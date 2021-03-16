英國政府僅定義中國為「競爭者」令國內對華鷹派失望

圖像來源，PA 圖像加註文字， 英國計劃部署皇家海軍的伊麗莎白女王號航母及輔助艦船在今年晚些時候前往印太地區

英國政府公布冷戰結束以來最主要的外交文件，將俄羅斯列為「主要威脅」，而中國只被視作「競爭者」，令英國政界對華鷹派失望。

唐寧街十號3月16日公布了被稱為冷戰以來英國對國家安全、國防和外交政策方面最重要的政策審查報告文件。文件將俄羅斯定義為「有敵意的國家」，而中國只被視為「競爭者」。

中國是「競爭者」

這份長達100頁、題為「競爭性時代面向全球的英國」的文件，提到中國日益增長的國際影響力是今天世界所面臨的最重要的地緣政治因素，但對北京的描述用了謹慎的措辭：

「中國是個威權國家，具有與我們不同的價值觀，對英國及盟友形成挑戰。中國在今後10年將對全球增長做出比其他國家更多的貢獻，令全球經濟受益」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國首相公布的外交政策文件將俄羅斯視作「有敵意的國家」，而中國被視為「競爭者」

不過中國在英國新外交指南中並沒有被列為主要威脅，其中俄羅斯和中國被區別對待成為許多媒體報道關注的焦點。

外交大臣拉布對記者說，英國對北京採取的是一種有針對性的謹慎方法，一方面存在同中國這個上升的超級大國保持貿易聯繫的願望，另一方面又有必要在人權和其他基本價值問題上抵制中國。

增持核武

相比中國，俄羅斯在文件中被定義成「對我們安全最嚴重的威脅」。普京統治下的俄羅斯，因為頻繁咄咄逼人地進入英國水域和空域，而且毫無顧忌地對英國使用「國家支持的暴力」，被認為是一個擁有敵意的國家。

文件說，在英國同俄羅斯政府關係改善前要積極增強威懾力以便防衛來自俄羅斯的所有威脅。

文件透露，英國會把保目前擁有的核彈數目上限提高40%，結束蘇聯解體之後英國核武庫逐漸縮水的趨勢。專家指出，這也意味著英國所擁有核彈頭數目將由目前的180枚增加到260。

有英國媒體評論稱，文件在談到增加英國的三叉戟核威懾系統時，主要潛在對手指的是俄羅斯和中國。

印太與中國

文件還闡明瞭要增加預算，發展英國進攻性網絡戰爭能力，以對付俄羅斯和中國的計劃。文件把俄羅斯說成「活躍的威脅」，把中國說成「系統性的挑戰」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯在文件中被說成對我們安全「最嚴重的威脅"，普京治下的俄羅斯被說成一個擁有敵意的國家

英國新外交政策在把歐洲安全列為主要目標的同時，開始把更多注意力轉向印太地區。

文件說印太地區「正變成世界地緣政治的中心」，是「世界增長的引擎：那裏有世界半數人口；全球GDP的40%」。

同時印太地區「日趨激烈的地緣政治競爭的中心，有多個潛在的熱點」，因此英國計劃部署皇家海軍的伊麗莎白女王號航母及輔助艦船在今年晚些時候前往印太地區。不過文件並沒有提及南海有爭議水域和中國在那裏修建的人工島。

外交大臣拉布在回答記者提問時還表示，英國願意與中國保持積極的關係，但不會在價值觀方面做出讓步。

《衛報》說，新外交政策文件的措辭無疑會讓主張對英國強硬的鷹派感到失望。

對華鷹派失望

被英國媒體說成對華鷹派代表人物的保守黨議員圖根哈特就曾多次警告說，就英國國家利益而言，習近平比普京的威脅更大。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國計劃把保持核彈數目上限提高40%，英國的核彈頭數目將由180增加到260枚。圖為停泊在蘇格蘭基地攜帶三叉戟導彈系統的前衛級核潛艇

這位英國議會下院中國研究小組的議員對《每日郵報》發表評論時，提到基督教傳說中的聖徒——屠龍英雄聖喬治。他說，當初聖喬治估計不會把惡龍說成「競爭者」。

聖喬治被認為是英格蘭的守護者。現在英格蘭國旗就是白底上加紅色聖喬治十字。英格蘭民族主義者經常會打聖喬治旗幟，傳遞某種對英格蘭文化傳統的認同，以及與大不列顛聯合王國的不同。