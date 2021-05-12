中國軍工企業和地方合建最大的無人機工業園區
中國無人機產業的迅猛發展令中國被視作「無人機超級大國」。最近中國著名的軍用飛機製造企業成都飛機工業集團（簡稱成飛）又宣佈，將在自貢建設中國最大的無人機生產基地。
4月下旬，隸屬中國航空工業集團公司的成飛同四川自貢市政府簽訂協議，合作建設「國內最大的無人機產業基地」。
成飛是中國航空武器裝備研發和製造的主要基地之一，殲10戰鬥機、殲20隱形戰機和翼龍無人機都是由成飛製造。
四川省政府表示，無人機園區將建在自貢，製造軍用和商用無人機。 四川政府網站稱，要打造「世界級裝備製造產業集群」。
在世界各地的衝突和軍事行動中使用軍用無人機日益普遍的情況下，中國進一步整合無人機產業鏈的努力備受外界關注。
「無人機超級大國」
美國《國家利益》雜誌2019年的文章就曾說，中國已經成為「無人機超級大國」。
《國家利益》文章引用瑞典國際和平研究所編撰的全球軍力和軍費評估報告說，在2014-2018年間進口並且使用軍用無人機的國家持續增加，同期中國成為戰鬥無人機市場上最大的出口國。
文章還說，中東地區是中國無人機出口的主要客戶。
「雙百億」項目
四川政府網站信息顯示，成飛自貢無人機產業基地的項目將涵蓋「無人機全產業鏈」，包括試飛、調試、總裝、部裝、零部件製造、3D打印、工藝輔料生產、培訓及維修等產業。
該項目又被中國媒體稱作「雙百億」大單。
根據計劃，成飛和四川省政府在無人機園區的總投資約100億元人民幣（15.5億美元），政府預計工業園區在2023年左右開始全面運行，屆時無人機年產值將超過100億元。
成飛官方網站還介紹說，根據協議，「十四五」（第十四個五年計劃，2021-2025）期間，成飛公司無人機項目落地自貢將年產100架以上大型無人機。
在8平方公里的自貢航空產業園內還將打造四川第一個獲批建成的A1類通用機場——自貢鳳鳴通用機場，那裏還將建設機場配套設施。
「三線建設」背景
1960年代中期中國與蘇聯和美國關係惡化，同時面臨來自沿海和北部的軍事壓力。於是開始了所謂的「三線建設」，即把許多重要的工業向內陸戰略縱深地帶轉移。
具有鹽鹵和天然氣產業的自貢在「三線建設」期間成為多種化學產業的基地，包括橡膠業的研發和生產部門、化工的教學和研究機構。
從1970年代開始，隨著中國同美國和蘇聯關係緩和，投入巨大人力和物力的「三線建設」開始放緩。到1980年代，中國對「三線」工程進行調整改造，以順應當時開始的經濟改革和對外開放。
四川省政府官方網站資料將自貢無人機產業基地稱為老工業城市轉型升級的努力和突破。並說，政府試圖通過發展無人機產業，對四川產業發展產生引領作用，並促進當地發展「世界級的裝備製造業集群」。