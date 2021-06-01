澳大利亞連環「女騙子」：謎一樣的薩曼莎和她那些離奇犯罪案

35 分钟前

圖像來源，Facebook 圖像加註文字， 薩曼莎的犯罪動機不明，令人費解

薩曼莎（Samantha Azzopardi）為自己取了很多化名，她在世界不同地方用不同身份留下足跡，年僅32歲的她假冒身份的歷史卻很久遠。

澳洲悉尼出身的薩曼莎從20多歲開始，就在愛爾蘭、加拿大和澳大利亞多個地方以不同的名字行騙，但唯一令人費解又離奇的是，她多次行騙的目的似乎不是金錢，當局也找不出她犯罪的動機。

從薩曼莎的犯罪紀錄中可以發現，她曾經偽裝成被人口走私販子推入火坑的性工作者，她還曾經自稱是瑞典王室成員，或是家人全被謀殺或自殺的俄羅斯體操選手。

雖然薩曼莎已經30多歲，但她二、三十歲之間多次假裝自己是十幾歲的青少年女孩，她纖細的體型和動不動就緊張的咬手指頭的模樣騙過許多人信以為真。

多年來她好幾次被當局逮捕，也曾經多次短暫入獄，還被外國政府驅逐出境，但她依然繼續假冒身份行騙犯罪。

最近的一次是她冒充為一名專職保姆，並和僱主及兩名小孩住在一起，結果卻在未經許可的情況下帶走兩名孩子，最終被判刑入獄兩年。

墨爾本的法庭在宣判時表示，薩曼莎犯罪的動機「不明」，沒有明確的金錢犯罪動機，也沒有想要出名的慾望。

在庭審期間，法院獲知她被診斷患有嚴重的人格失調，以及一種極為罕見的強迫性說謊病態人格，為了等待醫學鑒定審訊多次被中斷推遲。

冒充保姆

最近一次是在2019年，薩曼莎對一對法國夫妻撒謊，說自己是18歲的保姆，這對不願公布身份的法國夫妻僱用她，並讓她住進家裏。

她向僱主表示要帶兩個孩子出去野餐，結果她把兩個孩子帶到200公里以外的另外一個城市，後來被警察識破才揭開整起犯行。

她在一間百貨公司被警察截獲，但在那之前她偽裝成一名懷孕的少女，她穿著學校制服，還成功地說服一個陌生人同意充當她的父親打電話給諮詢機構。

在那次偽裝成保姆並帶走兩名孩子之前，薩曼莎曾經擔任過澳大利亞職業籃球運動員賈維斯（Tom Jervis）的保姆，幫他和妻子照顧孩子。

賈維斯的妻子Jezze是一名律師，但他們兩人起初都不知道自己受騙，他們在一個保姆網站上找到了薩曼莎，並沒有懷疑她的身份，薩曼莎搬進了僱主家中，後來還隨著僱主從布里斯班搬到墨爾本。

但是薩曼莎在外面冒充Jezze的身份，自稱自己是賈維斯太太，冒充是一名演藝經紀人，她還取得一名12歲女孩的信任，騙她說要幫她找工作，在皮克斯動畫影片中幫動畫角色配音。

Jezze後來對澳大利亞媒體表示，「我就像親生女兒一般對待她，沒想到她竟然如此欺騙我們，我們發現被騙的時候簡直不敢相信這是真的。」

「裝聾作啞」

更早的時候，2013年薩曼莎在愛爾蘭就開始冒充身份行騙，沒有人知道她的真實名字，當地媒體稱呼她是「郵政總局女孩」（GPO Girl），因為她最早在都柏林的郵政總局外面被人發現，愛爾蘭警方發現她在那裏彷徨無助的徘徊，但卻又拒絶說話。

兩名警察把她帶到醫院，在接下來的幾個星期內，她不發一語，當局懷疑她是東歐人口走私受害者。

雖然她從未透露實際年齡，但是通過手勢她表示自己14歲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 愛爾蘭媒體以「郵政總局女孩」稱呼薩曼莎

愛爾蘭警察調閲CCTV監視錄像畫面，還挨家挨戶查訪，派出兒童福利專職人員訪談，查詢失蹤人口紀錄，聯絡國際刑警組織，移民組織，家庭暴力機構和性侵害防治中心，但還是找不到任何線索。

醫護人員發現她牙齒上的矯正器是最近安裝的，當局聯絡全國的兒童矯正牙科試圖確認她的身份，但沒有人記得她。

愛爾蘭警察加勒格（David Gallagher）對BBC表示，當時有人懷疑她的實際年齡可能不是14歲，但卻沒有人懷疑她的身份。

「我們都想不透，她為什麼要這麼做，這樣其實很痛苦，她被送到兒童醫院，不吃也不說話，一點也不有趣。」

苦無線索的警方，最後又因為她被視為未成年，不得不向高等法院申請特別許可，公布她的照片向公眾尋求線索。

圖像來源，Police handout 圖像加註文字， 愛爾蘭警方最後公布照片公開徵求線索

最終有人認出她是誰，薩曼莎最開始剛抵達愛爾蘭的時候投靠的一家人聯絡警方指認薩曼莎的身份，最後她被遣返回澳大利亞，一直到下飛機的最後一刻她都堅決不說話。

加勒格表示，「她的真實年齡和身份曝光之後輿論嘩然，有部分意見認為要將這個案件改為犯罪調查，因為薩曼莎報假案浪費警力，但包括我在內，也有人認為從法律層面上來說這個犯罪案件不成立，因為她從來不說話，從沒有做任何陳述，或造假報案，這應該被視為精神健康問題。」

後來薩曼莎接受精神鑒定，但她的問題並未被視為需要矯正或介入。

故技重施

隔了一年之後，薩曼莎出現在加拿大的卡爾加裏（Calgary），類似的故事情節，但是這次薩曼莎開始說話了，她自稱14歲，受到性侵虐待，當時她其實已經26歲了。

同樣的，調查人員花了數周時間辦案，加上兒童保護和社工人員也前來協助，一直到最後有人發現都柏林的案子，並將兩者連接起來。

這一次薩曼莎被判決誤導警方的罪名成立，警方的兒童保護部門表示，他們非常認真地看待薩曼莎的案件，而且還真的相信她的說辭，相信還有更多的受害兒童。

據當地報紙報道，就在薩曼莎被愛爾蘭驅逐出境的半年之後，她就用另一本護照進入了加拿大，而這一次，她也被加拿大政府驅逐。

圖像來源，Police handout 圖像加註文字， 薩曼莎刻意躲避鏡頭，有她的照片很少

薩曼莎還編織出更多數不勝數的故事，在她被加拿大政府驅逐出境之後，有更多人向媒體爆料她的行騙事蹟。

一名美國的自助旅行者背包客就向媒體說自己被薩曼莎「耍得團團轉」，薩曼莎向她自稱是被綁架的瑞典王室成員。

一個在澳大利亞珀斯的家庭也向媒體爆料說，薩曼莎向他們自稱是俄羅斯體操運動員，而且全家都在法國被謀殺或自殺了，全部都死了只剩下她一個人。

最為離奇的一個案例是，薩曼莎成功的說服了悉尼的社會福利機構自己是被虐待的兒童，並讓社會福利機構幫她申請一家學校就讀，還幫她找了一個寄養家庭。

判刑

在最近一次帶走四歲大的孩子和10個月大的嬰兒被警方逮捕後，薩曼莎向法庭認罪，被判處兩年徒刑。

辯護律師表示，薩曼莎並沒有計劃要從父母手中強佔這兩名孩子，也沒有要傷害他們的意圖。

法庭同意這兩名孩子並未受到傷害，但擔心他們的心理和情緒傷害。

法庭也擔心薩曼莎的精神健康和心理狀況，心理醫生建議讓她接受治療以代替坐監牢，但未獲得法庭採納。

不過薩曼莎在審訊期間已經被關押一年半，因此有機會獲得假釋，但檢控方表示她一旦假釋有可能會再度犯案行騙。

曾經調查過薩曼莎案件的愛爾蘭警察加勒格多年來一直在注意薩曼莎的案件，也知道薩曼莎多年來一直在不斷的行騙。