俄羅斯被指在烏克蘭邊界加強陸海空部署 「為入侵做凖備」

11 分钟前

圖像來源，Maxar Technologies/REUTERS 圖像加註文字， 衛星圖片顯示在距離烏克蘭邊界160公里的莫羅佐夫斯克空軍基地停放了15 架蘇-34戰鬥轟炸機

在圍繞烏克蘭俄羅斯同西方對抗加劇的時候，位於美國科羅拉多州的航天技術公司（Maxar）公布衛星圖片顯示，俄羅斯在烏克蘭邊界附近部署了戰鬥轟炸機。專家分析認為，在如此近距離部署戰機對烏克蘭發出了很強的信號。

航天技術公司的圖片顯示，3月底之後那些飛機才出現在距離烏克蘭邊界160公里的莫羅佐夫斯克空軍基地。那裏停放了15架蘇-34戰鬥轟炸機。這種飛機能攜帶激光制導導彈，裝備有射速為沒分鐘1800發彈藥的機炮。

另外，衛星圖片還顯示在沿烏克蘭邊界的15個地點俄羅斯都加強了部署活動，俄軍在那裏部署了攻擊直升機、煙霧設備、偵察無人機、電子干擾裝置和野戰醫院。

「控制黑海」 ？

拜登上星期曾下令派遣美國海軍的兩艘驅逐艦前往黑海，但在普京發出警告後改變了讓美國驅逐艦進入黑海的命令。克里姆林宮警告要美國軍艦「為了自身利益離開（黑海）」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中情局局長伯恩斯在美國國會聽證時說，俄羅斯開始的軍事集結可能是為發動一場有限軍事進攻做凖備

儘管拜登對俄羅斯集結軍隊加強了同烏克蘭的邊界緊張局勢發出了警告，但仍然有批評指拜登政府對俄羅斯做了屈服。

在美國驅逐艦改變航向後不久，俄羅斯就封鎖了具有重要戰略地位的刻赤海峽，該海峽連接亞速海和黑海。部署在那裏的俄羅斯軍艦切斷了克里米亞東部和烏克蘭東部分離地區的海上通道，在未來6個月禁止外國和烏克蘭軍艦從黑海進入亞速海。

一份被洩露的烏克蘭政府備忘錄聲稱普京在佔黑海1/4面積的海域進行軍事演習，俄羅斯似乎要宣示對整個黑海的控制。

軍事集結

英國《每日郵報》報道稱，記者看到的烏克蘭政府報告稱，8萬俄軍在烏克蘭東部和克里米亞集結，到月底還有3萬俄軍預計會到達。

周一（4月20日）歐盟外交與安全事務高級代表歐洲博雷利（Jose Borrell）說，10萬俄羅斯部隊集結在烏克蘭邊界和克里米亞。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 俄羅斯建議烏克蘭建立聯邦制，允許東部分離地區自治，但被基輔拒絶。圖為烏克蘭軍隊在東部分離地區作戰，2015年

之前博雷利估計俄羅斯集結的部隊多達15萬人，後來他下調了這個數字。不過他仍然堅持說那裏的俄羅斯部隊在4週期間增加了一倍，衝突升級風險劇增。

五角大樓的新聞秘書柯比（John Kirby）也說，俄羅斯的軍事集結超過了2014年俄羅斯兼併克里米亞時期的水平。但是他並沒有給出俄羅斯軍隊集結的具體數字。

「有限戰爭」？

俄羅斯軍方說，俄軍在邊界地區進行演習，是對西方軍事聯盟北約「威脅俄羅斯」做出的反應。俄羅斯國防部長紹伊古之前說，在俄羅斯西部邊界「已經部署了兩支部隊和空降部隊」，演習將在兩周內結束。

克里姆林宮發言人佩斯科夫近日還說，俄羅斯的部隊只是在確保自己的邊界安全，任何方面都不應該對此感到擔憂，俄羅斯部隊沒有威脅到任何人。

但是，俄羅斯在前沿部署戰鬥轟炸機被認為是為發動入侵進攻做凖備。

美國空軍退役將軍布里德拉夫（Philip Breedlove）對《華爾街日報》 說，俄軍部署戰機是為了取得戰場的空中優勢，能夠直接支援地面部隊。

在2014年俄羅斯兼併克里米亞的時候，布里德拉夫擔任北約聯合部隊司令部的最高指揮官。

4月14日美國中情局局長伯恩斯(William Burns)在美國國會聽證談到俄羅斯和中國的威脅的時候說，俄羅斯開始的軍事集結可能是為發動一場有限軍事進攻做凖備，美國及其盟友要嚴肅對待這種新情況。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2014年在烏克蘭發生街頭革命驅逐了親俄羅斯的亞努科維奇總統後，俄羅斯兼併了克里米亞

烏克蘭東部分離主義

俄羅斯和烏克蘭目前對峙的近因是，最近幾周烏克蘭軍隊在烏克蘭東部同親俄羅斯的分離主義武裝發生衝突，破壞了去年達成的停火。在衝突中一名烏克蘭士兵被打死，另有一人受傷。

2014年烏克蘭發生了街頭革命，親俄羅斯的亞努科維奇總統被驅逐。同年俄羅斯兼併了克里米亞，烏克蘭東部的盧幹斯克和頓涅茨克地區出現分離武裝抵抗。

俄羅斯建議烏克蘭建立聯邦制，允許東部分離地區自治，但被基輔拒絶。支持烏克蘭的美國、歐盟和英國也都表示支持烏克蘭的主權和領土完整，並反對俄羅斯兼併克里米亞。

據烏克蘭方面估計，自從2014年以來烏克蘭東部的衝突已經導致14,000人死亡，150萬人流離失所。

烏克蘭的暴力衝突已經成為1990年代巴爾幹衝突以來歐洲發生的最血腥的衝突。