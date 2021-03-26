英國國防規劃：建太空司令部 從本土發射衛星

18 分钟前

圖像來源，MOD 圖像加註文字， 國防部文件說，皇軍空軍要擴大F-35戰機編隊，要超過目前國防部已經訂購的48架的規模

英國政府全面評估安全外交政策後，國防部隨即推出新防務文件強調發展太空能力。評論說，這是一個量入為出、考慮了性價比的防務文件。

在英國政府發佈《安全、防衛、發展及外交政策綜合評估》文件後，國防部隨即公布了題為「競爭時代的防務」的國防指揮文件。在對新形勢下英國各兵種和作戰領域的描述中，皇軍空軍和太空能力發展的內容備受關注。

專家評論說，新的戰略文件在實際國防需要和國家財力之間做出折中，類似冷戰期間的美國總統艾森豪威爾做出的戰略調整，即改變軍力資源配置的側重，在現有財政負擔能力內保持有效威懾。

戰鬥機數量

文件提到今後幾年皇軍空軍要建成7個「颱風」戰機中隊。此外還要對「颱風」戰機的機載武器進行升級，包括裝備精確空射武器，如英國研發的「矛」 (SPEAR Cap 3)導彈。

報告說要擴大F-35戰機編隊，超過目前國防部已經訂購的48架的規模。不過英國《簡氏防務周刊》報道認為，F-35戰機數量不可能達到最初設定的135架的目標。

今後4年中，英國國防部還投資20億英鎊研發未來空中作戰系統（ FCAS），其中包括有人駕駛和無人駕駛和其他自主平台，比如在敵對環境部署的蜂群無人機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國防衛評估報告還宣佈將裁減陸軍

新作戰領域

3月22日公布的國防戰略文件重申了太空「對軍事行動至關重要」。2019年，時任英國國防大臣莫當特（Penny Mordaunt）曾在強調太空軍事活動對國家安全的重要性時說，太空已經變成了「作戰領域」。

報告強調太空在軍事和民用方面的重要性。國防部將部署Skynet 6軍事通信衛星項目，在今後10年投資約50億英鎊改善英國的衛星通信能力。

國防部還計劃發展英國製造的情報、監視和偵察衛星系統，以及太空數字技術系統，建立太空學院，培養未來國防太空專家。

今後10年國防部將投入14億英鎊建立新的太空司令部，提高太空領域的意識，包括建立國家太空行動中心。

太空司令部

文件提到國防部正在籌建的太空司令部時說，太空司令部旨在促進英國軍方對太空的控制，「幫助協調太空的商業活動」。

《簡氏防衛周刊》之前曾報道說，英國新成立的太空司令部將在今年晚些時候開始指揮英國軍事太空行動，這個聯合機構將由皇家空軍一名准將指揮。

英國皇軍空軍網站在2月初宣佈，皇家空軍軍官保羅·戈弗雷被提名擔任新機構的首席司令官。皇軍空軍還表示，太空司令部將是一個由英國武裝部隊、國防部文官和皇家空軍指揮部等部門人員組成的聯合機構。

本土發射衛星

太空司令部包括以下領域的職能：太空行動，太空人員和太空能力。但衛星通訊、導航支持、以及情報、監視和偵察活動仍然歸位於倫敦西部諾斯伍德的英國戰略司令部負責。

英國媒體報道說，有很多跡象表明，英國軍方希望在英國本土發射自己的衛星。迄今為止，英國都是利用俄羅斯和南美洲的法屬圭亞那等國家的發射場發射衛星。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 盟軍統帥艾森豪威爾在二戰期間在歐洲。後來他擔任總統後提出「新面貌」政策，強調核威懾，削減常規兵力

雖然英國在脫歐後仍然是歐洲航天局的成員，但是媒體報道說，脫歐的影響會波及英國同歐洲的航天合作。英國首相約翰遜2020年年底在議會談到國防預算和未來成立太空司令部時許諾說，要在2022年前獲得從蘇格蘭發射英國製造火箭的能力。

根據英國政府公布的文件，英國航天局將在英格蘭西南部、威爾士和蘇格蘭建立多個商用「航天發射中心」。

「性價比最優」

英國皇家聯合三軍研究所（RUSI）的軍事科學主任彼得·羅伯茨教授（Peter Roberts）把2021年英國國防部的戰略文件同美國前總統艾森豪威爾的「新面貌」戰略（New Look）相提並論，認為國防部的戰略並非完全根據現實威脅而制定，更多是根據經濟能力。

艾森豪威爾擔任美國總統後對前任杜魯門的遏制戰略做出調整，提出量入為出，用盡可能小的經濟付出取得最大限度威懾的「新面貌」政策。

艾森豪威爾把威懾重點從常規軍力轉向戰區核武器，削減了陸軍和海軍以遏制軍費增長。