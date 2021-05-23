窺人隱私：為什麼我們熱衷於了解其他人的私生活

36 分钟前

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 社交媒體提供我們了解其他人的渠道（GETTY IMAGES）

人都是天性好奇的，尤其是對其他人的私生活更是如此，在新冠疫情影響下，這還不只是窺探別人隱私的問題。

在疫情封鎖措施下，人們的生活自由受到很大的限制，不能出門、出國或不能像往常那樣聚會，那麼看看別人的生活就別具吸引力。

我們想看那些捨己救人的醫護人員在重症監護病房的工作日常，也好奇政治人物私底下的真面目，那些光鮮亮麗的演藝明星更吸引我們眼球，就連隔壁鄰居大門後面發生了哪些事我們也想知道。

社交媒體助長了我們窺探別人生活的胃口。英國去年6月的調查發現英國人平均上網時間為每天4個小時，40%的人花更多的時間在社交媒體上面。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 人都是好奇的，互相交換關於自己的信息有助我們了解整個社會

學習適應

我們消費資訊、新聞和媒體的現象並不令人意外，人類的天性本來就是好奇，熱衷於和別人交換八卦小道消息。

但是在新冠疫情期間，我們對別人生活產生的興趣遠遠高於以往任何時候，這種「窺視狂」或許並非全然都是壞事。

因為在日常生活和行為凖則發生巨大變化之際，觀察別人能夠幫助我們學習並適應疫情下的生活。

布魯內爾大學（Brunel University London）的高級講師查培爾（Anne Chappell）對此行為進行過研究。她表示，窺探他人生活，被動觀察他人的主動行為，也許並不是一種「病態癖好」，而是可以被視為是一種情報的交換，了解周遭世界所作一種努力。

她表示，人類觀察的慾望是與生俱來的，我們通過介紹自己來與人交換信息，「從直接與人互動中取得的信息，以及從其他傳播渠道看到的，讀到的，聽到的內容，都對我們了解社會產生重要的影響。」

提供解脫

紐約希爾醫院（Lenox Hill Hospital）的臨牀心理醫師羅曼諾夫（Sabrina Romanoff）表示，自從新冠疫情席捲全球以來，探視他人生活的慾望變得更高了，「因為封鎖措施帶來的自我社交隔離，讓我們對周遭其他人的生活變得更加好奇。」

社交媒體給禁足在家的人們一種解脫感，讓我們從狹小的居室中逃脫出去，通過虛擬的方法進入別人的生活之中，霎時間我們平淡無奇的生活有了新的關注熱點，人與人有了連接或共同話題，一個陌生人在Instagram分享的食譜可能就會掀起了一陣模仿旋風。

羅曼諾夫表示，也許在網上互動帶來的滿足感比不上真實世界的接觸，但是社交平台是封鎖措施期間少數幾個還能與人互動的渠道，TikTok，Instagram等平台為人們提供了這個機會。

研究社交媒體的文化和品牌策略專家塔爾巴克斯（Laura Tarbox）表示，人們在社交媒體上觀察其他人的生活，也在有意或無意之間做出評斷，並塑造出可以被人接受的新的社會行為，那些Instagram上面充滿熱帶島嶼海灘照片的網紅就被指責無必要的旅行。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 過度窺探別人生活會加大自己的壓力和焦慮

除此之外，其他的傳統媒體也提供了更多信息，看電視紀錄片，閲讀新聞報道，都能讓我們了解其他人的生活。

羅曼諾夫表示，社會上其他人的生活對我們來說等於一種數據參照點，「人類是社交動物，我們依賴社會上或部族裏的其他人來做相對的決定。」

當然，太多的新聞，社交媒體或過度窺視隔壁鄰居的生活都是有害的。

羅曼諾夫表示，如果我們的認知過程過度專注於將這些信息融入自己的生活裏，那麼這只會加大我們已經有的壓力和焦慮。