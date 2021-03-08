亞馬遜倫敦新設實體店 免結帳服務讓顧客「拿了就走」

BBC記者克利昂

（Leo Kelion）

圖像來源，Amazon 圖像加註文字， 亞馬遜免結帳商店的大部分技術設備都集中在天花板上方

亞馬遜在倫敦開了一家沒有收銀台的商店，這是亞馬遜在美國以外第一家「拿了就走」的商店。

這家位於倫敦西邊伊靈區（Ealing）的「Amazon Fresh」商店，顧客只要在進門前掃一下手機上的應用程序，挑選商品之後不需要個別掃描，離開商店之後就會自動接到賬單。

亞馬遜的實體商店除了售賣各種品牌的生鮮商品之外，也有數百種自有品牌商品可供選擇，而且還為其網站購物顧客提供取貨和退貨櫃台。

活動人士批評亞馬遜「拿了就走」商店布滿了攝像頭，擔憂隱私權受到侵犯，但是零售業分析人士表示，無收銀台商店開張是一個意義重大的「里程碑」。

NBK零售分析師伯格（Natalie Berg）說，「開設實體店面補足了亞馬遜的一些弱點，例如越來越高的送貨和退貨成本。」

但她表示，超級市場為了免結賬的購物概念已經凖備了好幾年，如今亞馬遜的實體店面開幕，短期內不會對市場上主要的連鎖超市帶來競爭威脅。

和其他零售商店的免結帳購物模式相比，亞馬遜實體店面「拿了就走」的購物方式更加順暢、更加沒有阻礙。

亞馬遜商店的顧客只要將商品放在購物袋中，或是將商品拿出店門外面就視同購買，而其他的連鎖超商，包括瑪莎M&S、特易購Tesco和森百瑞Sainsbury，還需要顧客用手機或其他裝置掃描每件商品。

美商亞馬遜對自己開發的免結帳技術非常有信心，還表示消費者沒有責任檢查每件商品都有被扣款。

圖像來源，Amazon 圖像加註文字， 顧客可以購買購物袋，或用自己的袋子，離開後會收到購物收據

攝像頭和感應器

亞馬遜2018年在美國開設「Amazon Go」商店，開始試驗免結帳拿了就走的購物模式。

隨著技術的進步，現在這套系統能識別顧客選取的不同花束，雜誌或賀卡，以前還做不到如此精凖。

這套系統依賴的是位於商店天花板上方的數百個攝像頭和深度傳感器，以及使用深度學習人工智能技術所開發的軟件。

但是這套系統不使用面部識別技術，而是要顧客在進門前掃描手機程序上面的個人條碼，以此識別身份。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 顧客在商店內走動都被記錄下來

但是民權團體還是提出對隱私權的擔憂。

老大哥觀察（Big Brother Watch）的卡羅（Silkie Carlo）表示，「這是一個反烏托邦，全面監控的購物體驗。」

「亞馬遜緊密的追蹤顧客，創造了比任何其他商店都更為大量的個人數據足跡，顧客有權利知道這些記錄和分析資料的用途。」

亞馬遜表示，免結帳商店內的數據只會和消費者的亞馬遜帳號互相聯結30天，其餘的細節在亞馬遜隱私網站上都有說明。

擴大計劃

亞馬遜表示，免結帳商店販賣的許多自有品牌的食品雜貨，包括牛奶和雞蛋，都是英國供應商提供的。

另外，亞馬遜還推出「精選」系列商品，內容包括甜點等「高級商品」。其他商品由亞馬遜現有的合作超商負責供貨。

免結帳商店裏面也有一個櫃台，在線購物的貨品可以送貨到這裏讓顧客取貨，顧客也可以拿網購商品到這裏退貨，不需要自己重新包裝或貼標籤。

圖像來源，M&S 圖像加註文字， 瑪莎宣佈擴大讓顧客自己掃描購物結帳的服務

亞馬遜在倫敦新開的免結帳商店面積大約為232平方米，比一般的超級市場小很多。

有消息說亞馬遜可能會併購市場上其他的連鎖店，擴大自己實體商店的覆蓋範圍。

與此同時，亞馬遜也向其他的零售公司提供免結帳拿了就走的技術服務。

也許最終亞馬遜的市場策略會決定一個方向，向其他超級市場提供免結帳拿了就走的技術服務，而不是轉經營實體超市，和大型超市競爭食品零售市場。

BBC商務記者艾瑪·辛普森（Emma Simpson）分析：

亞馬遜開設免結帳拿了就走實體商店，對英國食品雜貨的整體銷售影響非常小，但卻顯示亞馬遜對這一市場的企圖心。

亞馬遜的網絡銷售市場非常大，對付費會員提供當天到貨的服務，給市場競爭者帶來很大的壓力。

傳統超市在過去幾年來不斷改善技術，新冠病毒疫情加快了超市的技術發展。

許多大型連鎖超市都已經推出了自己版本的免結帳購物模式，讓消費者一邊購物，一邊用手機或其他裝置掃描商品。

但是亞馬遜推出的免結帳購物模式刪除了掃描商品的步驟，讓顧客直接拿了就走。

圖像來源，Amazon 圖像加註文字， 顧客需要在進門時掃描手機程序上的QR碼

開設實體店面是亞馬遜另一個里程碑，亞馬遜新推出的自有品牌也非常搶眼。

以便利性而論，沒有什麼比拿了就走更快的，但是商店的地理位置非常重要。