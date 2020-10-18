視頻：巴黎教師遭斬首 法國各地公眾集會抗議

法國巴黎郊區一名教師被疑似伊斯蘭極端分子當街砍殺斬首血案震驚法國，社會各界憤怒譴責極端分子野蠻行徑，巴黎、里昂、圖盧茲和其他一些城市周日（18日）爆發大規模民眾集會示威，聲援遇害者。法國總統馬克龍稱血案是伊斯蘭恐怖主義襲擊，強調當局對此絶不姑息。已有11人被拘捕，包括兇手的親屬和遇害教師一名學生的家長。

受害者山繆埃爾·帕蒂（Samuel Paty）生前是巴黎郊區一所學校的歷史、地理教師。法國媒體報道稱他曾在課堂討論言論自由問題時展示過穆斯林先知穆罕默德的漫畫，有學生家長為此向校方投訴，要求解僱帕蒂。10月16日，帕蒂在回家路上被尾隨的18歲車臣裔兇手阿卜杜勒赫（Abdoulakh A）追殺。兇手逃離時被警察擊斃，身中9槍。