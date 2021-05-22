歐盟與俄國：歐洲議會建議推動俄羅斯民主轉型 普京警告外部勢力

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐州議會報告建議：歐盟對俄羅斯人應該展示潛在的好處，即將為俄羅斯民主轉型提供回報。圖為去年俄羅斯選民在修改憲法公投中投票

歐洲議會5月上旬發表報告說，為遏制克里姆林宮的威脅，歐盟需要對俄羅斯採取「推回、交往並且遏制的」新策略。

歐洲議會外交委員會的報告建議，歐洲對俄羅斯的策略應該基於以下推斷，即俄羅斯民眾希望他們的國家實現民主轉變。為推動這種轉變，報告建議布魯塞爾建立電視台對付克里姆林宮的宣傳，促使俄羅斯走向民主。

報告引起俄羅斯國內輿論強烈反應。俄羅斯媒體評論說，歐盟要推動俄羅斯「改變政權」。

5月18日，俄羅斯總統普京對「那些想從外部肢解俄羅斯的人」發出警告。普京在對一個組織紀念二戰勝利和戰爭受害者的委員會講話時說，「誰都想對我們啃一口」，但「我們會把他們的牙打掉」。

普京還說，俄羅斯幅員遼闊資源豐富，所以對手總想在俄羅斯變得更強大的時候把他的翅膀剪斷。他引用俄國沙皇亞歷山大三世的話說，」我們的巨大幅員讓所有人害怕」。這位沙皇當時還說，因為國家體量巨大，因此「俄羅斯沒有朋友」。

威脅金融制裁

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 56%的俄羅斯受訪者說，只要候選人裏有普京，他們就會投票支持他

在歐洲同俄羅斯政治關係惡化，潛在軍事威脅升級的背景下，歐盟和俄羅斯似乎加強了對抗姿態。最近，歐盟一直同美國一起指責克里姆林宮對鄰國和西方有侵略行為。

歐洲議會在4月底通過決議，譴責俄羅斯監禁反對派人物納瓦爾尼以及在處理隨後發生的民眾抗議中「違反人權」。決議還譴責俄羅斯在邊界集結軍隊威脅烏克蘭。

歐洲議會那個沒有約束性的決議還威脅採取金融制裁。決議說，如果發生俄羅斯侵略烏克蘭的情況，「應該把俄羅斯從國際銀行金融支付系統（SWIFT)中排除出去，凍結同俄羅斯當局關係密切的寡頭及其家人在歐盟的資產，取消他們的簽證。」

「自由俄羅斯電視」

歐洲議會外交委員會報告草案建議歐盟「應該同美國建立在全球捍衛民主的大西洋聯盟」，「遏制俄羅斯」在東歐的侵略行為。對於同莫斯科未來的關係，報告建議歐美應該推動一系列動議，說服俄羅斯人轉向西方，並說這樣做是有益的，諸如放寬簽證，「自由貿易投資」。

報告建議歐盟支持「東方伙伴國家」 (EaP)的民主化，並以其為榜樣吸引俄羅斯人支持民主。報告說歐盟要進一步支持「東方伙伴國家」向歐洲靠攏。所謂「東方伙伴國家」是指歐盟東部的幾個鄰國，亞美尼亞，阿塞拜疆，白俄羅斯，格魯吉亞，莫爾多瓦和烏克蘭。

歐盟對俄羅斯人「還應該展示潛在的好處，即將為俄羅斯民主轉型提供回報」。

報告說，「因為普京總統系統地打壓民主力量，俄羅斯的局勢正在惡化」。針對支持普京政權的俄語宣傳，報告建議成立每周7天、每天24小時播放的「自由俄羅斯電視」。

報告還提前警告說，如果俄羅斯議會選舉被認為出現舞弊，歐盟就要「凖備不承認俄羅斯議會，要求議會的國際組織中止同俄羅斯的關係」。

2021年9月，俄羅斯議會下院「杜馬」將舉行選舉。

普京在俄羅斯的支持率

在歐洲辯論對俄羅斯的長期戰略的同時，也有許多討論涉及對俄羅斯是否施行了足夠的制裁，是否能讓普京改弦更張。

5月19日美國免除了對一個參加俄羅斯同德國的「北溪2號」天然氣管道項目的公司高管的制裁。美國一直以該天然氣工程會加強俄羅斯的地緣政治地位為由加以反對。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯向德國輸送天然氣的「北溪2號」工程已經接近尾聲，美國最近宣佈取消對參加該工程的俄羅斯公司高管的懲罰

與此同時，也有民調顯示，普京在俄國國國內仍享有較高的支持率。這也為歐洲對俄羅斯民主轉型的希望增加了不確定性。

5月6日，俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）公布的民調結果顯示，如果俄羅斯馬上舉行選舉，普京仍然能夠獲得足夠支持，第五次連任總統。

這個被俄羅斯司法部登記登記為「外國代理人」的民調機構訪問了俄羅斯城鄉地區共1600人。提問假設俄羅斯即將舉行選舉，受訪者會給誰投票，誰是領導俄羅斯的合適人選。