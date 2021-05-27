《老友記》大團圓：那些讓觀眾念念不忘的經典片段

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《老友記》劇組人員合照，大約是2001年

美國電視情景喜劇《老友記》的大團圓特別節目期盼許久終於播出，觀眾們終於可以看到六名好友重新聚首大談往事。

《老友記》（Friends，又譯《六人行》）在1994年首播，前後歷經10年一共播出10季的節目，在2004年播映完畢。

六名主角在劇終17年之後重新聚首大談往事，也讓無數劇迷們回憶起這個陪伴他們渡過10年歲月的電視劇裏面許多經典片段。

過去17年裏影視媒體出現很大的變化，網絡流媒體的出現讓《老友記》收獲新一代的年輕劇迷觀眾，這些年輕觀眾通過網飛（Netflix）這樣的流媒體追劇。

也是因為如此，《老友記》在告別電視熒幕17年之後，仍然深植於人心之中，劇中許多經典片段和對話直到現在也經常在日常生活中和社交媒體上不斷地被人拿出來重新詮釋使用。

究竟這部電視劇有何特別，在首次播映到現在27年之後，仍然讓觀眾們念念不忘？

羅斯和瑞秋的分分合合

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1996年《老友記》宣傳照，瑞秋和羅斯位於中央

羅斯和瑞秋之間的感情關係是串連起六名好朋友的中心劇情線，兩人的分分合合也牽動著觀眾的喜怒哀樂。

從劇情一開始，羅斯和瑞秋兩人就注定有著剪不斷理還亂的感情關係，一直到第2季兩人才正式成為一對。

但是到了第3季，羅斯和瑞秋的關係出現變化，後來還發生了著名的「究竟算不算是分手」的事件，羅斯在兩人大吵一架之後和一名女孩發生關係。

羅斯堅持他和瑞秋「短暫分手」，但瑞秋看法不同，最終兩人終究分手。

在後來的劇情發展中，羅斯和瑞秋兩人的關係始終微妙，彼此之間有著爭吵、關懷、嫉妒、愛慕等不同情緒，還有對兩人關係產生重大影響的一夜情，並導致瑞秋懷孕。

和羅斯瑞秋的感情高低起伏相比，劇中另外兩名主角莫妮卡和錢德勒之間的感情發展，就顯得相對平凡順利。

莫妮卡和錢德勒各自都有幾段不算順利的戀情，都是單身狀態的兩人最終走到一起，維持了一段秘密戀情，其間引發諸多笑料，尤其是「他們不知道我們知道他們知道」類似繞口令一般的經典台詞更令觀眾拍案叫絶。

莫妮卡和錢德勒兩人後來結婚，並領養一對雙胞胎，兩人決定搬到郊區撫養孩子，離開他們住了10年的紐約公寓，全劇也到此結束。

他們怎麼負擔得起紐約公寓？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 重現莫妮卡公寓的場景

《老友記》劇中主角居住的紐約公寓位於曼哈頓市中心，莫妮卡是一名廚師 ，瑞秋一開始是一名服務生，這樣的工資她們兩人如何能負擔紐約公寓租金。

而且劇中人物雖然各有各的職業，但他們似乎很少真正的在工作，大部分時間裏他們都坐在家裏，或是耗在中央公園咖啡廳裏面。

《紐約客》雜誌2019年一篇文章說，他們居住的公寓大樓裏一套公寓每個月的租金高達3495美元（2467英鎊）。

但在1990年代，紐約市租金或許還沒有那麼昂貴，而且莫妮卡轉租的是她外婆的公寓，外婆的公寓租金或許多少能有些折扣優惠。

瑞秋的髮型

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 安妮斯頓的髮型，1995年

如果一部電視劇能引發新的髮型流行趨勢，那就說明了這部電視劇受到歡迎的程度。

《老友記》當中瑞秋的髮型受到1990年代當時許多女性觀眾的追捧與仿效，當時走在街上很容易就會看到許多剪著瑞秋髮型的女性。

但事實上主演瑞秋的珍妮弗·安妮斯頓（Jennifer Aniston,）私下透露，劇中人物的髮型雖然流行受到歡迎，但實際上整理維持非常困難。

2014年在一次媒體訪談中，安妮斯頓還透露，為她做造型髮型設計的麥克米蘭（Chris McMillan）並不是刻意設計這個髮型的。

安妮斯頓打趣地說，「他給我做頭髮的時候可能喝多了點，神志不清了。」

知名人物客串演出

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 布拉德·皮特也客串演出，當時他尚未和安妮斯頓離婚

《老友記》讓六名主角變成明星，熱播的10年期間還有許多讓觀眾印象深刻的知名人物客串演出，當中不乏許多好萊塢炙手可熱的巨星，甚至是英國王室成員。

布拉德·皮特（Brad Pitt）、瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon）、茱莉婭·羅伯茨（Julia Roberts）、喬治·克魯尼（George Clooney）等好萊塢大腕都曾經在劇中客串演出。

《老友記》其中一集在倫敦的劇情中，英國約克公爵夫人莎拉（Sarah, Duchess of York）也出現客串，維珍集團創辦人理查德·布蘭森（Richard Branson）也扮演一名花販。

經典招牌台詞

1990年代經典電影電視劇中人物都有招牌台詞，《老友記》也不例外，喬伊對初次見面的美女的經典問候語「How you doin'?」就是其中之一。

錢德勒經常用諷刺性的玩笑話來化解尷尬場面，他也經常拿自己來開玩笑，口頭禪「Could I BE any more...」刻意強調重音也成為許多西方人模仿對象。

莫妮卡在劇中是六個人的大家長，她是名完美主義者，好勝心強喜歡控制別人，她的經典台詞是語調拉高的「I know」，到現在仍經常出現在社交媒體成為網絡迷因（meme）之一。

羅斯在劇中語氣低沉感傷的一句「Hi」也成為他的口頭禪，獲得許多社交媒體短片引用。