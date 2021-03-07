美國加強防禦應對俄羅斯和中國 極地「冷戰」升溫

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氣候變暖改善了北冰洋航運，但在軍事專家看來北冰洋新航線也降低了北冰洋的天然安全屏障價值

氣候變暖令具有豐富自然資源的北冰洋航運價值擴大，加劇了圍繞北極的大國競爭。

北冰洋融化不僅帶來新的航路前景，也造成新的安全擔憂。有別於冷戰時期美蘇在北極地區的軍事角逐，現在中國也已入圍。

最近美國和俄羅斯的核戰略轟炸機都出現在北冰洋挪威海上空，再次引發對北極重現冷戰時期軍備競賽的擔憂。

俄羅斯：「加大軍事部署」

擁有長約25000公里北冰洋海岸線的俄羅斯在2014年成立了北極司令部並擴大了在北極的軍事部署。

美國《國家利益》雜誌2月中旬引述美國國會研究處最近更新的報告指出，俄羅斯近年來大幅度加強了在極地的軍事存在，成立了「新的極地司令部，新的北極作戰旅，沿北冰洋海岸線維修了機場和其他基礎設施，建深水港，並努力建立防空和海岸導彈系統、早期預警雷達和其他設施」。

倫敦皇家霍洛威學院地緣政治學教授多茲（Klaus Dodds）曾經對未來北極發生衝突發出警告。他說，「像在克里米亞那樣，俄羅斯可能派『小綠人』把（挪威在極地的）斯瓦爾巴群島兼併。」

與此同時，美國也加強了在極地的軍事部署，重新建立了在北大西洋和北冰洋活動的第二艦隊，在北極水域執行自由航行計劃，並在挪威部署了B1-B戰略轟炸機，動員北約國家加強防務能力。

美國：升級「北美防空司令部」

近期，美國總統拜登和加拿大總理特魯多舉行了首次會晤。

白宮2月23日發表的聲明說，會晤中，美加除了同意對北美防空系統這個由兩國政府共同控制的防禦系統進行現代化改造，還將擴大極地對話範圍，討論內容將包括大陸安全、經濟和誰發展、極地管理等內容。

圖像加註文字， 北冰洋航線被中國稱作「極地絲路」或「冰上絲路」

《華爾街日報》2月底的報道引述消息人士說，美國和加拿大計劃加強北極防禦衛星和雷達網絡，對付來自俄羅斯和中國在北方「日漸增強」的軍事部署。

報道還說，拜登建議特魯多提高防務預算、包括升級北美防空司令部（Norad）

北美防空司令部是美國和加拿大為保護北美空域共同建立的機構，是美加在冷戰期間針對蘇聯的遏制戰略的一個關鍵部分。

該系統偵測來自北方的攻擊並向盟國發出預警。但是這個在冷戰時期發揮作用的預警系統現在設備亟待更新。

北美防空司令部加拿大指揮部前政治顧問道森（Michael Dawson）說，現有的偵測網絡無法應對俄羅斯和中國的新型武器。

拜登和特魯多在會面中同意對現有的防空系統進行升級改造。據報道，專家評估，防空系統升級可能需要150億美元的投資，加拿大應當承擔其中的60億。

中國：「近極地」國家

有別於冷戰時期極地軍備競賽的是，中國被視為美俄競爭之外的另外一方。

《華爾街日報》報道在提到北美防空系統更新的必要性時，也提到了俄羅斯和中國部署的速度超過5倍音速和射程更遠的新型導彈。

全球氣溫上升加劇了北冰洋融化，北冰洋新航線的機會促進了環北極國家在北極主權領土和領海方面的競爭，中國也對對北冰洋表現出更多興趣。

中國在2018年發表了北極政策白皮書，宣稱自己是「近北極國家」，並把北冰洋地區稱作「極地絲路」。中國派遣破冰船去北冰洋，並在冰島和挪威建立科學研究基地。

2019年，時任美國國務卿蓬佩奧說，中國並非「近北極國家」，因為中國最北端距北極1450公里之遙。但是中國的《環球時報》評論說，南海距離美國比中國距離北極遠得多，美國並沒有因此在南海有絲毫克制。

美國《國家利益》雜誌2月中旬的文章提到，中國還考慮在北冰洋部署潛艇。

中國媒體中新網在談到北冰洋的軍事意義時曾說，北冰洋73%的面積被冰層所覆蓋，數米厚的冰層是核潛艇的天然屏障，冰層下的潛艇可以躲過衛星等檢測手段，也能躲避不能破冰的水面艦艇的攻擊。

美國退役海軍上校詹姆斯·法內爾（James Fanell）最近在國會眾院情報委員會聽證中說，到2030年中國海軍將擁有550艘戰艦和潛艇，其規模將為美國海軍的兩倍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國的超高音速滑翔導彈東風-17：美國和加拿大要加強北極防空，應對俄羅斯和中國的新型導彈

北冰洋：極地屏障不再

因為冰蓋融化令北冰洋無法通航的地方現在在更長的時間裏能夠通航。軍事專家警告說，環境問題給美國和加拿大的防禦地位帶來更多不利因素。

2020年，美國退休空軍上將奧肖內西（Terrence J. O'Shaughnessy）在國會參院武裝委員會對北美面臨的危險發出過警告 。他說「美國和加拿大面臨現實和重大威脅」，「北冰洋不再是壁壘，我們的海洋不再起到保護作用；現在海洋成了先進常規武器的必經之路。」

美國駐歐空軍司令部的一名防務官員2月在蘇格蘭《國家報》報道中說，面對俄羅斯和崛起中國咄咄逼人的姿態，需要在北極地區形成「統一專門和前瞻性的方針」。他還說，美國正在組建一支「極地部隊」以抗衡莫斯科對北極的控制。

英國皇家海軍一名高級軍官對英國媒體表示，英國和美國對俄羅斯在北極地區活動頻繁有共同的擔憂。他說，「他們意識到在戰艦方面無法同我們競爭，就大量投入水下和高超音速巡航導彈，讓我們失去了行動方面的優勢。」