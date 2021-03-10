台灣與帕勞有望建立「旅遊泡泡」 是否檢疫有待確認

圖像加註文字， 帛琉有陽光與海灘，十分適合潛水、浮潛

台灣外交部表示，台灣和帛琉（帕勞）之間的「旅遊泡泡」近期可望成行，現在只剩下執行細節部分有待確認。

台灣《中央社》周末援引旅遊業消息首先報道了台灣和帛琉旅遊泡泡可望成行的消息。

在經歷了一年多的「居家」抗疫後，這則送來一線出遊希望的消息引起台灣媒體和民眾的普遍關注和熱議。

究竟什麼時候才可能開啟？

台灣外交部、交通部、衛生福利部等三個政府部門正在和帕勞方面溝通討論細節，最終結果可能在月中或月底前定案，由台灣和帛琉雙方共同宣佈。

台灣有媒體報道，帛琉總統惠恕仁將在月中訪台，宣佈啟動雙方旅遊泡泡，但台灣外交部表示，訪問行程目前尚未確定。

台灣衛福部部長，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣和帛琉都沒有疫情，因此可以朝「綠色通道」方式開啟旅遊泡泡，建立台灣帛琉安全旅行圈。

會不會免居家檢疫？

陳時中並沒有說明所謂的「綠色通道」模式具體如何執行，但台灣中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣與帛琉的旅行泡泡傾向朝不用居家檢疫的方向進行。

莊人祥表示，具體執行細節仍然和帛琉洽談之中，由於台灣和帛琉都沒有疫情，會盡量往不居家檢疫的方向進行，但兩邊入出境仍然會需要採檢。

有評論人士指出，如果台灣遊客入境帛琉後需要居家檢疫數天，旅遊結束回台灣後又要居家檢疫數天，來回可能要請假半個月以上，那麼台灣帛琉旅遊泡泡將不具任何實際吸引力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 旅遊業是帕勞的經濟支柱。

出遊可能用怎樣的模式？

台灣旅遊業消息指出，旅遊泡泡將採「團進團出」模式，暫不開放自由行，旅客在台採檢確定陰性後，入境帛琉可能用採檢或快篩方式簡化流程。

報道指出，台灣帛琉雙方計劃暫定每周各飛8次定期航班，台灣的華航可能飛行6班次，長榮飛行2班次。

帛琉太平行航空公司可能租用台灣虎航的飛機和機組人員負責飛行。

作為機上的防疫措施，雙方飛行航班最多可能只會承載70%的乘客人數，因此台灣媒體報道旅遊泡泡的團費將比疫情之前要高。

帛琉是怎樣一個國家？

帛琉是台灣目前15個邦交國其中之一，人口只有約2萬，自全球新冠病毒疫情爆發以來至今沒有確診病例。

台灣中央疫情指揮中心數據顯示，台灣截至目前為止有977確診病例，861為境外移入，10起死亡病例。

位於西太平洋的帛琉，全國由300多座島嶼組成，總面積約466平方公里，曾經被西班牙、德國、日本統治過，在二戰後與其他太平洋群島，成為美屬太平洋群島託管地。

帛琉在1994年獨立，不過仍然與美國關係密切，由美國負責其國防事務，政府亦非常依賴美國的財政援助。

帛琉曾經因旅遊問題「挺台抗中」

幾年前，帛琉曾因「挺台抗中」獲台灣人讚賞。

帛琉由於其地理位置有陽光與海灘，十分適合潛水、浮潛，旅遊業成為經濟支柱。

據亞洲發展銀行資料，2015年，旅遊業佔當地GDP超過一半。帕勞官方數字顯示，2012至2014年，到帕勞旅遊的人主要來自日本和台灣，但到2015年，大陸旅客急增，佔觀光客比例一半。

2017年有報道說，中國政府向旅行社發出警告，禁止宣傳到中國不認可的地點的旅行團。2018年，帛琉太平洋航空表示，因中國打壓當地旅遊業，財務出現損失，決定無限期暫停相關航線業務。