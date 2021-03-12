中國人工智能：臉部識別技術跟蹤野生金絲猴

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國西北大學的科研人員最近用人工智能的面部識別技術開發了"猴臉識別技術"

人臉識別技術已經廣泛用於許多國家的執法機構和商業公司，最近有報道披露，中國研究人員開始用臉部識別技術跟蹤野生的金絲猴。

中國媒體報道稱，中國西北大學的科研人員用人工智能的面部識別技術開發了「猴臉識別」，以此跟蹤秦嶺地區的金絲猴。

秦嶺地區目前約有4000隻金絲猴，常年棲息在海拔1500米至3300米的森林中。

」凖確率95%「

研發人員說，」猴臉識別「雖然技術難度更大，但是，他們的研究成果已經達到了95%的識別凖確率。

西北大學生命科學學院的郭松濤教授是研究團隊的核心成員之一。他說，猴臉識別技術基於中性網絡算法，能提取金絲猴面部特徵再比照數據庫，即可辨認金絲猴個體身份。

研究人員說，猴臉識別相比人臉識別有其特殊性和複雜性。金絲猴的臉部皮膚帶毛區域多，且毛髮區域相對更明顯，紋理特徵更複雜，因此對人工智能識別和深度學習能力具有更高的要求。

郭松濤說，他們將這種面部識別技術用於秦嶺金絲猴，識別凖確率超過了95%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 養豬場的人工智能系統能夠分辨豬嘴，豬耳和豬眼的差別，檢測豬的脈搏和發汗率

現在他們可以用這種識別技術確認41中靈長類動物，5種非靈長類動物，如熊和小熊貓等。

郭松濤認為，這種識別技術可以用於其他瀕危動物的識別和保護，通過凖確和方便的方式跟蹤動物當中的個體，可能在哺乳動物多樣性的調查和監視方面取得突破。

豬臉識別？

近年來已經存在許多把人工智能和臉部識別技術應用於野生動物和農場牲畜的研究和飼養活動。

英國《衛報》去年曾有報道說，在中國，越來越多的養豬場也開始使用臉部識別技術檢測、給豬餵食。這種人工智能技術提高了農業自動化。

這則報道說，廣西省養豬農利用這種能夠識別豬臉的技術大大節省了開支，縮短了飼養時間，並且改善了飼養動物的福利。

養豬場的人工智能系統能夠分辨豬嘴、豬耳和豬眼的差別，檢測豬的脈搏和發汗率。通過這些數據分析，豬農能夠得到豬生病和饑餓的預警。

《華爾街日報》的報道認為，中國農業中的臉部識別技術應用增多，其原因包括農村人口老齡化以及農業生產不斷集中、規模擴大。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國主要城市使用刷臉支付技術。中國是人臉識別技術的研發和應用大國

英國類似研究

之前美國的《科學進步》雜誌曾發表過英國牛津大學的一個類似研究，即利用面部識別技術跟蹤靈長類。

牛津大學的靈長類動物模型實驗室的研究人員在2019年9月發表的文章中說，研究靈長類幾代的複雜的社會生活，靠通常的攝影和視頻記錄，需要積累海量資料錄像資料和大量人工，而機器學習的工具讓他們的工作變的更有效。

牛津大學研究人員的識別系統對大猩猩的面部識別凖確率能夠達到92%，性別辨別的凖確率達到96%；