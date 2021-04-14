中印邊界熱點：解放軍在會談中「拒絶讓步」

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度媒體報道，在拉達克東部印度和中國軍隊的一些哨所相距只有數十米。

第11輪中印軍方指揮官會談並沒有取得突破，會談後雙方沒有發表聯合聲明。印度媒體說，中國拒絶在拉達克東部的高格拉地區和溫泉地區脫離接觸，拒絶從那裏的哨所撤走軍人和車輛。

印度媒體報道說，這次第11輪迴談進行了13個小時。印度陸軍14兵團的高級軍官對《今日印度》透露說，「在周五（4月9日）的11輪迴談中，中國方面顯得不靈活，他們在按照既定方針行事。」

印度國防部4月10日聲明說，雙方代表在會談中承認有必要按照已有的協議和規定解決存在的問題。中國軍方聲明說，印度應該"珍惜目前邊界地區降溫的積極趨勢"。

印度媒體報道說，雖然會談沒有就為拉達克東部的兩個熱點降溫達成協議，但雙方代表討論了在拉達克東部其他地區緩解邊界緊張局勢的問題。

仍然緊張的熱點

但在高格拉和溫泉地區雙方軍隊仍然在對峙狀態。印度建議雙方減少在這兩個哨所的前線部隊和車輛 ，但中國拒絶讓步。

印度媒體報道說，解放軍仍然大量部署在高格拉，溫泉地區和空喀山口 ，解放軍在附近還有一個大型軍事後勤設施為前線部隊提供支持。

印度媒體報道說，摩托化步兵師的一部分，火炮旅和防空部隊仍然被部署在那裏。在拉達克東部印度和中國軍隊的一些哨所相距只有數十米。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2020年6月加勒萬谷地發生衝突後印度和中國軍方舉行談判，之後雙方在班公措湖東部後撤了部隊。圖為印軍在拉達克巡邏

《印度時報》引述軍方消息人士的話說，解放軍空軍仍然在邊界附近的機場增加部署噴氣戰鬥機和其他飛機。

衝突後降溫

2020年6月加勒萬谷地發生衝突後印度和中國軍方舉行談判，之後雙方在班公措湖東部後撤了部隊，以緩和邊界緊張局勢。至少20名印度軍人在加勒萬谷衝突中死亡，但中國官方當時拒絶透露解放軍的傷亡情況。

今年2月印度和中國從拉達克東部的班公措湖邊撤退脫離接觸，開始了雙方軍隊脫離接觸的勢頭。印度媒體報道說，衛星圖片顯示中國軍隊在班公措湖北岸被形容為"手指"的山地後撤脫離接觸。

中國今年2月才對外披露了加勒萬河谷衝突的細節和軍隊的傷亡情況。據中國媒體報道，在那次衝突中，解放軍一名團長受重傷，4名軍人死亡。

「四國」安全合作

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 今年2月印度和中國從拉達克東部的班公措湖邊撤退脫離接觸

這次中印軍區指揮官會談前，美日澳印「四國」在3月12日舉行了首次安全峰會，四國討論了中國的經濟和軍事擴張。接著中美最高級外交官3月18日在阿拉斯加對話顯示了前所未有的對抗。

在印度媒體和專家分析中，中印邊界談判被置於大國博弈背景中。在這次第11輪中印軍區指揮官會談後，印度專家在印度媒體《歐亞時報》上分析說，中方在邊界會談中的強硬姿態同印度加深與美日澳印「四國」安全合作有關，因為中國一再聲明邊界問題只是雙邊關係的一部分內容。

2020年加勒萬衝突後，中印雙方開始為邊界緊張局勢降溫展開談判。後來談判中斷，當時印度方面分析認為北京是在觀望美國政策的變化。