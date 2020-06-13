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在連續56天沒有出現本地新冠肺炎病例後，中國的首都北京突然在兩天內新增7宗本土病例，另有46人為陽性無症狀感染者，引發人們對疫情捲土重來的擔憂。

新增病例沒有前往其他疫區的歷史，但他們都曾到訪過北京南郊的一家大型食材批發市場。中國媒體報道稱，檢疫人員在切割進口三文魚的案板上發現了病毒。

在武漢疫情蔓延初期，同樣是從事食材批發為主的華南海鮮市場成為疫情快速擴散的溫牀。

面對新疫情，北京如臨大敵。當局連夜下架所有三文魚產品，並宣佈取消各類體育賽事活動、推遲部分學生復課、禁止群體性聚餐。

圖片版權 BBC Sport Image caption 疫情爆發後，警察在新發地市場入口設卡

突現新增病例

北京市疾控中心通報，周五（6月12日）新增6例新冠病例，突如其來的爆發讓這座本已接近恢復正常的城市再度陷入緊張。

根據官方通報，這些病例都有北京市豐台區新發地批發市場的暴露史。他們中有在該市場工作的銷售員和司機，也有前往該市場採購肉製品的顧客，以及兩名執行食品抽檢工作的研究機構員工。

前一天（6月11日），北京報告了該城市近兩個月來的首個本地病例。 北京市疾控中心介紹這位西城區的患者近兩周無出京史、無外來人員密切接觸史，但曾經去過餐廳，到過菜市場和便民菜店購物。

官方通報還顯示，被確診7人中的4人都在周二（6月9日）出現症狀。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火在周六的新聞發佈會上說，當局對近2000名市場從業人員進行了咽拭子樣本採集，以進行核酸檢測。其中，新發地市場採集的517件樣品中，有45人呈陽性，還有1人是在另一家市場工作的密切接觸者也呈陽性。

此外，市場中採集的40件環境樣本也呈現陽性。批發市場董事長對中國媒體《新京報》表示，檢測到新冠病毒的地方包括一個切割進口三文魚的案板。

儘管流行病學調查仍在繼續，但種種跡象顯示疫情已再度在中國的生鮮市場爆發。

「防止疫情反彈和蔓延的形勢十分嚴峻……必須做好和病毒做長期鬥爭的凖備，」北京市政府新聞發言人徐和建說。

此外，位於中國東北部的遼寧省也在周六通報了2例新增無症狀感染者病例。當局表示，他們均為北京確診病例的密切接觸者。

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重啟「戰時」管控

在新的疫情爆發後，北京迅速收緊了剛放鬆不久的疫情應對措施，市場所在地豐台區宣佈啟動「戰時機制"，成立現場指揮部來處理此輪疫情。

當局連夜對全市的生鮮、畜禽肉類和水產品進行食品安全檢查，很多餐館超市也宣佈下架三文魚產品。

北京市還宣佈，從即日起暫停舉辦各類體育賽事活動、推遲部分學生復課、停止群體性聚餐，多處旅遊景點也暫停開放。

剛剛開業的豐台體育中心游泳館也在周六發佈公告說，游泳館被要求緊急閉館; 而昨天，該游泳館剛剛發佈了「終於開業啦！滿血復工，為你全程護航」的公告。

此外，新發地市場被完全關閉，周邊的11個小區進行封閉式管理，大量附近居民被要求進行核酸檢測。

住在新發地市場約6公里外的一名居民對BBC說，周六一早便有檢查人員挨家挨戶敲門，訊問其是否有前往該市場或從外地回來。

「小區門口也馬上搞了鐵皮柵欄，進出都要進行測溫，一切都像回到了二月份，」他說道。

新發地市場位於北京南郊，曾被當地人稱為北京居民的「菜籃子」和「果盤子」，因為這裏承擔著北京80%以上的蔬菜和水果供應。這裏同時也提供生肉和海鮮的銷售，其中，豬肉佔北京供應總量約10%。

不過，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏認為，儘管疫情再次出現，但無需「採取過度防疫，終止經濟和民生的復蘇」。

「中國會持續處於『接近零（本土）病例』的狀態，而並非『無病例』，」他說道。

圖片版權 Reuters Image caption 北京新發地批發市場裏購物的顧客

病毒怎麼來的？

此次在北京市場中爆發的疫情，讓人們回想起武漢疫情爆發初期，同樣是從事食材批發的華南海鮮市場成為了疫情快速擴散的溫牀。

儘管科學界至今對華南海鮮市場是否是武漢疫情的源頭持懷疑態度，但環境髒亂、人員混雜的市場無疑加快了病毒的傳播，以至於武漢的早期病例中近一半都有該市場的暴露史。

與華南海鮮市場略有不同的是，新發地市場主要銷售蔬菜和水果，肉類和海鮮只佔一小部分。熟悉該市場的人士表示，該市場雖有肉類銷售，但主要是生肉，而非動物活體，這意味著病毒不太可能是在市場的牲畜間進行傳播。

中國媒體此前報道稱，檢疫人員在切割進口三文魚的案板上發現了新冠病毒，這讓一些人感到疑惑，因為此前報告的新冠病毒的宿主都是哺乳動物，而非魚類。

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BBC中文發現，目前科學界對於魚類是否能感染新冠病毒的研究較少，但有一些研究結果認為，魚類感染新冠病毒的概率相對較低。

有來自馬來西亞國立大學（Universiti Kebangsaan Malaysia）和倫敦大學學院（University College London）的團隊今年5月在預印本平台發佈研究，認為新冠病毒可以感染範圍廣泛的哺乳動物，但不包括魚、鳥類或爬行動物。

一些專家更傾向於認為病毒可能是後期沾染到魚類產品上的。

位於上海的華科同濟醫院感染科的一名要求匿名的醫生則對官方媒體《健康時報》說，海鮮市場的潮濕環境利於病毒存活，加上海鮮大都要求低溫儲存，低溫也適於新冠病毒的生存，使得海鮮市場環境內病毒存活時間比其他地方時間長。