪天蓋地都在報道疫情的最新發展，難道世界上除了新冠病毒疾病就沒有其他值得注意的消息了嗎？

事實上，BBC中文在肺炎疫情爆發後，在3月和4月分別發表了兩篇文章，盤點那些在疫情信息海嘯中被淹沒的國際大事。

隨著疫情繼續發展，現在又到了應該提醒讀者注意疫情以外其他消息的時候了。

超級月亮

圖片版權 AFP Image caption 在美國紐約的自由女神像對照下，月亮特別大

許多人可能注意到，這幾天晚上月亮特別明亮。

5月7日夜晚，世界各地的天文愛好者都有幸觀賞到「超級月亮」------月亮在夜空裏看起來特別大，也特別明亮。

這是因為月亮，地球的衛星，到達了與地球最近的距離，又稱為近地點，而且正好位於地球和太陽的對面。

倫敦自然歷史博物館（Natural History Museum）行星科學研究學者羅素（Sara Russell）說，月亮到達近地點，從地球上看起來比一般的滿月大了14%。

有些人可能會發現，月亮在升起和落下的時候看起來特別大，這是所謂的月亮幻覺，羅素說，月球本身體積不會變大變小，只是在天邊的時候有樹木或建築物作為比較參照，而高掛在天空中沒有其他物體可以比較，因此看起來就比較小。

本月出現的超級月亮因為適逢春天又被稱為「花月亮」，是今年出現的第三次超級月亮，也是今年最後一次看到。

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哈里與梅根

還記得英國王室的哈里王子和梅根吧！他們宣佈放棄王室高級身份，遠走加拿大還是新冠病毒疫情爆發之前的事。

自那以後，哈里王子和梅根以及他們的孩子阿奇就在加拿大溫哥華島居住，之後傳出他們有意遷居美國洛杉磯，因為那裏距離梅根的母親比較近。

最近，英國《星期日郵報》在與梅根的法律訴訟中贏了第一回合，成功駁回梅根對該報的部分指控。

本周，阿奇度過一歲生日，哈里王子在社交媒體上發表梅根念故事書給阿奇聽的一段視頻作為紀念。

隨後，英國幾家小報刊登哈里王子一家人在洛杉磯居住的豪宅照片，據報他們一家人住在美國媒體名人泰勒·佩里（Tyler Perry）擁有的市價1800萬美元的山頂豪宅內。

目前還不清楚哈里王子是否支付其房租，或者是以賓客的身份住在豪宅內，但據了解該處豪宅沒有買賣交易記錄。

圖片版權 Getty Images Image caption 非洲蝗蟲成災威脅糧食供應

非洲蝗蟲

肺炎疫情爆發之初，非洲也傳出蝗蟲成災的消息，當時有許多照片顯示蝗蟲漫天密布的恐怖景象。

但是蝗蟲災害並沒有隨著時間而消失，最近有報道說非洲東部地區出現了第二波數量更多的蝗蟲災害。

埃塞俄比亞、肯尼亞和索馬里是受到蝗蟲災害最嚴重的國家。

聯合國糧農組織（UN Food and Agriculture Organization）表示，蝗蟲災害難以根除，因為在噴灑藥物的同時，又有新成長的蝗蟲出現。

另一方面，由於新冠病毒疫情影響，上述地區面臨雙重打擊，原本就缺少的糧食供應問題進一步加重。

聯合國估計，如果蝗蟲災害問題不解決的話，到6月的時候蝗蟲數量將增加400倍。

圖片版權 Reuters Image caption 擊鼓喚醒穆斯林在日出之前用餐

齋戒月

前一陣子基督教的復活節剛過，接著全球的穆斯林就開始了齋戒月。

齋戒月是伊斯蘭教的習俗，被視為是伊斯蘭最神聖的月份，從日出到日落之間，戒律嚴格的穆斯林遵守不飲不食的戒欲規定。

從日出到日落不飲食是為了讓穆斯林全神貫徹堅持在信仰上面，這樣可以讓他們更接近阿拉。

在齋戒月期間，穆斯林一般會在日出前用餐，然後開始一天的禁食，日落之後到就寢之前，穆斯林還可以吃一餐，通常會和家人或朋友聚集在一起吃。

但是今年的齋戒月碰上新冠病毒疫情，許多地方的穆斯林無法出門和朋友見面，更增添了齋戒月的挑戰和考驗。

圖片版權 Getty Images Image caption 人們對氣候變化的關注受到新冠病毒疫情的影響

氣候變化

錯過上面四個值得關注的其他消息沒關係，受到新冠病毒疾病疫情影響，奪走最多人關注的就是氣候變化和全球變暖等環保議題。

自從疫情爆發之後，各國政府和非政府組織一股腦地投入了抗擊疫情的戰鬥之中，相比之下沒有那麼迫切需要緊急應付的氣候變化問題，自然就受到人們的忽略了。

但是很多人主張，和氣候變化相比，新冠病毒疫情其實更容易解決，而且只是時間問題而已，而解決氣候變化所需的努力卻是無法估計無法確定的。

前英格蘭銀行行長卡爾尼敦促工業化國家加大解決氣候變化努力時就表示，氣候變化影響的是全球的每一個國家，這和新冠病毒一樣，但不同的是，「我們無法靠居家隔離來解決氣候變化的問題」。

的確，在新冠病毒疫情有逐漸緩解跡象的同時，人們必須開始思考如何應付更難解決的環境問題。