以色列巴勒斯坦衝突的外交博弈：中國在中東發力 「填補美國空白」

41 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 暴力從加沙擴展到了被佔領的西岸地區。圖為西岸巴勒斯坦婦女在注視周日葬禮進行的場面

中國指責美國阻撓聯合國安理會通過呼籲以色列和巴勒斯坦立即停火的聲明。中國在巴以衝突問題上發力被認為旨在填補美國在中東留下的空白。

周日（5月16日）由中國、突尼斯和挪威起草的呼籲以色列和巴勒斯坦哈馬斯立即停火的聲明遭到美國反對。這是一周以來聯合國安理會第三次召開緊急會議討論巴以最新一輪的衝突，但仍未產生任何具體結果。

聯合國秘書長古特雷斯在5月16日安理會舉行的巴以衝突緊急公開會議開始時呼籲實現停火。

主持視頻會議的中國外長王毅說，中國作為安理會輪值主席十分重視中東緊張局勢。王毅在講話中指責美國阻撓安理會通過聲明。

美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德在會議上說，美國「正通過外交渠道努力」促成停火。

上周美國也曾兩次表示反對安理會呼籲巴以停火的決議草案。安理會中的美、中、俄、英、法五大常任理事國有否決權。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 王毅在安理會討論巴以衝突的視頻會議上說"我們呼籲美國承擔起其責任，採取公正立場。"

中國指責美國不公正

以色列巴勒斯坦衝突升級已經導致大量平民傷亡。以色列說其轟炸是對哈馬斯武裝的攻擊進行報復。但在加沙的哈馬斯說，他們發動攻擊的原因是以色列在被佔的東耶路撒冷驅逐巴勒斯坦人、以軍衝擊阿克薩清真寺。

據法新社報道，周末受阻的聲明草案說穆斯林信徒有權在阿克薩清真寺祈禱。聲明草案強調化解緊張局勢，敦促「尊重國際人道主義法律，包括保護平民，特別是兒童。」

中國外長王毅在在安理會的視頻會議上說，以巴衝突升級造成包括婦女和兒童在內的大批人員傷亡，「很遺憾，只是因為一個國家的阻撓，安理會沒有能夠發出一致的聲音。」

王毅敦促美國「調整」對待以色列-巴勒斯坦緊張局勢的立場，呼籲美國「承擔起其責任，採取公正立場。」

王毅還再次表明，「兩國方案」是解決巴以問題、實現雙方和平共存的根本出路，中國支持巴以雙方在「兩國方案」基礎上盡快重啟和談，早日建立以1967年邊界為基礎，以東耶路撒冷為首都，擁有完全主權，獨立的巴勒斯坦國。

中國認為巴勒斯坦問題是中東問題的核心。中國官方媒體《環球時報》也引述專家指責美國一直把巴勒斯坦問題邊緣化，為國際斡旋製造困難。

美國是以色列最大的盟友之一。新一輪以巴衝突升級以來，美國一直反對安理會通過呼籲停火的議案。美國表示，擔心此時安理會發表聲明可能會適得其反。拜登政府還說，一直在幕後調停。

BBC駐華盛頓記者阿舍爾（Barbara Plett Usher）說，公開發表的聲明中，拜登和國務卿布林肯多次重覆美國的「標凖答案」，即面對巴勒斯坦火箭彈攻擊、以色列有權自衛。

就美國阻止聯合國安理會發表聲明，阿舍爾說，在安理會，美國經常是「獨自一人」捍衛以色列。美國辯解說，召集公開會議、發表公開聲明的做法可能會妨礙幕後的外交努力。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 加沙被炸毀樓房下一個家庭的倖存者：理雅德·艾施昆塔納和他6歲的女兒在醫院相聚

在中東「填補空白」

圍繞聯合國巴以停火聲明草案的爭議是最近一段時間中美兩國在聯合國就外交政策問題發生對撞的一個最新例子。

不久前，中美雙方還在聯合國就中國新疆政策問題針鋒相對。

分析認為，中國爭取巴勒斯坦和中東國家的外交努力是中國在反擊美國的人權外交。

今年3月，中旬中美阿拉斯加戰略對話發生對撞後，王毅旋即訪問中東地區。王毅在訪問中強調反對以人權的名義干涉別國內政。日本《讀賣新聞》當時的報道說，中國發動外交攻勢填補美國在中東留下的空白地帶。

2019年7月包括英，澳大利亞、日本和歐洲的20多個國家向聯合國人權委員會致信譴責中國在新疆大規模拘禁少數民族和侵犯人權。

數日後，巴勒斯坦和其他50多個國家也對聯合國人權委員會發出公開信，表示支持中國在新疆的政策，並讚揚中國在「保護和促進人權發展方面"的"傑出成就」。

2020年6月巴勒斯坦還表示支持中國在香港實施國安法。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國總理周恩來會見來訪的巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特，1970年

最近中國智庫學者高志凱在《觀察者網》撰文說，美國和西方在新疆的人權指責以及美國和北約駐軍阿富汗背後用意是遏制中國經過中亞、西亞連接歐洲的一帶一路的基建和能源通道，而且要「離間中國和伊斯蘭國家、阿拉伯國家之間的關係」。

他還說，面對西方的壓力，中國不能只是被動防禦、應付，而是要主動出擊，提高應對層面，例如要求美軍無條件從阿富汗撤軍，應對美國設下的「挑撥」和「陷阱」。

長期支持巴勒斯坦

早在冷戰期間，中國就表示巴勒斯坦問題是中東亂局的核心問題。當時中國支持包括巴勒斯坦解放組織在內的「第三世界民族解放運動」。

在1956年的蘇伊士運河戰爭（第二次中東戰爭）中，中國支持埃及奉行阿拉伯社會主義的納賽爾政府，反對同英國和法國結盟的以色列。

1964年巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特秘密訪問中國同周恩來總理會談。次年巴解組織在北京設立了辦事處。

當時中國還為巴勒斯坦軍事組織提供援助和培訓。1965年毛澤東在對巴解組織代表團講話中向他們傳授中國的戰爭經驗。

中國進入1980年代改革開放階段後雖然中止了對巴勒斯坦的軍事援助，但中國曆屆領導人仍然在國際論壇上繼續支持巴勒斯坦解放運動。