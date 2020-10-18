視頻：巴黎教師遭斬首 法國各地公眾集會抗議
法國巴黎郊區一名教師被疑似伊斯蘭極端分子當街砍殺斬首血案震驚法國，社會各界憤怒譴責極端分子野蠻行徑，巴黎、里昂、圖盧茲和其他一些城市周日（18日）爆發大規模民眾集會示威，聲援遇害者。法國總統馬克龍稱血案是伊斯蘭恐怖主義襲擊，強調當局對此絶不姑息。已有11人被拘捕，包括兇手的親屬和遇害教師一名學生的家長。
受害者山繆埃爾·帕蒂（Samuel Paty）生前是巴黎郊區一所學校的歷史、地理教師。法國媒體報道稱他曾在課堂討論言論自由問題時展示過穆斯林先知穆罕默德的漫畫，有學生家長為此向校方投訴，要求解僱帕蒂。10月16日，帕蒂在回家路上被尾隨的18歲車臣裔兇手阿卜杜勒赫（Abdoulakh A）追殺。兇手逃離時被警察擊斃，身中9槍。
法國發生的重大恐怖襲擊事件
- 2018年5月12日：一名持刀男子在巴黎市中心刺死一人、刺傷四人後被警察開槍擊斃。兇手1997年出生在俄國南部車臣共和國。
- 2017年10月1日： 兩名女子在馬賽火車站被刺身亡; 所謂的"伊斯蘭國"（ISIS）宣佈對事件負責；
- 2016年7月26日：一名神父在諾曼底教堂被兩名襲擊者割喉而死; 攻擊者被警察擊斃；
- 2016年7月14日：大型卡車在尼斯的濱海大道沿途衝撞人群，造成86人死亡。"伊斯蘭國"聲稱襲擊事件是突尼斯出生的法國人所為，嫌疑人後來被警察擊斃；
- 2016年6月13日：在巴黎西部馬格納維爾郊區的家中，一名警員和他的伴侶被聲稱效忠"伊斯蘭國"的聖戰分子刺死，警方隨後將其擊斃；
- 2015年11月13日： "伊斯蘭國"聖戰分子襲擊巴黎，國家體育場、咖啡館和巴塔克蘭音樂廳遭到襲擊，事件造成130人死亡；
- 2015年1月7日至9日： 兩名伊斯蘭武裝分子襲擊了諷刺雜誌《查理周刊》辦公室，造成17人死亡；第二天，另一名伊斯蘭武裝分子殺死一名女警，並在巴黎一家猶太超市劫持人質。四名人質遇害，槍手被警方擊斃。