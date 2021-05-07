中國新型核潛艇「從沿海即能威脅到美國本土」

34 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 4月23日習近平參加海軍三型主戰艦艇交接入列儀式，向長征18號潛艇授予軍旗和命名證書

在中國慶祝海軍成立72週年的活動中，一艘在北約代號中被稱做「晉」級的新型彈道導彈核潛艇亮相。報道說，該潛艇能夠裝備射程超過一萬公里的巨浪-3型潛射導彈，不需出「第一島鏈」就能覆蓋美國本土的目標。

在4月23日舉行的中國海軍慶祝活動中，三艘主戰艦艇在海南三亞某軍港交接入列，中國領導人習近平登上舷號為421的「長征18號」艦艇視察。

中國軍事專家解釋，按照中國海軍潛艇命名規則，長城代表常規潛艇，長征代表核潛艇。

中國官媒《環球網》引述軍事專家說，這次亮相的長征18號是094A型戰略核潛艇的升級版，新潛艇改進流體動力和湍流系統，進一步降低了噪聲，同時也提升了潛射導彈打擊精度。

此前曾有報道稱，中國核潛艇存在噪音過大、容易被發現等問題。

「戰略核武的里程碑」

習近平在視察時登上潛艇突出的「龜背」。中國媒體播放的視頻顯示，潛艇兩個潛射彈道導彈發射筒的艙蓋已經打開。

這艘長137米的潛艇上有12個導彈發射筒，裏面裝備了「巨浪」系列潛射彈道導彈，每枚導彈能夠裝載多個核彈頭。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國新型的094戰略核潛艇是中國海上核威懾的主力，每艘潛艇上帶12個導彈發射筒

專家稱，新型的094A潛艇能夠發射巨浪-3型潛射彈道導彈。

2018年底,美國媒體報道曾引述美國官方官員的話說，2018年11月中國對這種新型潛射導彈成功地進行了飛行測試。

巨浪-3型潛射彈道導彈試射成功被視為中國戰略核武器發展的里程碑，是中國軍事現代化項目中最具威脅的武器。

國際評估和戰略中心的中國軍事分析員裏克·費舍爾（Rick Fisher）說，巨浪-3型導彈的射程可達12,000-14,000公里，從中國沿海附近的水下發射就能覆蓋美國本土的大部分目標。

中國的《科技日報》曾引述軍事專家報道說，固體燃料的巨浪-3型導彈使用了中國新型的陸基洲際導彈東風-41的技術，其性能堪比美國和英國海軍的使用的三叉戟2型D-5潛射導彈和俄羅斯海軍的的新型布拉瓦潛射導彈。

中國專家還說，巨浪-3使用了新材料和新技術，諸如先進的精確制導，反電磁干擾，包括所謂的「光子晶體光纖陀螺」等技術。另外巨浪-3還使用了彈道變軌技術和躲避雷達探測的隱形彈頭技術。

中國的第三代核潛艇

2018年6月，習近平在視察視察解放軍的北部戰區海軍基地曾登上長征-16號潛艇。習近平當時說，核潛艇是中國武器系統當中的關鍵組成部分，而且正在迅速現代化升級。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2019年中國國慶閲兵中展示的巨浪-2型潛射導彈。報道說2018年中國已經成功測試了射程更遠的巨浪-3型導彈

2018年那次報道中就出現了長征-9號潛艇的畫面，據稱那是一艘新型的094型潛艇。

094是中國的第二代戰略核潛艇。根據美國國防部和美國國會的研究報告，094潛艇2010年開始服役，2015年有4艘進入服役，2020年可能有6艘進入服役。

中國媒體報道說，中國的第三代戰略導彈核潛艇在許多方面的性能將遠超第二代094型核潛艇，達到世界一流水平。

今年3月，設在巴黎的《海軍新聞》報道說，衛星圖片似乎顯示在渤海附近造船廠中正在建造中的一艘096型潛艇。美國國防部曾預測，中國第三代戰略核潛艇096型潛艇可能在2020年代中期或晚期部署。

中國目前的海上核威懾主要基於4艘094和兩艘094A核潛艇，每艘潛艇上帶12個導彈發射筒。報道說，下一代096核潛艇裝備有多達24個導彈發射筒，相當於美國海軍的俄亥俄級核潛艇。

兩年前中國在測試巨浪-3潛射導彈時，美國退役海軍軍官詹姆斯·法內爾（Jim Fanell）曾被引述說，巨浪-3型導彈可能裝備在094A型潛艇上，但巨浪-3主要是用來裝備中國的下一代096型戰略核潛艇。

中國軍事分析員裏克·費舍爾認為，如果在進攻性戰略武器方面中國同俄羅斯合作，美國面臨的的威脅將大大增加。