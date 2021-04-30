拜登總統：我們是否都看錯了他？

喬·索普爾（Jon Sopel）

BBC北美事務總編輯

34 分钟前

圖像來源，AFP

對於在眼花繚亂的特朗普秀場上狂歡了四年的白宮記者團來說，過去三個月一直是個挑戰。

正如我一天晚上對一位觀眾說的，也許這個比喻不太恰當，但從特朗普（Donald Trump）到拜登（Joe Biden）的轉變就像從過去每天吸食霹靂可卡因，變成每周喝一小瓶低度數的啤酒。

現在每天的白宮簡報會都讓人昏昏欲睡。不再有爭鬥，不再有謾罵。

不再有午夜的推特風暴，不再有向色情明星轉賬，也不再有喧鬧的「讓美國再次偉大」的集會。

那麼，這一切是否意味著一個無聊的總統任期開始了？絶對不是。到目前為止，這是一個比我們任何人想象的都更有趣的總統任期，我甚至認為它相當精彩。

從純粹自私的角度來看，可惜的是它不再是為電視打造的盛宴，不能像過去四年一樣讓人大塊朵頤。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 前總統特朗普在任時，常與記者激烈交鋒。

特朗普總是對視覺效果和離譜的東西情有獨鍾，他知道如何讓自己成為注意力的中心，而拜登似乎對此沒有興趣，他似乎更想讓人們關注他做了什麼，而不是說了什麼。這多麼奇怪。

我們報道說過78歲的拜登將成為一名過渡性總統。他將在任期內為政治降溫，並試圖彌合一個分裂的國家。

我們期待他在應對新冠疫情時，將荒謬的政治因素剔除，加快疫苗的推廣，排除政治機構中的毒素……但似乎也只有這些了。

他任命了一個技術官僚為主的內閣，大概是為了履行管理職能。這也許能讓火車更凖點一些，但不能改變所有的車輛，更不能改變鐵路的軌距。對於有著「美鐵喬」（Amtrak Joe）綽號的他來說，這是一個合適的雄心壯志。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登有著「美鐵喬」（Amtrak Joe）的綽號。

但是，也許我們搞錯了這一切。有沒有這樣一種可能： 不但沒有一絲過渡的意味， 他簡直就是一位變革性的的總統？

變革性這個詞並不帶有正面或負面的含義——它只是基於我們迄今為止所看到的雄心的一種推測。選民們很快就會決定這是好是壞。

讓我們從1.9萬億美元的刺激計劃開始。

這項浩大的立法最直觀的結果是，幾乎所有的美國成年人都將收到一張1400美元的支票，以幫助他們應對新冠大流行帶來的困難。這對許多美國人來說是到手的現金，因此贏得了民主黨和共和黨選民的廣泛支持，儘管沒有一名共和黨議員支持這項提議。

但不要只看表面，進一步揭開該政策的面紗，還有很多東西值得一看。也許最重要的是對兒童稅收抵免的擴展。貧困家庭可能很快就會得到對每個孩子每年提供的高達3000美元的補助。據估計，該項措施將使數以百萬計的年輕人擺脫貧困。就目前情況而言，這項措施僅適用於2021年，但白宮內部很清楚，拜登希望讓這項措施永久生效。

這是一項重要的社會政策，不容小覷。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 拜登在就職演說中勸勉人民要以美國人大膽、樂觀的特質放眼未來，建設國家。

隨著經濟刺激計劃（或更恰當地稱為「美國救助計劃」）的通過，拜登想糾正一些他認為奧巴馬（Barack Obama）在2009年上台並接手金融危機的爛攤子時所犯的錯誤。是的，奧巴馬當時通過一系列措施，但事後看來，很多被認為過於謹慎，不夠大刀闊斧。

奧巴馬是美國第一位非裔美國總統。 做為其副手的拜登學到的一點是，不要浪費一場危機帶來的機遇。疫情的緊迫性給了拜登推動大規模計劃所需的理由，他成功了。

再看看他在重振美國基建方面的計劃吧，數字同樣達到萬億，同樣雄心勃勃。該計劃不只是呆板地修復橋樑和道路（儘管這至關重要），它致力於讓數字接入更合理，並且涉及的範圍不止於此，非常廣泛。

「這不是一個小修小補的計劃，」拜登在匹茲堡郊外對民眾說。「這是美國千載難逢的投資。」

對於共和黨人來說，這是典型的政府貪功的行為，比通常與公路修繕有關的民間工程更有社會工程的味道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國的很多道路和橋樑亟待改善。

拜登希望通過這一基建計劃實現的願望不勝枚舉。它渴望在短期內創造數以百萬計的就業機會，並從長期上加強美國的競爭力。它希望能推進種族平等。對新的、更清潔的能源的關注，有望幫助國家應對氣候變化。

在這一問題上，看看他上周在華盛頓舉行的視頻峰會上為氣候變化設定的宏大目標，這些都不是一個穩扎穩打的總統應做的事。到下個十年結束時，減排52%的目標是艱巨的。

誰也不知道他能否實現這個目標——這將要求美國人改變他們的開車方式、給房子供暖和制冷的方式、工業運作的方式。但如果他的雄心是為了顯示美國人的雄心，那麼，嗯，它是雄心勃勃的。

很明顯，這一系列改變帶來的益處不容置疑，但要過國會這一關。這還沒有發生。

不過，我常聽人們說「且看下文」， 我要補充一點是， 把注意力聚焦在首個100天略顯可笑。

頭100天是一份意向聲明，是你在剩餘任期內可能做的事的首付。但坦率地說，如果之後的1360天玩完，演砸了，誰會在乎你的前100天是否光彩奪目呢?

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 里根和撒切爾的影響已經持續了幾十年。

綜上所述，意向聲明很重要，而這正是讓乏味的老拜登如此有趣的原因。

這是一個博客專欄而非一本書，但可以說過去40年美國政治的主導思想是羅納德·里根（Ronald Reagan）的低稅收、放鬆經濟管制、預算平衡、鼓勵競爭和限制工會的小政府。

撒切爾主義在英國的影響也是如此。是的，在撒切爾夫人（Margaret Thatcher）之後，工黨政府執政了13年，就像自里根以後克林頓和奧巴馬的當選一樣。但可以說，它們是在貨幣主義經濟學家的正統觀念中運作的，並且由他們定義。從芝加哥學派的彌爾頓·傅利曼（Milton Friedman）到亞倫·華特爵士（Sir Alan Walters），這些經濟學家在大西洋兩岸都擁有如此重要的學術影響力。

如果奧巴馬的救助計劃還不夠深入（正如拜登所認為的那樣），那肯定是因為他看到了保守派茶黨運動的破壞性和不斷增長的力量。克林頓（Bill Clinton）和布萊爾（Tony Blair）都通過難以捉摸的「第三種道路」看到了他們的勝利之路：自由市場的經濟自由主義和對最不富裕人群的大量關注。

在經歷了20世紀80年代英國工黨和美國民主黨人都遭遇了挫敗，士氣低落後，人們對他們需要做什麼來贏得勝利感到非常困惑，克林頓和布萊爾都堅信，增稅和大政府的承諾不會扭轉這一趨勢。

但無論好壞，拜登似乎正利用疫情和美國基礎設施的糟糕狀況，毫不掩飾地對美國人民說：「是的，大政府回來了。」這也是仍試圖釐清自己後特朗普時代身份的共和黨對手們熱衷放手一搏的領域。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 羅斯福簽署銀行法案。

之前幫助拜登的民調專家甚至更樂觀，認為總統應該更直接地表示有必要對最富有的人增稅，以支持這一雄心壯志。

毫無疑問，這是一次重大的突破，也是一場巨大的賭博。到目前為止，從處理新冠疫情，到經濟刺激以及基建計劃，他的支持率在他所選擇挑戰的地方一直是非常積極的。

南部邊境的混亂情況就不一樣了；總統現在承認這是一場危機。槍支控制這個長期存在的問題將會引發很多怨氣，但考慮到參議院的微妙平衡，很難看到他能通過立法取得什麼成果。

拜登一直對保持社交距離和戴口罩非常執著，與他的前任背道而馳。 後者隨心而為，甚至讓白宮變成一個新冠超級傳播場所。拜登總統在其參與的會面都需要保持社交距離，並嚴格遵守規定。

上月的這個時候，在東廳舉行了一場有趣的會議。

總統史學家喬恩·米查姆（Jon Meacham）帶著他的一些傑出同事來參加拜登急於召開的一個座談會。在這個階段，拜登僅擔任總統僅60天左右，他已經在考慮身後遺產和他下面要做的事情：總統權力的限度是什麼，他能從他的前任那裏學到什麼？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統拜登的首個100天

其中某一時刻，他轉向也許是這些總統學者中最受尊敬的多麗絲·卡恩斯·古德溫（Doris Kearns Goodwin），並說：「我不是羅斯福，但是……」

或許，拜登正將現在看做是他在大蕭條後推行富蘭克林·羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）「新政」的時刻，或者是林登·約翰遜（Lyndon B Johnson）在20世紀60年代倡導的向貧困和種族不平等宣戰的時刻。

特朗普在競選期間曾嘲諷拜登，他已經從政40多年了，但他有什麼表現呢？