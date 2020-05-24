香港《國安法》：立法決定草案引發抗議，警民衝突再現港島街頭

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中國全國人人大有關為香港制定《國安法》的決定草案引發的爭議繼續發酵，再加上香港立法會下周將繼續就具有爭議的《國歌法條例草案》進行二讀辯論，有香港網民發起遊行倡議，本周日下午港島區有市民聚集，警方釋放催淚彈。

反對者普遍認為，「港版」國安法將破壞「一國兩制」。370多名泛民主派區議員發表聲明認為，此法將讓香港自由化為烏有，把香港未來推向萬劫不復的深淵。

支持者則認為，反修例風波破壞香港社會安寧，「攬炒」（玉石俱焚）之舉將嚴重損害香港法制和經濟民生。80多名建制派區議員聲明稱，該法守護「一國兩制」，合情合法合理。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港市民對北京決定直接制定國安法有何看法？

催淚瓦斯再現港島

去年6月起，《逃犯條例》修訂在香港引發大規模抗議，抗議活動漸趨暴力，新冠疫情使示威活動有所緩和。北京公布香港《國安法》立法決定草案後不久就有香港網民發起遊行倡議，本周日下午港島區有數以百計市民聚集。

警方之前呼籲市民不要參與違法活動，重申進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》，最高可被判5年監禁；此外亦會違反政府的聚集令，增加新冠病毒傳播的機會。但24日，有網民以「反惡法大遊行」為口號，號召市民從銅鑼灣聚集和出發。

在示威者大規模聚集開始前，民主派政黨人民力量的譚得志因在銅鑼灣進行公開演講，被警方以涉組織非法集結逮捕。

綜合香港多家媒體報道，周日下午1點左右港島銅鑼灣附近逐漸有人群聚集，隨後有示威者進行佔道、縱火、投擲雜物等行為。警察則釋放胡椒噴劑、催淚彈等。

警方稱，下午2點半左右，有「暴徒」爬越馬路圍欄，闖入告打士道行車線，試圖以雜物堵路，隨後被警察以涉嫌參與非法集結拘捕，共涉及40名男女。四時許，警方表示有80人在銅鑼灣崇光百貨外被捕。

3點左右，水炮車在鵝頸橋附近多次射水驅散示威者。

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移民諮詢量激增

相關《國安法》決定草案也引爆移民查詢潮，有移民顧問反應，最近諮詢量激增，並且不同於往常以投資移民為主的中年人，以技術移民為主的年輕人大幅增加。

香港學者、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華向《香港01》表示，移民現象與社會累積的不安與不滿有關，不過是否會形成新一波「移民潮」還有待觀察。年輕人移民是人才流失，長遠來看可能令香港社會根基改變。

根據中國人大官方發佈的草案內容，這次加入的《國安法》將包括顛復國家政權、分裂國家、恐怖活動、以及外部勢力干預，並要求港府設立國安機構和執行機制或是有由中央政府按需要在香港設立負責國家安全的相關機關，並要求特首定期向中央政府提交國家安全相關的報告。

中國的維權人士、律師和記者，會因為對政府的批評而被指犯下國家安全的罪名，因此引發擔憂，新《國安法》也會影響香港的活動人士。

鍾劍華表示，最新的國安法出台，加上細節未明朗等，打壓自由、改變香港既有價值等憂慮接踵而來，致移民查詢上升。

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香港經濟前景

香港股市周五因為有關《國安法》消息受壓，恆生指數急跌，顯示市場有恐慌情緒。香港股市5月22日下跌1349點，即5.5%，是2008年以來點數跌幅最多的記錄。

香港民間人權陣線表示，《國安法》一旦實施，全世界都會擔心如何在香港設立公司，對香港經濟的破壞是長遠，無法回頭，「《國安法》摧毀了人權、民主、自由、法治，屆時也不可能會有繁榮的經濟。」

《明報》援引中原集團主席施永青表示，不同於股市大跌，推行港版國安法，長遠來看會令香港形勢更加明朗，樓市只會更穩定。

香港財政司司長陳茂波日前撰文表示，自修例風波以來的暴力衝擊和社會動蕩，與「港獨」主張的冒起，已令本地及外國投資者擔心香港的政治及社會穩定風險。立法堵塞香港在國家安全方面的漏洞，有其必要性和迫切性。

智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）指出，《國安法》提案可能導致美國終止香港的特殊待遇、將香港與中國內地同等對待。

一旦美國移除對港的特殊關稅區待遇，意味著美國將對香港限制科技出口、施加關稅，駐港美國企業待遇與駐深圳、上海無異。

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