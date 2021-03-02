中國兩會前瞻：香港選舉改革、經濟規劃與防疫安保措施

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 去年因應新冠疫情，兩會曾延期到5月下旬，今年中國疫情受控，會議仍在往年兩會常規時間舉行。

中國一年一度的全國人大和政協會議（即「兩會」）將在本周召開。去年因應新冠疫情，中國「兩會」曾延期到5月下旬，今年的會議仍定於往年常規時間。

儘管中國的新冠疫情偶爾有小面積的爆發，但相對於其他國家來說已經受控。BBC中文梳理了此次「兩會」的三大看點：香港選舉制度改革、中國GDP增速預測以及北京防疫安保。

香港選舉制度改革

本次「兩會」前，已經有一些香港媒體爆出，會議將討論改革香港的選舉制度。

香港媒體香港01早前引述消息人士稱，北京將在現行選舉之中設下機制「評核」參選人是否符合「愛國者」要求，範圍涵蓋各級選舉，包括負責選出特首的選委會，及兩大直選戰場立法會和區議會。傳聞中的一個方案是改組選舉管理委員會，例如加入大量政治委任成員，為各級選舉的提名資格把關。

香港媒體《明報》也引述消息人士稱，香港立法會五地區直選的「劃區」可能會有變動，中央可能將五大選區再拆細，變成更多區。

事實上，近期中國官方媒體和政界高官都已經連續發聲，重申「愛國者治港」。

2月18日和19日，新華社接連刊出清華大學國家治理研究院院長王振民和中國人民大學法學院教授韓大元的訪問，兩名學者強調「愛國者治港」、「保證香港選舉安全」等。

中國港澳辦主任夏寶龍2月22日出席研討會時表示，要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」。他的言論再次引發北京即將出台政策整頓香港選舉的猜測。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 中國人民大學法學院教授韓大元

夏寶龍稱，「愛國者治港」就是回歸祖國後的香港要由愛國者治理，香港特別行政區的政權要掌握在愛國者手中。

他提到，落實「愛國者治港」原則需要多措並舉、綜合施策，其中最關鍵、最急迫的是要完善相關制度，特別是要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中；香港的選舉制度既保證各類選舉的公正、公平、公開，又切實有效地阻止反中亂港分子、國際反華勢力的政治代理人進入特別行政區政權機關。

不過，全國人大常委譚耀宗表示，「兩會」議程並沒有提到香港問題。

中國政治學家凱博（化名）指出，香港民主派在2019區議會選舉大勝，北京隨後凍結了立法會選舉，逮捕民主派議員，採取了「掀翻桌子」的政策，試圖推翻香港現有的、其實並不充分的民主選舉制度。

「（北京）顯然想代之以一種威權式的選舉制度，所謂威權式選舉制度實際指的是，只允許和支持他們所承認的政黨參加選舉，保證選舉結果在他們控制中。這是北京要在香港做選舉改革的一個重要原因。」凱博說。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 兩會前，有香港媒體引述消息稱，此次兩會將提出大幅度修改香港選舉制度。

香港時事評論員劉銳紹對BBC中文表示，關鍵並不在於中國當局是否會在「兩會」時期改革香港選舉制度，而在於「現在先創造輿論，創造以後，什麼時候都可以改」。

他指出，輿論效果因人而異，如今「愛國論」完全是根據中國當局的政治標凖和目的確定，現在用愛國者標凖來處理問題，造成民眾反彈或情緒上的抗拒更大。「普遍老百姓都覺得自己都是愛國者，你現在是用一個真實的要求放在大眾生活中，把愛國變成一種打壓的工具。」

除了選舉制度外，其他有關香港的議題還包括備受關注的陸港通關。香港建制派政黨民建聯表示，其全國人大代表和政協委員將在「兩會」提出恢復陸港通關、建立跨境快速支付系統等建議。

因為新冠疫情的影響，香港對內地實施封關措施已超過一年。民建聯請求中央政府向香港提供更多新冠疫苗，在最短時間內令最多的香港居民接種；同時允許有需要的香港居民到深圳接種香港未引入的國產疫苗。

民建聯還建議中央政府容許已經接種疫苗、並經醫療單位證明體內已產生病毒抗體的香港居民，前往內地時只需要接受病毒檢測，就可以豁免隔離檢疫並取得內地健康碼。

經濟規劃

去年中國總理李克強作政府工作報告，明確2020年中國將不設GDP增長目標，這是1994年中國開始設置經濟增長目標以來，首次沒有提出一個具體目標。

儘管受到新冠疫情影響，但中國去年仍然錄得2.3%的GDP增長。1月底，路透社引述消息人士稱，中國可能不會設定2021年的GDP增長目標。

路透社引述兩名消息人士稱，政策制定者擔心，將官方雄心與特定的經濟增長速度掛鉤，可能會引導地方政府追求更高的經濟增長，進而導致為達到目標讓債務不健康增多。

中國官方媒體中新社報道也指出，翻看近幾年中國政府工作報告可以發現，即便出現具體增長目標數字，往往也伴隨「左右」、「區間」等更具彈性的表述，「折射出官方正淡化對經濟增速的過度強調」。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 今年兩會正值中國共產黨成立100週年和中國"十四五規劃"開局之年

另外，今年「兩會」正值中國共產黨成立100週年和中國「十四五規劃」開始，中國人大會議將審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案。中國當局對於經濟的規劃也是本次兩會的看點之一。

去年10月，中共十九屆五中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，提出到2035年基本實現社會主義現代化，人均國內生產總值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大。

凱博認為，中國今年也許不會設GDP增長目標，但其是否會在十四五規劃和2035年遠景目標中，對GDP做出預期是一大看點。

他還指出，此次「兩會」是在脫貧大會結束展開規劃，需要面對李克強去年所提出來的、解決相對貧困的問題，比如中國6億人月收入在1000元以下。

「如何能夠在未來的雙循環當中解決相對貧困的問題，才是北京最頭疼的問題。」

北京加強防疫安保措施

根據中國官方的通報，今年年初波及黑龍江、河北等地的新冠疫情已經受控。但為了保證「兩會」安全召開，中國首都北京已經開始採取一系列嚴格的防疫安保措施

中國全國人大常委會辦公廳和全國政協辦公廳2月初表示，為防控疫情，今年「兩會」的新聞採訪邀請部分在北京的中外記者採訪會議，不邀請境外記者臨時來京採訪；採訪方式主要通過網絡、視頻、書面等。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 中國一年一度的全國人大和政協會議將在本周召開

在具體措施方面，中國媒體報道，2月21日，北京市交管部門在亞運村機動車檢測場，對北汽出租汽車集團為全國「兩會」服務的車輛逐一進行全面「體檢」，所有駕駛員都完成了新冠疫苗接種。

報道稱，每部車輛都配齊防疫物資，有關人員從2月4日開始測溫登記並接種疫苗。

中國國家郵政局也發出通知，要求做好全國「兩會」期間寄遞渠道安全服務保障，2月25日至會議閉幕次日期間，進京郵件快件會全面實行投遞前「二次安檢」。