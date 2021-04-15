美韓同盟的挑戰：中國和朝鮮的威脅有多大？

26 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國智庫專家說，美國當然希望利用駐韓美軍基地保衛東亞其他地區，但對韓國來說那是一場噩夢

韓美就分擔駐韓美軍軍費達成協議，特朗普開始的「漲價」爭議告一段落。但韓美同盟仍然面臨諸多挑戰。

最近美國同韓國簽署了「防衛費分擔特別協定」，雙方同意韓國為駐韓美軍分擔10億美元的費用。

4月8日韓國副外長崔鐘建和在首爾的美國使館領事拉普森（Rob Rapson）簽署了為期6年的協議。協議規定韓國今年為28,500名駐韓美軍 (USFK)承擔10.5億美元的費用。

軍費分擔分歧

韓國過去每年為駐韓美軍承擔的費用為9.2億美元。特朗普擔任美國總統時要求韓國把費用承擔份額提高到50億美元，拒絶了韓國提出提高13%的建議。此後美韓一直在就軍費分擔舉行談判。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 對韓國來說，韓美同盟的重點是對付來自朝鮮的軍事威脅

上月美韓雙方同意韓國把分擔費用從2019年的水平提高13.9%，到2025年每年的費用要考慮軍費開支增加因素。

韓國從1991年開始按照「特別協議」部分承擔駐韓美軍的費用，分擔費用包括為美軍建設軍事設施，如營房，訓練，教育和通訊設施等，以及後勤補給。

美國智庫卡托研究所的高級研究員道格·班多(Doug. Bandow)說，分擔軍費漲幅或許對韓國來說不是個小數目，但對美國來說，這個數目已經比特朗普時期要求的每年50億美元大幅減少。如果沒有美國的支持，韓國的國防費用需要再投入數十億美元才夠。

美韓各有側重

韓國外交部在達成協議後聲明說：「在拜登政府初期就順利解決了聯盟的關鍵的開支問題，韓國和美國展示了穩固聯盟的堅實性。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國國防部長奧斯汀3月訪問首爾會見韓國國防部長徐旭時強調中國和朝鮮威脅，但徐旭在回答中避開了中國

美國外交關係委員會的朝鮮問題專家斯科特·斯奈德（Scott A. Snyder）說，美韓就軍費分擔達成一致，令拜登支付能夠把注意力集中到結盟遏制中國的戰略問題上。

斯奈德撰文說，美韓聯盟的重點就是應對中國和朝鮮威脅，而韓國總統文在寅側重於促使美國加強同朝鮮溝通，達成妥協方案，避免對抗。在美國看來，聯盟的重點在於建立能夠共同對付專制國家的民主國家聯盟。

美國國防部長奧斯汀3月訪問首爾會見韓國國防部長徐旭時強調，由於來自中國和朝鮮的威脅增加美韓同盟變得更加重要。但徐旭僅表示韓美同盟需要建立對朝鮮的威懾，避免提到中國。

中國《環球時報》評論說，韓國是美國的亞洲同盟中的薄弱環節。中國的觀察分析認為韓國在經濟和政治上都對中國有依賴，因此會同美國營造的遏制中國的亞洲同盟保持距離。

曾經給里根總統擔任過顧問的道格·班多在《外交政策》撰文說，韓國不會允許美國把朝鮮半島變成戰場，讓自己捲入一場戰爭。韓國人明白，美國有一天會離開，而中國永遠是他們的鄰國。

中國朝鮮的威脅

道格·班多認為，美國當然希望利用駐韓美軍基地保衛東亞其他地區，但對韓國來說那是一場噩夢。因為在亞洲發生的軍事衝突，如果嚴重到需要美軍介入的程度，幾乎都會涉及中國。其餘的軍事變局，諸如緬甸軍事政變，一般並不需要美軍介入。

圖像來源，KCNA 圖像加註文字， 今年1月平壤閲兵展示了的新型潛射彈道導彈，被朝鮮形容為「世界最強大的武器」

而韓國在香港問題上都不願意批評中國，要韓國加入同中國的軍事對抗就更不可能，除非韓國本土受到威脅。

美國在亞洲和歐洲建立同盟，一方面要求盟友增加軍費，另一方面向盟友做出安全保證。道格·班多認為這二者相矛盾，因為能夠靠美國的安全感讓富裕國家在安全方面過多依賴美國。如果盟國對美國是否繼續會保護他們有疑慮，他們才會在防衛方面做出更多努力。