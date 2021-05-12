中國軍工企業和地方合建最大的無人機工業園區

18 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國是戰鬥無人機的出口大國。圖為成飛生產的翼龍戰鬥無人機

中國無人機產業的迅猛發展令中國被視作「無人機超級大國」。最近中國著名的軍用飛機製造企業成都飛機工業集團（簡稱成飛）又宣佈，將在自貢建設中國最大的無人機生產基地。

4月下旬，隸屬中國航空工業集團公司的成飛同四川自貢市政府簽訂協議，合作建設「國內最大的無人機產業基地」。

成飛是中國航空武器裝備研發和製造的主要基地之一，殲10戰鬥機、殲20隱形戰機和翼龍無人機都是由成飛製造。

四川省政府表示，無人機園區將建在自貢，製造軍用和商用無人機。 四川政府網站稱，要打造「世界級裝備製造產業集群」。

在世界各地的衝突和軍事行動中使用軍用無人機日益普遍的情況下，中國進一步整合無人機產業鏈的努力備受外界關注。

「無人機超級大國」

美國《國家利益》雜誌2019年的文章就曾說，中國已經成為「無人機超級大國」。

《國家利益》文章引用瑞典國際和平研究所編撰的全球軍力和軍費評估報告說，在2014-2018年間進口並且使用軍用無人機的國家持續增加，同期中國成為戰鬥無人機市場上最大的出口國。

文章還說，中東地區是中國無人機出口的主要客戶。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2019年天安門國慶閲兵展示的高空高速無人偵察機

「雙百億」項目

四川政府網站信息顯示，成飛自貢無人機產業基地的項目將涵蓋「無人機全產業鏈」，包括試飛、調試、總裝、部裝、零部件製造、3D打印、工藝輔料生產、培訓及維修等產業。

該項目又被中國媒體稱作「雙百億」大單。

根據計劃，成飛和四川省政府在無人機園區的總投資約100億元人民幣（15.5億美元），政府預計工業園區在2023年左右開始全面運行，屆時無人機年產值將超過100億元。

成飛官方網站還介紹說，根據協議，「十四五」（第十四個五年計劃，2021-2025）期間，成飛公司無人機項目落地自貢將年產100架以上大型無人機。

在8平方公里的自貢航空產業園內還將打造四川第一個獲批建成的A1類通用機場——自貢鳳鳴通用機場，那裏還將建設機場配套設施。

「三線建設」背景

1960年代中期中國與蘇聯和美國關係惡化，同時面臨來自沿海和北部的軍事壓力。於是開始了所謂的「三線建設」，即把許多重要的工業向內陸戰略縱深地帶轉移。

具有鹽鹵和天然氣產業的自貢在「三線建設」期間成為多種化學產業的基地，包括橡膠業的研發和生產部門、化工的教學和研究機構。

從1970年代開始，隨著中國同美國和蘇聯關係緩和，投入巨大人力和物力的「三線建設」開始放緩。到1980年代，中國對「三線」工程進行調整改造，以順應當時開始的經濟改革和對外開放。