青少年自殺悲劇如何避免 新加坡母親忍痛吶喊
青少年自殺悲劇如何避免 新加坡母親忍痛吶喊
許清錦（Doreen）與陸意連（Elaine Lek）各自的兒子因自殺去世。近年新加坡男孩自殺案件增加，年青人的精神健康問題越來越受關注，這兩位經歷過切膚之痛的母親對此有切身體會。
她們帶頭組織了一個促進青少年精神健康支援的倡議團體，這個團體的特點是，所有成員都是有孩子死於自殺的媽媽。
許清錦與陸意連向BBC講解為何這是新加坡社會的一個大問題。
製片：黃曉恩（Tessa Wong）
珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。
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