英國擴充核武庫 「不利於在核裁軍方面對中國施壓」

8 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國計劃用參照美國的W93彈頭研製新彈頭取代目前三叉戟導彈上裝載的霍布魯克 （Holbrook）熱核彈。英國擁有4艘攜帶三叉戟導彈系統的核潛艇

英國3月16日發佈《安全、防衛、發展及外交政策綜合評估》報告中擴充核武庫的內容令許多人感到意外，而且牽動了俄國斯、美國和中國。

報告說，英國在5年內將放棄以前自我設定的225枚核彈頭上限以及削減至180枚的下限，代之以260枚的新上限。

英國官方的解釋是，這是對國際安全環境變化做出的反應。

不過也有英國智庫學者認為，大幅度提高維持了20多年的英國核武庫上限是個有爭議的決定，並且沒有在議會經過充分辯論。

為什麼擴充核武庫？

英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）的反核擴散問題專家撰文說，英國新政策當中與擴核一樣重要的內容是：英國不再公開保持隨時部署核武器數目的上限，而在過去這個數字是120件核武器。另外英國也不再對公眾透露部署在彈道導彈潛艇上核彈頭和導彈數目。

在作者看來，這不僅改變了冷戰後英國削減核武器的趨勢，也不符合之前英國說更新替換現有核威懾系統不會增加服役核彈數目的承諾。

對於擴充核武庫，英國官方的說法是，這是對國際安全環境變化做出的反應，國際競爭增加，來自俄羅斯、中國、朝鮮和伊朗的危險增多；英國的對手提升了核武器的質量和種類。

評估報告發佈之後，英國國防大臣華萊士說，英國提升核威懾能力旨在抗衡俄羅斯。評估報告中把俄羅斯被列為頭號威脅。

一些觀察人士還指出，英國目前的核彈系統需要更新，為了維持英國現有的核威懾水平，新舊系統必須要有一定的重合，他們將此作為核武庫要增加40%的原因。

另外，核武器製造和拆除的速度不一致也可能導致核武器數目增多。

圖像加註文字， 最近俄羅斯駐英國大使凱林（Andrei Kelin）對記者說倫敦和莫斯科的關係已經"接近死亡"

可能牽動美國？

但聯合三軍研究所的專家認為，上述說法無法解釋英國提高核武上限的幅度。如果是上述新舊系統重合造成核武器增多的情況，英國政府可以加以說明，指出提高核彈上限僅僅是權宜之舉。

不過智庫專家認為保持更大的核武庫的好處是能夠緩解後勤壓力，能夠確保讓更多數量的核彈隨時可以進入部署狀態。

另外他們還提到其他兩個相關因素，即英國目前的組裝和拆解核彈的基礎設施問題，以及美國的W93核彈頭項目。英國計劃用參照美國的W93彈頭研製的新彈頭取代目前三叉戟導彈上裝載的霍布魯克 （Holbrook）熱核彈頭。

英國國防大臣一直游說美國國會讓他們批准W93彈頭項目 。聯合三軍研究所的文章說，有一種報道的說法是，英國宣佈提高核武上限旨在向美國表明英國更新核彈頭系統是認真的。

美國自己對更新核彈頭並不像英國那樣迫切，但英國做出明顯的姿態或許可能鼓勵美國推進新彈頭項目。

中國的核威懾和大國互動

俄羅斯在英國公布的《安全、防衛、發展及外交政策綜合評估》當中被列為頭號威脅。隨後英國外交大臣拉布又指責俄羅斯使用「邪惡武器」，散佈虛假信息和發動網絡攻擊。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國一直在擴充核武庫，向一流核武大國發展。分析認為英國擴核不利於其在核裁軍問題上向中國施壓。圖為中國的新型核潛艇

周日（3月21日）俄羅斯駐英國大使凱林（Andrei Kelin）在接受倫敦廣播電台採訪時，形容倫敦和莫斯科的關係已經「接近死亡」。

這位俄羅斯大使對英國大幅度提升核武上限感到意外，並指英國違反了核不擴散條約。但英國政府堅持說英國並沒有違反核不擴散條約。

凱林說，「我們同美國進行雙邊談判削減核武器，美國一直要求中國加入核裁軍談判，俄羅斯主張讓英國和法國也加入核裁軍談判。

但（英國不加入的）理由一直是英國不會增加核武器數量。現在我們知道，英國要把核武庫擴充40%，當然了，英國現在也應該加入核裁軍談判。」

聯合三軍研究所的專家也認為，英國改變了冷戰後削減核武器的做法會波及英國在國際核裁軍與核不擴散外交當中的影響力。在下一次核不擴散會議中，英國擴充核武的決定可能會招致批評。