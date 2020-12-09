《香港國安法》如何改變民主活動人士的生活？

《香港國安法》實施後，被不明車輛跟蹤已成為香港活動人士的日常生活。除此之外，在反修列運動中，香港已經有超過一萬人被拘捕。評論人士認為，香港正在經歷「大陸化」。