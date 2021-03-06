中國兩會揭幕、香港47名民主派初選人士受審、緬甸政變與本周更多重要故事

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 3月5日上午，李克強（右）做政府工作報告。

剛剛過去的一周，中國全國政協和全國人大會議（即「兩會」）先後在北京開幕，香港選舉制度改革和中國GDP增速預測是其中兩個關注焦點。

另一方面，香港47名因參與去年民主派初選而被起訴的人士在本周首次提訊。與此同時，香港《紫荊》雜誌發佈中國國務院港澳辦主任夏寶龍在2月的講話，點名黎智英、戴耀廷和黃之鋒，稱要嚴懲三名「反中亂港分子當中的極端惡劣者」。

美國總統拜登上台之後，中美關係如何變局仍然是各方關注的焦點。關於這一話題，BBC中文專訪了美國知名智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）。

美國電影金球獎則迎來一個歷史性突破，趙婷成為首位獲得最佳導演獎殊榮的亞裔女性。

緬甸軍事政變一個月，當地迎來「最血腥的一天」。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 中國全國人大會議3月5日在北京開幕。

中國第十三屆全國人民代表大會第四次會議在北京召開，中國總理李克強做政府工作報告。隨後，中國財政部在全國人大會議上發佈政府預算報告。 本次國際社會關注的重點包括：經濟增長目標、香港選舉制度、國防預算等。中國將今年的經濟增長目標設定在6%以上。

開幕會上提出，決定對香港特區選舉制度做出改變。中國全國人大副委員長王晨在會上就"關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案"進行了說明。他表示，要修改香港行政長官及立法會的產生辦法，並將修改《基本法》附件一及附件二。

此舉顯示，中國政府將不再容忍在香港存在異見。路透社報道稱，這或將是1997年香港主權移交以來對香港民主最沉重的打擊。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 戴耀廷等47名民主派人士被指控「串謀顛覆國家政權罪」

香港警方在上周日（2月28日）以「串謀顛覆國家政權罪」正式起訴47名參與去年民主派初選人士，他們周一（3月1日）首次提訊。經過多日聆訊，有15名人士在星期四晚（3月4日）獲國安法指定法官蘇惠德批准保釋。但是香港律政司立即提出覆核，15名被告因此被繼續還押。

開庭的同時，香港《紫荊》雜誌發佈中國國務院港澳辦主任夏寶龍2月的講話，夏寶龍點名黎智英、戴耀廷和黃之鋒，稱要嚴懲三名「反中亂港分子當中的極端惡劣者」。

本案亦引起國際社會高度關注，英美兩國高層都對此表達關注，美方並呼籲釋放被告。

圖像加註文字， 葛來儀

美國總統拜登上台逾一個月，美中關係不如特朗普時期般波濤洶湧，但暗流湧動。

拜登延續前任政府的對華強硬的經貿政策，美軍更為頻繁地在南海實施自由航行活動，此外亦就香港、新疆等人權問題譴責中國，還稱其對台灣的支持堅如磐石。

拜登上台後，華府與北京將如何往前邁步？拜登政府又將在近年來冰凍三尺的兩岸關係中扮演何種角色？

就以上問題，BBC中文近期專訪了美國知名智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser），文中完整收錄了BBC記者馮兆音與葛來儀的對話。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在周三（3月3日）的緬甸，安全部隊鎮壓反對軍事政變的示威者，至少造成38人死亡。

在周三（3月3日）的緬甸，安全部隊鎮壓反對軍事政變的示威者，至少造成38人死亡。聯合國形容，這是自一個月前發生軍事政變以來，緬甸經歷的「最血腥的一天」。

聯合國緬甸事務特使克里斯汀·伯格納（Christine Schraner Burgener）表示，緬甸流出了一些令人震驚的視頻畫面。有目擊者稱，安全部隊發射了橡膠子彈和實彈。

軍事政變以及此後以暴力鎮壓抗議者已經招致廣泛遣責，而緬甸軍方至今未有理會國際社會的批評。

周四（3月4日）人們聚集在緬甸的中部城市曼德勒街頭，參加一天前在緬甸反政變抗議活動中被槍殺的一名19歲女子的葬禮。人們稱她為"天使"，Kyal Sin死時身穿一件印有 "一切都會好起來 "字樣的T恤。根據緬甸網民和多家台灣媒體報道，Kyal Sin為華裔，中文名為鄧家希，英文名為Angel（天使），在曼德勒任舞蹈員，也是跆拳道冠軍。

圖像來源，Getty Images

中國經濟何時超越美國？這個曾經頗有幻想成分的問題，在2020年變得愈發現實。

無論是2030年、2028年，還是2032年，這個時間節點的到來因為兩個因素變得十分重要——它近在咫尺，同時意義不凡。

出乎很多人意料的是，新冠疫情這塊從去年年初看來的中國經濟道路上的絆腳石，在年底回看時，卻成了墊腳石。

中國經濟何時超越美國？不同的智庫都給出自己的答案，言下之意是，這已經不是一個「是與否」的問題，而是一個「早與晚」的問題。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 趙婷創下電影金球獎歷史。

2021年電影金球獎（Golden Globe Awards）揭曉，華人導演趙婷（Chloe Zhao）創造了歷史，成為第一個獲得最佳導演獎的亞裔女性。

憑借《遊牧人生》（Nomadland，《無依之地》）得獎的趙婷，被網民稱讚是「給年輕亞裔女孩的一個重大啟發」，亦有人表示這是一次「各地女性的勝利」。

中國社交媒體上，網民亦為出生在中國的趙婷得獎而慶賀。新浪微博上有評論稱，這是「中國女導演的綻放時刻！」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一個穆斯林女孩的父親在斯雷布雷尼察屠殺中遇害。

「種族滅絶」一詞常讓人想到二戰中納粹德國大規模屠殺猶太人，而該詞被用於指稱中國政府對待新疆維吾爾族人的行為，引發了巨大爭議。

多位專家認為，種族滅絶並不僅僅意味著通過大規模屠殺來毀滅一個群體。

根據聯合國《防止及懲治種族滅絶罪公約》（UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide），判定種族滅絶罪行是否成立的一個重要指標是，施暴方是否「蓄意」做出摧毀一個民族、種族、種族或宗教群體的行為。而要判斷某種罪行是蓄意為之有相當大的難度。

該公約還指出，僅擁有破壞文化及分散群體的意圖不足以定罪。