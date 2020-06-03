圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統違規，在公共場所沒有戴口罩。

為阻止新冠病毒蔓延，各國都實施了封城鎖國、社交疏離等嚴格措施，違反規定者會受到重罰和警告。

然而，包括一些政治領導人、科學家和顧問在內的各國政策制定者自己卻帶頭違規。

我們來看看他們都是哪些人物：

美國總統特朗普

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普表示，「我不想讓媒體看到我戴口罩而感到快樂」。

美國是受新冠疫情影響最嚴重的國家之一，美國新冠死亡人數佔全球總死亡人數的30%。

從4月份起，美國疾病控制與預防中心（CDC）就建議所有美國人在公共場合都應該戴口罩。

但特朗普表示自己不會戴口罩。

特朗普說，無法想象自己戴著口罩坐在白宮橢圓形辦公室裏接待外國領導人的情景。

5月21日，特朗普參觀密歇根州的福特工廠，該工廠已經轉產治療新冠重症患者急需的呼吸機。

陪同特朗普參觀的該公司所有高層管理人員都戴著口罩，只有特朗普沒戴。

當時，密歇根州已經規定在公共場所必須戴口罩。

當記者追問特朗普沒有戴口罩一事時，特朗普表示自己是戴著口罩的，只不過不想被攝像頭和媒體看到。

特朗普還補充說，自己戴口罩更好看些，令人感到疑惑不解。

俄羅斯總統普京

圖片版權 Getty Images Image caption 普京還與醫院的主任醫師普羅岑科握了手。幾天后，普羅岑科被確診為新冠陽性，引發人們對普京健康的揣測。

眾所周知，俄羅斯總統普京總是喜歡給外人顯示強勢領導人形象。

3月24日，普京前往莫斯科一家醫院視察防治新冠疫情凖備工作。

普京在視察醫院時穿了專用保護服，但在與醫生交談時卻沒有採取任何保護性措施。

而且，普京還與醫院的主任醫師丹尼斯·普羅岑科（Denis Protsenko）握了手。

幾天后，普羅岑科被確診為新冠陽性，引發人們對普京健康的揣測。

從那以後，普京減少了在公眾場合露面的次數。但5月份普京露了兩次面，其中一次是出席二戰紀念日。

克林姆林宮發言人德米特裏·佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒絶向媒體透露普京何時恢復正常公共活動。

截止到6月2日，俄國新冠感染人數接近43萬，死亡人數超過5千。

以色列總理內塔尼亞胡

圖片版權 Getty Images Image caption 內塔尼亞胡和兒子在逾越節當天一起吃飯的照片被曝光，引發批評。

以色列總理內塔尼亞胡和總統魯文·裏夫林在猶太教逾越節期間因與自己成年子女一起聚餐受到抨擊，因為就在幾天前，他們還要求該國公眾不要這樣做。

以色列在逾越節前實行了全國封鎖。

內塔尼亞胡特別要求民眾不要舉辦大型聚餐活動，以避免病毒傳播。

然而，幾天后內塔尼亞胡和兒子在逾越節當天一起吃飯的照片被曝光，引發批評。儘管後來有人出來替他解釋，但以色列媒體對此並不買賬。

以色列總統裏夫林則和自己女兒一起聚餐，在受到批評後裏夫林向公眾道歉。

印度部長違規

印度北方邦首席部長約吉·阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）在印度總理莫迪宣佈該國施行封鎖的第一天就違反規定。

北方邦是印度人口最多的一個邦，擁有人口2.3億。

印度實行封鎖的當天，阿迪亞納斯違反禁令，前往寺廟參加一個宗教儀式，還上傳了自己參加活動的照片。

但莫迪所宣佈的封鎖措施中就包括關閉所有寺廟和與之相關的活動。

南非部長道歉

圖片版權 Getty Images Image caption 社交媒體上的一張照片顯示，亞伯拉罕斯在一名南非前部長家裏和另外5人共進午餐。

南非通訊部長史黛拉•恩達貝尼-亞伯拉罕斯（Stella Ndabeni-Abrahams）由於違反居家令被迫公開道歉。

社交媒體上的一張照片顯示，亞伯拉罕斯在一名南非前部長家裏和另外5人共進午餐。

南非總統西里爾·拉馬福薩一再向亞伯拉罕斯重申，沒有人高於法律之上。

馬來西亞官員被罰

馬來西亞衛生部第一副部長諾阿茲米·加沙裏（Noor Azmi Ghazali）由於違反該國的行動管制令被罰款325美元。

當加沙裏在一家伊斯蘭學校享用美餐的照片在社交媒體上曝光後，他受到廣泛批評。

人們批評加沙裏虛偽，在媒體前後言行不一致。

政府醫學顧問辭職

圖片版權 Imperial College London Image caption 為英國政府提供諮詢的倫敦帝國理工教授弗格森由於自己違反禁令不得不引咎辭職。

英國是另外一個遭受疫情打擊嚴重的國家，死亡人數接近4萬。

英國首相約翰遜本人也因感染新冠病毒住院，並曾一度病情垂危。

英國實行了嚴格的封鎖措施，而為英國政府提供顧問諮詢的倫敦帝國理工教授弗格森由於自己違反禁令不得不引咎辭職。

弗格森在封鎖期間不顧禁令，在家中接待自己的情人受到媒體報道。

弗格森表示，為自己破壞了社交疏離的規定而感到後悔。

但弗格森並不是唯一違反居家令的英國知名人物。

首相約翰遜的顧問卡明斯（ Dominic Cummings）在封城期間，舉家駕車遠行260英里（418公里）引發眾怒。

卡明斯至今仍堅持說自己並未違反規定，並拒絶辭職。