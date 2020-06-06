SpaceX載人上天，喬治·佛洛伊德之死，「六四」31週年和本周更多重要故事

圖片版權 Getty Images Image caption 華盛頓警察逮捕了一些數十名示威者。

2020年6月第一周，「六四」31週年紀念日因為「港版」《國家安全法》立法議案的通過而格外受到關注，人們對於悼念活動在未來是否還能繼續表示憂慮。

英國則針對中國為香港訂立「國安法」而作出回應姿態，聲稱將對英國海外國民護照（BNO）持有者開通新的居英通道；美國各地因非裔人士佛洛伊德的死亡事件引發示威持續，特朗普聲稱將有可能派出軍隊平亂，BBC中文記者則親歷了首者華盛頓的宵禁夜。

另一方面，美國本土則九年來第一次送太空人上天，也是全球第一例由商業機構載人上太空；中國官方在新冠疫情有所緩和之際，高頻地宣傳「擺攤致富」以助經濟。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖片版權 Reuters Image caption 鮑勃·班肯（左）和道格·赫利在5月20日抵達佛羅里達州，為升空任務做凖備。

1. SpaceX載人龍飛船上兩宇航員進入國際空間站

美國太空人道格·赫利（Doug Hurley）與鮑勃·班肯（Bob Behnken）成功完成與國際空間站（ISS）的對接，並進入了空間站內。

周六（5月30日），他們在從佛羅里達州升空，是自九年前美國太空總署（NASA）的航天飛機退役之後，首次從美國本土升空的太空任務。

此次任務也標誌著一個新時代的開始：太空總署從此將會向商業機構購買太空運輸服務，它將不再擁有和運營美國來往國際空間站的運載工具。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者周日聚集在白宮外抗議，一些示威者高舉雙手示意並無武器。

2.喬治·佛洛伊德之死：官方驗屍報告定義為他殺

引發全美各地示威抗議的喬治·佛洛伊德死亡事件，官方驗屍報告公布，法醫斷定為他殺，指46歲的佛洛伊德在被明尼阿波利斯警察壓制期間心臟停搏。

官方報告將佛洛伊德的死因定義為「警察執法過程對頸部壓迫等行為過程中併發的心臟驟停」。

與此同時，美國總統特朗普聲稱，可能會出動軍隊終止示威亂局。

圖片版權 Reuters Image caption BN(O)是英國國籍的一種，但與英國公民相比，並無居留權。

3. 中國通過香港《國安法》立法決定，英國首相論港人居英權有何看點

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表態稱，中國如果堅持向香港頒布「港版《國家安全法》」，英國將修改其移民政策，向擁有英國國民（海外）（BN(O)）身份的香港人提供取得英國公民身份之「路線圖」。

此前，英國外交大臣和內政大臣也曾接連就香港持有BNO身份者的居英權問題表態。

星期三（6月3日）英國《泰晤士報》與香港英文《南華早報》 刊登的英國首相約翰遜的署名文章稱，中國此舉將「顯著侵蝕」香港自治權，屆時英國將「別無選擇」，必須「捍衛深厚的歷史淵源與友誼」。

稍早前，中國警告英方給於BN(O)人士在英居留權是「違背自身立場和承諾」，「違背國際法」，威脅「保留採取相應措施的權利」。北京星期三稱已就約翰遜之文章提出「嚴正交涉」。

Image caption 香港各區都有悼念活動。

4. 六四31週年：疫情和《國安法》陰霾下，紀念與「反送中」示威匯流香港各區

在《國家安全法》及疫情陰霾下，香港仍然是中國土地上唯一能夠大規模悼念「六·四」天安門事件的地方。

大批市民響應號召，在各區舉辦紀念「六四」的活動，他們在晚上亮起燭光或手機燈光，為1989年北京的死難者默哀和悼念。由於香港政府因應疫情禁止8人或以上的集會，但許多人是違反「限聚令」，堅持悼念。

三十年來堅持主辦「六四」燭光晚會的香港支聯會亦在違反禁令下，繼續在銅鑼灣維多利亞公園舉行集會，讓「六四」燭光再一次在這一天點亮。

集會人士除了高叫「平反六四」、「結束一黨專政」的等保留口號，今年加入了「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等不少「反送中」運動中的口號。

支聯會主席李卓人稱，《國安法》在香港實施後，市民可無法公開悼念「六四」，形容今年的情況是對未來的「預演」。他說，因為香港多地都有悼念活動，參加人數無法估計。

圖片版權 CNS Image caption 中國在疫情後放寬對流動商販擺攤設點的限制，以促進就業。

5. 中國地攤：看懂新冠疫情後重啟就業的特別法寶

在過去近30年間，俗稱「城管」的執法人員一直是中國街頭流動商販的最大「敵人」。為了展現城市的整潔，他們經常嚴厲驅趕和處罰那些未經允許就上街擺攤的商販。

但現在，情況似乎改變了。中國數十座城市的城管部門都在動員商販重新上街擺攤，官方媒體高頻度地宣傳著擺攤致富的故事。社交媒體上，#全員擺攤#甚至成為熱搜話題。

新熱潮背後，是中國在疫情後面臨的嚴峻就業形勢。