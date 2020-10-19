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泰國示威：警方水炮車催淚彈清場後，年輕抗議者捲土重來
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泰國示威：警方水炮車催淚彈清場後，年輕抗議者捲土重來
44 分钟前
剛過去的周末，泰國的示威持續。儘管泰國警方上星期五以水炮車及催淚彈驅散示威者，也無礙示威者上街。年輕示威者面對著也許是世上最不可批評的政權，希望泰國國王表現得更像現代君主，並改革政治制度。
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