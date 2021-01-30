BNO爭端、中國春運、拜登團隊、台灣黃捷罷免案與更多本周重要故事

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國春運開啟。需要返鄉的人需要接受多次核酸檢測。

2021年1月進入最後一周。儘管新冠病毒疫苗接種工作已在全球多國如火如荼地展開，但全球累計感染人數在本周突破一億人。

中國「春運」在本周啟動，由於北方疫情尚未平息，當局通過多項措施呼籲在外地工作的人員「就地過年」，很多民眾面臨兩難抉擇。在防疫中一直表現良好的台灣突然發生一起醫院聚集性感染事件，15人感染，數千人被隔離。

全球很多地方也再次爆發抗議，繼上周六俄羅斯多地爆發聲援被監禁的反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）的示威後，荷蘭爆發反疫情封鎖措施的遊行並演變成衝突。印度的農業改革也引發很多農民不滿，數千人在該國"共和日"當天舉行示威。

還有以下這些重要故事，讓我們帶你一起回顧。

圖像來源，Ministry of Defense, Taiwan, R.O.C. 圖像加註文字， 1月24日進入台灣西南空域計有解放軍運8反潛機等。

美國總統拜登（Joe Biden）剛上任幾天，台灣海峽並未因此平靜。在上周，中國解放軍陸續派出10多架軍機陸續進入台灣西南臨近空域的「防空識別區」後，美國務院因此首次針對台海周邊區域安全議題發表聲明，敦促中國停止對台進行軍事外交恐嚇並與台灣相關人士進行有意義對話。

外界一直關注拜登上任後對華政策是否做出調整，此次美國國務院聲明格外引人注目，尤其新任國務卿布林肯（Antony Blinken）此前多次暗示將對中國繼續保持強硬立場。

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因香港「BNO」資格問題，中英兩國矛盾升級。BNO全稱英國國民（海外）護照，擁有BNO護照的香港人及他們的近親受養人可申請BNO簽證，前往英國居留。英國政府針對香港人的BNO簽證通道將於1月31日開啟，預計約有30萬人將會通過這一政策離開香港。

中國外交部宣佈，由1月31日起，中國將不再承認BNO護照為旅行證件及身分證明文件。

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中國一年一度的「春運」開始了，但由於新冠疫情在中國多地反彈，當局擔心這將導致去年大規模爆發的局面重現，出台一系列政策，或限制或鼓勵人們減少出行。

官方媒體報道稱，已有29個省份公開呼籲外地打工人員「就地過年」，在北京街頭，很多地方都懸掛有"非必要不離京"的宣傳標語。一些城市開始用補貼、消費券、手機話費和旅遊景點免費等激勵手段來說服外來務工人員留下來。

一名北京一家國有企業的員工對BBC說，公司近期突然開會，要求他們馬上匯報春節的計劃，打算離京的人填寫一份申請表，但「獲得批准的可能性很低，估計只有20%的人可以通過」。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 河北疫情嚴重。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐盟衛生事務專員斯特拉·基裏亞基德斯（Stella Kyriakides）對阿斯利康的延遲交付公開表達不滿。

因為疫苗，歐盟和疫苗生產商吵起來了。

因新冠疫苗供應短缺糾紛，歐盟敦促製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）從英國工廠向其提供更多的疫苗。該公司此前表示，歐盟在2021年1至3月間獲得的疫苗劑量將比承諾的大幅減少60%，這激怒了歐盟。

去年8月，歐盟與阿斯利康簽署了一項3億劑疫苗的協議，並可選擇再增加1億劑。但阿斯利康報告稱，兩家分別位於荷蘭和比利時的工廠生產發生延誤。歐盟認為，沒有遇到問題的英國工廠也是歐盟與該公司交易的一部分，因此必須按時交貨。

不過，歐盟和阿斯利康如今發誓要共同努力，解決27個成員國的供應短缺問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情：疫苗體現出的國家貧富差距

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Gamestop是一家美國的電子遊戲零售商，專門售賣實體電子遊戲。

美國一支股票近日成為華爾街投資機構與個人投資者的戰場，一些個人投資者在網絡討論區組織起來，令一些專門做空股票的投資公司損失慘重。

Gamestop是一家美國的電子遊戲零售商，這家公司的業務並不好，2019年虧蝕7.95億美元。在講求網絡串流的年代，Gamestop仍然專門售賣實體電子遊戲，這令它幾乎成為「古董」。

但Gamestop的股票在美國周三（1月28日）價值卻暴漲了120%，原因是一些在Reddit論壇的網友看見一些做空Gamestop的投資公司看凖了這家零售商的股價會繼續掉下去，於是就號召其他人購入Gamestop的股票，令它的價錢漲回去，也令造空公司的如意算盤打不響。

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圖像來源，Huang Jie 圖像加註文字， 1993年出生高雄鳳山，未滿30歲的黃捷，很早就參與社會運動。

台灣前高雄市長、政治明星韓國瑜在去年六月被近百萬高雄市民投票罷免後，成為首位被罷免成功的地方首長，震撼台灣政壇。而這起罷免案的政治效應仍在持續延燒。

韓國瑜的忠誠支持者和國民黨人士在其遭罷免後，針對支持「罷韓」的民意代表發起罷免連署，高雄市議員黃捷便是其中之一。

黃捷是無黨籍人士，過去曾加入台灣新興政黨「時代力量」，也是具有全台知名度的政壇新秀。26歲首次參與地方選舉便高票當選，形象清新，在年輕世代頗受支持。但她被反對者質疑「問政內容大多數無關市政」、「違法介入港暴進行物資募集」等。