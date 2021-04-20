阿富汗戰爭：美國的持久戰、中國的「一帶一路」和新疆

26 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在20年的戰爭中，阿富汗安全部隊死亡人數超過了6萬，而平民死亡人數接近12萬

美國宣佈今年從阿富汗撤軍，結束歷史上的「最長戰爭」。阿富汗位於中國「一帶一路」沿線，又同新疆接壤，局勢和中國息息相關。

華盛頓和北約盟國同意在今年9月前撤出在阿富汗的駐軍。美國官員說，美國要在911二十週年時完成從阿富汗撤軍。

美國總統拜登在白宮講話宣佈撤軍決定時說，「現在是結束美國曆時最長的戰爭的時候了。」

從2001年的911恐怖攻擊算起，美國在阿富汗的戰爭已經持續20年，和越南戰爭相當。

越戰結束之後，美國歷史學者喬治·赫林曾撰寫專著，把越南戰爭稱作「美國最長的戰爭」。如果從1955年美國軍事介入開始到1975年撤出越南，越戰也持續了20年。

當時的幾任美國總統，從艾森豪威爾、肯尼迪、約翰遜到尼克松都不願意捲入越南戰爭，但又不肯坐視越南局勢朝違背美國願望的方向發展。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2001年的911恐怖襲擊導致將近3000人喪生

911後，時任美國總統喬治·布什下令對阿富汗發動空襲，開始了阿富汗戰爭。奧巴馬和特朗普擔任總統後都承諾要結束這場「曠日持久的戰爭」，但都未能如願以償。

「戰勝基地組織」

2020年2月底，特朗普政府同塔利班達成和平協議，雙方同意在14個月內實現美國從阿富汗撤軍。現在看來，這個撤軍期限被推遲到了9月。

美國計劃從阿富汗撤出至少2,500名美軍，他們是北約在阿富汗 9,600人部隊的一部分。有報道說，在阿富汗美軍人數一直在變動。美國媒體稱，美軍在那裏的總數接近3,500人。英國也要從阿富汗撤出750名英軍。

BBC安全事務記者加德納說，在20年的阿富汗戰爭中美軍死亡人數超過2,300，傷員超過兩萬；英軍陣亡人數超過了450人；阿富汗安全部隊死亡人數超過了6萬，而平民死亡人數接近12萬。

20年來，美國在阿富汗投入了超過一萬億美元的戰爭費用。

拜登宣佈撤軍時說，擊敗了阿富汗的基地組織，在2011年清除了基地組織領導人本拉登。因此美軍沒有理由繼續留在阿富汗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在20年的阿富汗戰爭中美軍死亡人數超過2,300，傷員超過兩萬

塔利班「改良」？

不過，在美國宣佈要從阿富汗撤軍後，英國國防參謀長尼克·卡特將軍（Nick Carter）4月16日對BBC表示，雖然他尊重拜登政府的撤軍決定，但認為那並非英國「希望的決定」。

卡特將軍是英國政界和軍方第一個對美國撤軍表示保留意見的資深官員。

在他做上述表示前一天，英國國防大臣華萊士同美國防長奧斯汀一起討論了阿富汗和烏克蘭局勢。北約官員說，阿富汗的強硬派伊斯蘭運動塔利班到目前為止並沒有兌現減少暴力的承諾。

不過BBC記者加德納說，經過20年的戰爭，阿富汗境外的基地組織已經不能像從前那樣在阿富汗隨心所欲地活動，國際恐怖攻擊明顯減少。

另外尼克·卡特將軍還指出，「國際組織在阿富汗建造公民社會，改變了塔利班取得民眾支持的合法性的基礎，」他認為20年後的今天，塔利班的態度也變得更加開放。

「帝國墳場」

阿富汗素有「帝國墳場」之稱，因為歷史上的帝國和國家在那裏的征服和佔領都以失敗告終。19世紀中的第一次英阿戰爭期間，英國和東印度公司的軍隊一度佔領喀布爾。但當地人的反抗令英軍損失慘重，被迫撤出喀布爾。

那次英軍撤退被軍史作者稱為英國軍事史上的災難，和後來在1942年新加坡在日軍進攻下淪陷相提並論。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 1979年底開始，持續了9年的蘇聯-阿富汗戰爭最後也以蘇軍撤出告終。阿富汗戰爭的失敗甚至被認為是促成蘇聯解體的原因之一。蘇軍撤出阿富汗，1988年

1979年底開始，持續了9年的蘇聯-阿富汗戰爭最後也以蘇軍撤出告終。阿富汗戰爭的失敗甚至被認為是促成蘇聯解體的原因之一。

那場戰爭進行到八十年代中期，中國也和美國、英國、沙特和巴基斯坦一樣向阿富汗的聖戰者提供了支持。

美國中亞問題專家弗雷德里克·斯塔爾(Frederick Starr)曾在《新疆：中國的穆斯林邊境》一書中寫道，中國向聖戰者提供了武器和訓練。

在拜登宣佈撤軍決定後，中國官方媒體新華社引述分析人士說，阿富汗戰爭令美國及其盟友深陷「帝國的墳墓」；美軍「一走了之」留給阿富汗的將是一個「危機四伏的未來」。

「一帶一路」和新疆

阿富汗位於中國「一帶一路」宏大計劃的沿線，又同新疆接壤，局勢和中國息息相關。

3月26日，中國外交部發言人在反駁美國關於中國在新疆侵犯人權的指責時播放了美國前國務卿鮑威爾的辦公室主任勞倫斯·威爾克森兩年前的一段講話視頻。

這位美國前陸軍上校在講話中說，美國在阿富汗駐軍的一個原因是中國新疆有2000萬維吾爾族人口，美國可以利用他們向北京施壓。

美國專欄作者鮑比·戈什（Bobby Ghosh）最近在彭博社撰文說，美軍從阿富汗撤軍或許會讓北京鬆一口氣，但撤軍後的變化，諸如塔利班同喀布爾政府發生內戰的前景，會更讓他們感到不安。

阿富汗還有巨大的地下資源潛力。據彭博社報道，美國地質專家認為，阿富汗有價值達一萬億美元的地下資源。但政治動蕩或內戰都令資源投資和基建投資難以進行。

鮑比·戈什還說，阿富汗有維吾爾人組織活動也是中國關注那裏的一個原因。