北溪2號被視為俄羅斯「威脅西方」的地緣政治工具

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯鋪管船Fortuna號在波羅的海進行海底管道鋪設作業，「北溪2號」工程已經完成了95%

俄羅斯向德國輸送天然氣工程促進還是削弱了歐洲的能源安全？「北溪2號」項目爭論涉及地緣政治和商業利益的不同考慮。

美國國務卿布林肯在3月28日播出的採訪中說，華盛頓反對俄羅斯向德國輸送天然氣的「北溪2號」工程，但最終要由參加「北溪2號」建設的國家決定是否完成這個項目。

布林肯在CNN採訪中說，美國反對「北溪2號」項目，但德國是美國最密切的盟友和伙伴，美德在此問題上的分歧不應該影響兩國的盟友關係。

已經完成了95%的工程，接近尾聲的「北溪2號」項目多年來一直是在北約盟國之間無法達成一致的問題。德國總理默克爾支持「北溪2號」項目，但是該項目遭到美國和歐盟一些國家的反對。

美國表示「北溪2號」工程破壞了歐盟的能源安全和能源獨立的原則，對波蘭，烏克蘭和其他美國關心的國家產生了威脅。

拜登政府施壓

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 報道說，"北溪2號"會讓烏克蘭失去20億美元的過境費收入，令烏克蘭更加受制於俄羅斯。

拜登擔任總統以來延續了特朗普政府對該項目施壓和制裁的做法。不僅如此，根據美國新聞網站《政治》上月的報道，最近要求拜登總統制止「北溪2號」項目的美國國內壓力加大。彭博社報道引述消息人士的話說，「北溪2號」工程的母公司「北溪2AG」也可能成為美國制裁目標。

布林肯說，美國已經對那些參加這個天然氣管道工程的公司實現制裁，而且美國的制裁將繼續下去。

去年美國國會通過法律規定將對那些參加「北溪2號」項目的公司實行制裁。3月下旬布林肯同德國外長馬斯會面時再次警告說，美國可能對同天然氣管道項目相關的德國公司實施制裁。

據路透社援引歐盟資深外交官的分析說，按照德國的計算，最佳策略就是把天然氣管道項目做成既成事實。目前項目已經完成了95%，拜登政府指定新策略阻止「北溪2號」項目的時間所剩無多。

「純商業項目」

俄羅斯一直說俄羅斯國家能源公司牽頭的價值110億美元的「北溪2號」是純商業項目。「北溪2號」工程長達1224公里的天燃氣管道一旦完成，俄羅斯對德國的天然氣輸氣量將增加一倍。

德國認為天然氣管道項目增加了歐洲的安全，讓歐洲國家更少受天然氣中斷的干擾。

德國外長馬斯強調「北溪2號」的私營商業性質，非政治行動，而且有關公司也一再強調其商業性質。去年馬斯曾在社交媒體上表示，歐洲的能源政策應該由歐洲決定，不是由美國來決定。

德國總理默克爾在去年12月仍然表示她支持天然氣項目的立場沒有改變。今年1月默克爾又表示特朗普政府對天然氣項目的制裁不可接受。

但曾經擔任過德國國防部長，現任歐盟委員會主席烏爾蘇拉• 馮德萊恩對默克爾的立場發出質疑，主張對俄羅斯強硬。

據美國《政治》新聞網站報道，德國外交部跨大西洋合作協調專員彼得·拜爾（Peter Beyer）在3月底呼籲暫停「北溪2號」工程，緩和大西洋兩岸關係。

圖像來源，MOD 圖像加註文字， 波羅的海是北約演習海域，也是向歐洲國家供應液化天然氣的唯一海上通道。英國皇家海軍23型護衛艦"蒙特羅斯"號在波羅的海演習，2014年

彼得·拜爾說，美國人不僅聽德國人說什麼，還在看德國人如何做。他主張拿出實際行動，支持叫停「北溪2號」天然氣管道工程。

地緣政治警惕

《紐約時報》的報道說，北溪2號會讓烏克蘭失去20億美元的過境費收入，令烏克蘭更加受制於俄羅斯。但德國表示要俄羅斯確保天然氣輸送線路仍然經過烏克蘭。

布林肯3月同德國外長會面後在記者會上提到俄羅斯和德國的天然氣管道在歐洲造成分裂，說「北溪2號」工程加大了烏克蘭和中歐國家的風險，讓他們更容易受到俄羅斯脅迫。

波蘭是北約軍事聯盟在最東端的成員國，那裏駐扎有約4,500 名美軍部隊。波蘭一直對"北溪2號"項目表示強烈反對，並一直努力阻撓該天然氣管道項目。

波蘭特別協調部新聞發言人斯坦尼斯瓦夫·薩里恩（Stanisław Żaryn）認為德國的單純經濟理解站不住腳。3月底在《防務新聞》撰文說，"北溪2號"項目一旦完成，將對西方構成情報方面的威脅。俄羅斯可能利用在波羅的海底放置的管道基礎設施安裝監視裝置。

把俄羅斯在波羅的海底鋪設天然氣管道同情報風險相聯繫，之前瑞典官員和波蘭官員都發出過類似的警告。

斯坦尼斯瓦夫·薩里恩說，波羅的海是個運輸繁忙的海域，也是北約進行軍事演習的場所。另外波羅的海也是向歐洲國家供應液化天然氣的唯一海上通道。有了液化天然氣能讓這些國家不依賴俄羅斯的天然氣。

他還指出俄羅斯可能以國家安全為借口，將來可能在波羅的海天然氣管道沿線部署海軍，控制海上通道。