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《香港國安法》如何改變民主活動人士的生活？
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《香港國安法》如何改變民主活動人士的生活？
8 分钟前
《香港國安法》實施後，被不明車輛跟蹤已成為香港活動人士的日常生活。除此之外，在反修列運動中，香港已經有超過一萬人被拘捕。評論人士認為，香港正在經歷「大陸化」。
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