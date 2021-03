中國兩會揭幕、香港47名民主派初選人士受審、緬甸政變與本周更多重要故事

根據聯合國《防止及懲治種族滅絶罪公約》(UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide),判定種族滅絶罪行是否成立的一個重要指標是,施暴方是否「蓄意」做出摧毀一個民族、種族、種族或宗教群體的行為。而要判斷某種罪行是蓄意為之有相當大的難度。