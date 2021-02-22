澳大利亞為媒體議價立法 臉書谷歌強烈反對的六大看點

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 臉書立即採取行動，在澳大利亞的使用者無法在臉書上看到新聞。

澳大利亞正在審議中的媒體議價法案將迫使科技巨頭臉書（Facebook）和谷歌(Google) 為澳大利亞的新聞內容付費，由此引發的爭議正在全球範圍受到密切關注。

澳大利亞的這一立法是世界首創，旨在解決媒體因美國科技公司而廣告收入減少的問題。

法案一旦通過，可能會在世界範圍內對科技公司以及我們如何在網上獲取新聞產生影響。

科技公司已經開始拿出應對措施，臉書在澳大利亞對新聞內容實施轉貼限制。

那麼澳大利亞政府與美國科技巨頭公司的這場爭辯到底是怎麼回事？

如何走到今天？

長期以來，人們一直擔心科技公司對媒體機構的市場主導地位。

谷歌是澳大利亞佔主導地位的搜索引擎，被政府稱為像水電煤等公共設施一樣的存在，市場上幾乎沒有競爭對手。

而社交媒體是新聞的重要來源。

根據路透社研究所《2020年數字新聞報告》所引述的在一項民意調查，52%的受訪澳大利亞人將社交媒體作為新聞來源。臉書作為社交媒體新聞來源排名第一，其次是YouTube和Facebook Messenger。

2018年，澳大利亞政府監管機構就谷歌和臉書對媒體和廣告競爭的影響曾展開調查。

澳大利亞競爭和消費者委員會（ACCC）的調查發現，科技公司財大氣粗，媒體根本無法與之抗衡。

有鑒於此，監管機構建議引入行為凖則，並表示它將有助於營造公平競爭環境。

去年7月，澳大利亞政府公布了執行該守則的法律草案，臉書和谷歌隨後威脅要撤出在澳大利亞提供的服務。

新聞議價法案是什麼？

該法案要求科技公司為內容付費，不過沒有明確定義內容的價值。

這一法律旨在使新聞公司能單獨或整體就出現在科技公司新聞推送和搜索結果中的內容與科技公司談判。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 臉書和谷歌都強烈反對澳大利亞政府的新聞議價立法

如果雙方無法達成協議，則交由澳大利亞通信和媒體管理局進行仲裁。

每起違規的處罰可能高達1000萬澳元（700萬美元），或相當於科技公司在當地營業額的10%。

政府表示，該守則最初將重點放在谷歌和臉書，但可能會擴大適用範圍延伸到其他科技公司。

澳大利亞此項立法的原因？

澳大利亞政府認為，科技巨頭應該向新聞機構就他們提供的新聞支付「公平」的費用。

澳大利亞政府還認為，新聞行業處境艱難需要財政支持，因為興旺的媒體對民主至關重要。

包括默多克傳媒帝國旗下的澳大利亞新聞集團在內的媒體公司，在廣告收入長期下滑的情況下，竭力游說澳大利亞政府迫使科技公司走上談判桌。

據臉書負責澳大利亞和新西蘭地區的主管威廉·伊斯頓（William Easton）透露，在臉書看來，臉書與新聞發佈者之間的價值交換其實對新聞發佈者有利，臉書為媒體創造的收入數以億計。

伊斯頓說：「新聞發佈者很願意在臉書上發佈新聞，因為這可以讓更多人願意付費訂閲，既增加了受眾人數，又提高了廣告收入」。

但據法新社援引澳大利亞競爭監督機構的話說，在網絡上每投入100美元的廣告，谷歌獲得53美元，臉書拿走28美元，餘下的才歸其他新聞媒體，這使媒體的收入減少。

與此同時，谷歌同期收入明顯增加，2019年全球盈利超過1600億美元。

臉書如何應對？

臉書宣佈，將阻止澳大利亞用戶分享或查看新聞。

這家社交媒體巨頭表示，擬議中的法律 「從根本上誤解了我們平台和新聞發佈者之間的關係」。

臉書表示，這項立法使其 「面臨一個嚴峻的選擇：要麼遵守罔顧現實關係的法律，要麼不再允許在澳大利亞的服務上提供新聞內容」。

臉書說：「我們懷著沉重的心情選擇了後者。」

臉書宣佈後立即實施了新聞禁令。臉書使用者報告說，他們在臉書上已經不能看到新聞內容。

谷歌如何反應？

谷歌曾經警告說，如果擬議的法律通過，谷歌將從澳大利亞移除其搜索引擎。

但谷歌現在表示，已經同意向默多克的新聞集團支付費用，購買默多克旗下各新聞網站的內容。

作為三年協議的一部分，新聞集團和谷歌將合作建立一個訂閲平台，分享廣告收入，並在YouTube上投資視頻新聞。

谷歌還宣佈與其他幾家包括九娛在內的澳大利亞媒體公司達成了協議。

目前還不清楚，如果擬議的法律獲得通過，谷歌打算採取什麼行動。

這是否會成為全球先例？

一些澳大利亞政界人士和媒體專家認為可能。

澳大利亞參議員雷克斯·帕特里克(Rex Patrick)曾對谷歌表示。「全世界都將要求為新聞付費。難道谷歌要退出每一個市場嗎？」

與谷歌和臉書形成鮮明對比的是，微軟對擬議中的法律表示支持。

微軟在2月份表示：「該守則試圖合理解決數碼平台和澳大利亞新聞機構之間在議價問題上能力不平衡的問題。」。

在歐洲，類似的爭論也在出現，不過稍有不同。

歐盟關於版權的一項新規定也引發爭議，根據這一規定搜索引擎和新聞聚合商應向新聞網站支付鏈接費用。

在法國，新聞機構最近與谷歌就如何解決版權問題達成了協議。

但只有少數幾家法國知名報紙簽署了這樣的協議，這與涵蓋範圍更廣、更為嚴格的澳大利亞立法截然不同。

政府與巨型科技公司之間，還有其他領域關係也頗為緊張，歐盟以及多個政府已經著手研究要對相關公司進行監管。