大國在高超音速武器領域角逐激烈 中國研發「速度迅猛」

24 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月5日美國空軍進行的"空中快速反應武器"載具試驗中，B-52轟炸機沒有成功地釋放發射高超音速載具

美國空軍最近進行的空射超高音速武器試驗失敗。美國媒體報道說美國在大國高超音速武器研發競賽中落後，中國研發「速度迅猛」。

4月5日美國空軍首次進行了AGM-183A 「空中快速反應武器」(ARRW)項目的推進器測試載具試驗，但試驗遭遇挫折，從加州愛德華空軍基地起飛的B-52飛機沒有釋放發射高超音速載具。

根據美國空軍的新聞發佈，這是「空中快速反應武器」項目的第8次試驗飛行。這次試驗的目的包括：展示從B-52安全釋放實驗載具，評估推進性能，推進器和頭部分離等內容。CNN報道引述五角大樓的官員的話說，美軍的目標是讓新型導彈能夠達到20倍音速，即接近美國航天飛機重返大氣層的速度。

高超音速武器是特朗普時期美國武器研發的核心項目，美國希望籍此鞏固在軍事技術上的主宰地位。該項目計劃在數年內實現在美國戰鬥機上部署常規高超音速武器。

按照設計，高超音速武器被用來打擊高價值，時間敏感的目標。這種導彈能夠以高超音速長距離飛行，快速穿過防空區，對港口，機場和其他設施發動攻擊。

圖像來源，USAF 圖像加註文字， 2010年美國的B-52轟炸機在高空投擲了被稱為X-51A的超高音速飛行器，飛行器使用超燃衝壓發動機達到超高音速

CNN報道把這次試驗失敗說成美國遭遇的挫折，特別是現在全球局勢緊張，中國，俄羅斯和美國在研發高超音速武器方面進行激烈競爭的時候更是如此。

「鋯石」「先鋒」「匕首」

俄羅斯和中國都有自己的高超音速武器研發項目。俄通塔斯社報道說，俄羅斯計劃在巴倫支海測試新型的超高音速導彈。這種名為「鋯石」的導彈是一種高超音速反艦巡航導彈。

在北冰洋和大西洋活動的俄羅斯的北方艦隊3月24日宣佈戈爾什科夫海軍元帥級護衛艦已經被部署到巴倫支海域測試「鋯石」高超音速導彈。之前戈爾什科夫海軍元帥級護衛艦已經成功地進行了數次「鋯石」高超音速導彈試驗。

俄羅斯總統普京在2019年說，該導彈的速度能達到9倍音速，射程超過1000多公里。目前俄羅斯還在研發這種巡航導彈的陸基型號。

去年12月俄羅斯國防部副部長阿列克謝克里沃盧奇科(Alexei Krivoruchko)說，「鋯石」導彈多次測試都獲得成功，俄羅斯將在2022年開始部署「鋯石」系列高超音速導彈。

《新聞周刊》報道，俄羅斯的高超音速武器項目包括「先鋒」和「匕首」兩種高超音速導彈。前者是導彈發射的高超音速滑翔彈頭，後者是空射的高超音速導彈。這兩種高超音速武器都能夠攜帶核彈頭。

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根據美國國會研究處的報告，俄羅斯在2016和2018年成功地進行了「先鋒」高超音速導彈測試。CNN報道說，俄羅斯在2019年12月宣佈已經用SS-19洲際導彈試驗過「先鋒」高超音速載具。

這些速度超過5倍音速而且在飛行中具有機動能力的導彈能夠輕易突破現有的反導系統。

中國研發「迅猛」

在美國的高超音速武器項目仍然處於試驗階段的時候，俄羅斯和中國的高超音速武器已經進入部署階段。

俄羅斯最早在2016年進行首次高超音速滑翔載具試驗。中國在2014年首次進行了高超音速導彈試驗，比俄羅斯更早兩年。

CNN報道說中國正以「迅猛的速度」研發高超音速武器，而且在試驗設施和工程技術方面大量投入。在大國高超音速武器能力的競爭中，美國由於研究和投入方面的限制正在處於落後地步。

美國國會研究處的報告說，中國自2014年以後至少經過9次被起名為DF-ZF的高超音速滑翔載具。之前美國國防部將其稱為 WU-14，意指2014年1月9日發射試驗基地山西的五寨。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年中國在國慶70週年閲兵中展示了安裝高超音速滑翔載具的東風-17彈道導彈

中國在試驗中用彈道導彈將高超音速載具發射到外太空邊緣釋放，這種滑翔載具的飛行速度達到了10倍音速。

據CNN報道，去年2月當時擔任美國北方司領部指揮官的空軍上將特倫斯·奧肖內西（Terrence O'Shaughnessy）說，中國測試的這種高超音速滑翔載具類似俄羅斯的「先鋒」高超音速導彈，能在大氣層內高速飛行，為美國精確預警製造了困難。

今年3月北美防空司令部和北方司令部司令格倫·萬德克上將（Glen VanHerck）警告說，這種高超音速導彈能夠「對我們提供行動預警和攻擊評估的能力構成挑戰」。

2019年中國在國慶70週年閲兵中展示了安裝了高超音速滑翔載具的東風-17彈道導彈。中國媒體報道說，東風-17的滑翔彈頭速度能夠達到10倍音速。