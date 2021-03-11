中國鋪設海底光纜通法國 歐洲感到「技術冷戰」壓力

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 海底光纜涉及大數據和信息安全，華為在海外鋪設光纜也被美國視為軍事和產業競爭上的威脅

中國公司鋪設通往法國的海纜被認為是中國向海外投射影響力。這不僅為中美關係增添了緊張因素，也把歐洲置於華盛頓的壓力之下。

中國公司正在鋪設從巴基斯坦經過印度洋、地中海連接歐洲、長達15,000公里的「和平」海纜。

「巴基斯坦、東非、連接歐洲電纜」的英文字母縮寫是PEACE，意思是「和平」。

巴基斯坦政府今年初批准巴基斯坦的網絡服務供應商Cybernet在卡拉奇建造阿拉伯海底電纜的地面站，3月開始在巴基斯坦海域鋪設線纜的工程。

連接埃及和法國的地中海部分的海纜已經在鋪設中。有報道說，今年晚些時候海纜將在法國馬賽登陸，海纜將使在歐洲和非洲的中國公司能夠得到速度更快的網絡服務。

運營馬賽的海纜地面站的法國電信國際網絡主管維耶曼（Jean-Luc Vuillemin）在彭博社報道中說，「這是一個中國對外向歐洲和非洲投射力量的計劃。」

美對歐施壓

周五（3月5日）彭博社報道引述消息人士的話說，「和平」電纜將令法國受到來自華盛頓的壓力。

不過，法國總統馬克龍今年早些時候曾表示，法國政府不希望屈服美國壓力，把中國從互聯網基礎設施中排除出去。

馬克龍還說，法國不會「完全按照美國的決定行事」。

圖像加註文字， 報道說今年晚些時候中國公司鋪設的海纜將在法國馬賽登陸連接歐洲網絡

當時在和馬克龍一起舉行的記者會上，德國總理默克爾也表示，反對美國試圖孤立中國的做法，特別是在數字時代。

去年，時任美國國務卿蓬佩奧曾向其他國家呼籲，要「確保把我們國家同全球互聯網相連的海底電纜不會被中國大規模利用，用於情報搜集的破壞目的。」

在5G互聯網設備和技術領域居世界領先地位的中國科技公司華為一直被捲入美國對中國的間諜活動指稱。華為公司因此被美國列入黑名單、受到斷供制裁。

海底光纜安全

華為公司還曾擁有龐大的海底光纜業務。以跨海通訊工程為主的「華為海洋」公司的網站信息顯示，華為的海纜部分在短短幾年中成為世界第四大海洋線纜鋪設企業。

海底光纜涉及大數據和信息安全，華為在海外鋪設光纜也被美國視為軍事和產業競爭上的威脅。

《華爾街日報》曾報道過美國及其盟國官員對華為海底光纜業務的擔憂，有人猜測這些海底光纜會被用來監聽或發動網絡攻擊。

中國媒體報道說，2019年華為迫於美國的制裁壓力開始出售其海底光纜業務公司「華為海洋」。中國的光纖和電纜製造商亨通集團併購了華為的海纜業務，目前是「和平」海底電纜項目的主要參與者。

華為公司仍然是亨通集團的大股東之一。

彭博社報道介紹，美國的科技巨頭谷歌和臉書已經表示他們不會使用中國鋪設的海底電纜，因為他們已經擁有足夠的傳輸能力。

圖像加註文字， 中國在海外建設所謂"數字絲綢之路"被視為中國爭取成為全球技術大國努力的重要組成部分

「數字基建挑戰」

在特朗普擔任總統時期，美中貿易戰、科技冷戰和地區安全對峙令中美兩國關係緊張不斷升級。拜登政府時期，中國仍然被美國視為主要的地緣政治對手。

2月初拜登總統宣佈五角大樓成立了聚焦美國對華戰略的專門機構，並說美國「需要應對來自中國與日俱增的挑戰，維護和平，保護美國在印太和全球的利益。」

中國在海外建設所謂的「數字絲綢之路」被視為中國爭取成為全球技術大國努力的重要組成部分。