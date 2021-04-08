俄羅斯烏克蘭邊界集結軍隊 北約東擴再受關注

15 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭總統澤連斯基同北約秘書長斯托爾滕貝格通話時敦促北約接納烏克蘭為正式成員，並且表示加入北約是結束頓巴斯戰爭的唯一途徑

烏克蘭東部衝突導致緊張升級，俄-烏邊界大量集結軍隊。北約被烏克蘭當作擺脫困境的出路，但俄羅斯為北約繼續東擴劃了紅線。

烏克蘭總統澤連斯基周二（4月6日）呼籲北約及其主要成員國加速批准烏克蘭加入北約的申請，以應對俄羅斯部隊在邊界集結部隊造成的緊張局勢。烏克蘭東部的衝突令局勢緊張升級。

澤連斯基同北約秘書長斯托爾滕貝格通話時敦促北約接納烏克蘭為正式成員，並且表示"北約是結束頓巴斯戰爭的唯一途徑。烏克蘭加入北約會對俄羅斯發出真正的信號。"

英國媒體報道說，在過去兩天澤連斯基還同英國首相約翰遜和加拿大總理特魯多通話，要求幫忙為烏克蘭加入北約打開方便之門。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2014年烏克蘭的廣場革命導致親俄羅斯的亞努科維奇總統下台

北約秘書長斯托爾滕貝格在推特上說他同烏克蘭領導人的溝通中"表示嚴重關注俄羅斯在烏克蘭附近的軍事活動"，並且說"堅定支持烏克蘭的主權和領土完整"。

頓巴斯，克里米亞

最近幾天的報道說，俄羅斯在靠近烏克蘭和克里米亞邊界的地方集結了大批坦克和武器裝備。烏克蘭外長庫列巴指責俄羅斯"系統性激化"了頓巴斯和克里米亞的安全局勢。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄羅斯的部隊只是在確保自己的邊界安全，任何方面都不應該對此感到擔憂，俄羅斯部隊沒有威脅到任何人。

在俄羅斯和烏克蘭邊界形勢緊張之際，美國重申了對烏克蘭的支持，同時也對俄羅斯發出警告。

但俄羅斯也在4月1日警告說，在頓巴斯的局勢如果嚴重升級，可能會"毀掉"烏克蘭。俄羅斯外長拉夫羅夫說，烏克蘭軍方大部分人似乎明白頓巴斯發生"熱戰"的危險。

倫敦國際戰略問題研究所的分析員古爾德·戴維斯博士說，越來越多的分析認為目前那裏發生的緊張局勢不僅僅是展示武力，目前而言任何事情都可能發生。

視北約為安全出路

在紀念北約成立72週年的時候，烏克蘭武裝部隊總司令魯斯蘭·霍姆查克(ruslan Homchak)說，烏克蘭已經成了保衛歐洲的"盾牌"，烏克蘭加入北約會使這個美國為首的軍事聯盟更加鞏固。

霍姆查克中將周日（4月5日）在社交媒體上說烏克蘭今年要參加15次同北約成員國進行的聯合軍事演習。

不過《衛報》報道引述北約消息人士說，北約成員國4月1日討論了俄羅斯集結軍隊的局勢，繼續密切關注局勢發展。北約官員還說，烏克蘭要"聚焦國內改革"，"根據北約標凖發展國防能力"，為申請加入北約做凖備。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯軍隊在克里米亞演習。2014年烏克蘭在大規模抗議後建立親西方政權，同年俄羅斯兼併了克里米亞

去年6月烏克蘭成為北約的6個所謂的"機會增強伙伴國" （EOP) 之一。但霍姆查克主張烏克蘭加入北約成為該軍事同盟的正式成員國。

最近美國國防部長勞埃德·奧斯丁同烏克蘭國防部長塔蘭通話，對"俄羅斯在烏克蘭東部的侵略和挑釁行動升級"做出譴責後，在推特上表示美國堅定支持烏克蘭的主權，領土完整以及加入歐洲和大西洋聯盟的願望。

2014年開始的變局

2014年烏克蘭經過大規模激烈抗議後親歐派抗議者控制了國會，亞努科維奇總統被罷黜流亡俄羅斯後，俄羅斯兼併了克里米亞。

同年烏克蘭東部的頓巴斯的親俄地區武裝實行割據。自那以後烏克蘭部隊一直在那裏同分離主義武裝交火。烏克蘭方面估計，自從2014年以來烏克蘭東部的衝突已經導致14,000人死亡。

北約和西方國家指責俄羅斯軍隊進入該地區，並運去重武器。但俄羅斯說，俄羅斯對頓巴斯的支持僅限於政治和人道主義援助。

2014年底烏克蘭議會修正法律放棄了不結盟政策。2016年6月烏克蘭通過法律把加入北約列入其外交政策。

2019 年當選的烏克蘭總統澤連斯基在競選期間就承諾要把加入北約的議題付諸公投。上月他簽署了法令，再次明確加入北約為烏克蘭的外交目標。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 北約兩次東擴吸收了中東歐和波羅的海國家後，俄羅斯總統普京對西方領導人發出警告。北約吸納烏克蘭和格魯吉亞被俄羅斯視為紅線

3月烏克蘭政府批准了一個重新奪回克里米亞的戰略文件。烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上表示凖備同美國和北約合作對俄羅斯施壓，以求解決克里米亞問題和烏克蘭東部的衝突。

北約東擴的"紅線"

冷戰結束後，原屬蘇聯陣營的中歐和東歐的許多國家相繼加入北約。1999年捷克，匈牙利和波蘭加入北約。2004年斯洛伐克，保加利亞，羅馬尼亞，斯洛文尼亞以及同俄羅斯接壤的波羅國家愛沙尼亞，拉脫維亞和立陶宛加入了北約。

《金融時報》分析認為，北約上述兩次東擴都對俄羅斯的反對和敵意置之不理。北約凖備吸納烏克蘭和古魯吉亞，進一步向前蘇聯的心臟地帶擴展則觸動了俄羅斯的紅線。俄羅斯官員雖然表示會尊重烏克蘭獨立，但同時指出烏克蘭被認為是俄羅斯民族的搖籃。

俄羅斯總統普京在2007年對西方領導人發出明確的反對信號。普京在2007年在慕尼黑髮表講話說"我們有權發問：北約擴張究竟針對誰？"。普京表示拒絶接受北約東擴並非針對莫斯科的說法。他說北約東擴同北約現代化和加強歐洲安全沒有關係，而是一直嚴重挑釁，對互信的破壞。