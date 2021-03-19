俄羅斯日本南千島群島爭端 日本前外交官建議海上封鎖

35 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 1960年代日本開始公開要求蘇聯歸還「北方領土」。時正值中蘇關係交惡，當時中國領導人曾表示過支持日本關於「北方領土」的立場。

二戰結束75年後，俄羅斯和日本在南千島群島的領土爭端一直懸而未決。最近，日本前任外交官提出海上封鎖的建議，被視作給俄日雙方領土爭議火上澆油。

日本前外交官、政治學者河東哲夫(Akio Kawato)近期敦促日本政府顯示有切斷俄羅斯向其控制的千島群島運輸的能力，確保日本的主權要求得到重視。

南千島群島和日本北海道隔海相望，二戰中日本投降後那裏被蘇軍戰領，此後一直是日本和俄羅斯有主權爭議的領土。

河東哲夫曾擔任日本駐莫斯科副首席特使、日本駐烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦大使。

他在《日本新聞周刊》撰文說，「為了讓俄羅斯當局認識到解決領土問題的重要性」，日本政府應該顯示其有願意、並且有能力封鎖俄羅斯大陸和日本北方四島之間的兩個主要的海峽。

「日本政府必須顯示有能力封鎖宗谷海峽和津輕海峽，那裏是俄羅斯本土通往島嶼的補給動脈」，他說，如果克里姆林宮看到這些水道「能夠被隨時關閉」，這樣能夠增加對莫斯科的壓力，有利於促成問題的解決。

「北方四島」

位於俄羅斯堪察加半島南端的千島群島共有56個島嶼和島礁，周圍是豐富的漁場。

被俄羅斯控制的南千島群島中的選捉、齒舞和色丹等四個總面積達5千多平方公里的島嶼被日本稱作「北方領土」或「北方四島」。由於日俄間的領土爭端，兩國戰後實際上一直沒有締結和平條約。

河東哲夫認為，俄羅斯在1990年代曾經凖備在同日本有爭議領土上妥協，出現過日本重新獲得那些島嶼的最佳機會。但2001年以後，俄羅斯經濟實力增長了6倍，軍事實力也隨之大增。

「這加強了俄羅斯的民族主義和主權觀念，甚至在年輕人當中也是如此。這說明俄羅斯不會放棄這樣的政治路線，即使在普京離開總統職務後也會如此。」

河東哲夫還提到俄羅斯憲法修正案中的規定，及對那些凖備出讓俄羅斯領土的人追究刑事責任。在這種情況下，他認為日本應該顯示決心，增加對莫斯科施壓，以利解決領土爭端。

圖像加註文字， 俄羅斯外長拉夫羅夫之前說，駐日美軍以及日美軍事同盟一直是俄日兩國改善關係的障礙

俄羅斯指責

河東哲夫的上述建議招致俄羅斯國家杜馬國際事務委員會第一副主席諾維科夫（Dmitry Novikov）的批評。諾維科夫認為，河東哲夫的建議說明了日本政界人士和評論員試圖「激化他們所謂的北方領土問題」。

諾維科夫也提到去年俄羅斯的憲法修正案中禁止出讓任何俄羅斯的領土的規定。他還說日本的上述舉動「定期發生......並沒有新意」。

俄羅斯媒體評論認為，日本軍艦在海上封鎖千島群島的建議「十分危險」，俄羅斯海軍可能會對日本的封鎖置之不理，或以武力回應。

分析還說，即使僅僅作為外交施壓的一個手段，封鎖的提法也會被當作會導致國際緊張升級的行為。

3月11日，兩架俄羅斯的戰略導彈轟炸機圖-95MS飛躍日本海和太平洋西北部海域；日本F-15戰鬥機起飛對俄羅斯轟炸機進行跟蹤監視。

去年底俄羅斯在千島群島同日本有爭議領土附近部署了先進的反導系統，曾引起日本的憤怒反應。

當時俄羅斯媒體報道說，俄羅斯在千島群島部署了可攔截巡航導彈和彈道導彈的S-300V4導彈。該導彈還可以用來打擊遠程轟炸機、偵察機等固定翼飛機和空中的電子作戰系統。

俄羅斯的軍事評論員說，俄羅斯部署導彈是針對美國在亞太的導彈部署的反應。3月12日路透社報道，俄羅斯外交部又發出警告說，如果美國在日本部署陸基導彈，必然招致俄羅斯的反制行動。

俄羅斯外長拉夫羅夫之前表示，駐日美軍以及日美軍事同盟一直是俄日兩國改善關係的障礙。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 俄羅斯在千島群島部署的S-300V4導彈是S-300 ADS導彈的最新型，用來攔截巡航導彈和彈道導彈，打擊遠程轟炸機，偵察機等固定翼飛機和空中的電子作戰系統

中國和美國

河東哲夫認為日本需要「耐心等待」。在他看來，「中國在遠東顯示野心」的時候，局勢將有所改觀。他說「俄羅斯在歷史上曾竊取了中國領土，那些領土比日本的爭議領土大許多倍。」

他認為中國將在某個節點想起歷史遭遇，但是這不會很快發生。因此他主張耐心等待。

河東哲夫說，要避免直接衝突，「你應該避免不必要地造成俄羅斯人的敵對，他們熱愛日本料理，日本文化，喜歡日本汽車。」

1960年代日本開始將「北方四島」劃入日本地圖。

日本開始公開要求蘇聯歸還「北方領土」的時候正值中蘇關係交惡，當時中國領導人曾表示過支持日本關於「北方領土」的立場。

1964年，中國最高領導人毛澤東和總理周恩來同日本社會黨訪華人士會談時都表達過支持日本要求歸還「北方領土」，同時還譴責了俄羅斯歷史上的領土擴張。當時蘇聯的《真理報》和日本媒體都對上述談話作過報道。

俄羅斯認為1945年同盟國達成的雅爾塔協議規定了俄羅斯對千島群島擁有主權。美國作為締約一方甚至向佔領千島群島的蘇軍提供過武器裝備。但冷戰後美國改變了立場，開始支持日本的主權立場。

去年12月，日本札幌的報紙《北海道新聞》報道說，美國國務院考慮把在千島群島最南端四個島嶼出生的人當作日本公民對待。據報道，在俄羅斯管轄的國後、選捉、齒舞和色丹四個島上的兩萬多居民中的民族構成主要有俄羅斯人，其他還有烏克蘭人，白俄羅斯人，韃靼人和當地的原著民愛奴人。