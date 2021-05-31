東京奧運：韓國抗議奧運官方地圖中出現爭議島嶼

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 去年3月國際奧委會和日本政府決定將2020東京奧運會延期在今年舉行

韓國政府譴責日本把爭議島嶼劃入東京2020奧運官方地圖。韓國政界人士建議，如果日本不做改變，韓國就可能抵制東京奧運會。

韓國外長鄭義溶周五（5月28日）對韓國議員說，「我們不會容忍關於獨島問題上的錯誤行徑。」改爭議島嶼被日本稱作竹島。

鄭義溶還說，韓國政府「最強有力」的措施應對這個問題。他說韓國已經向日方發出「強烈抗議」。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 日本將日韓爭議島嶼劃入東京奧運火箭接力的官方地圖引發韓國政界人士的不滿

原定於2020年舉行的東京夏季奧運會去年受到新冠疫情蔓延的影響，去年3月國際奧委會和日本政府決定延期舉行奧運會，但保留「東京2020」的名稱，計劃從今年7月23日-8月8日舉行奧運賽事。

領土爭議

日本將這個有爭議島嶼劃入東京奧運火箭接力的官方地圖引發韓國政界人士的不滿。

韓國前總理丁世均周三（5月26日）在社交媒體臉書上說，「獨島是韓國不可分割的領土。」他要求日本將該島從奧運地圖上撤除，並建議韓國用一切手段解決這個問題，包括對東京奧運進行抵制。

韓國民主黨前黨魁，曾經擔任過韓國總理的李洛淵說，日本的做法不可接受。他說如果日本不修改地圖，韓國應該抵制東京奧運會。

日本內閣官房長官加藤勝信拒絶要日本修改地圖的要求。他說「竹島顯然是日本領土，韓國方面的要求完全不可接受。」加藤勝信說，東京會冷靜和堅決地處理此事。

2017年韓國將獨島劃入韓國平昌舉行的2018年冬季奧運會的地圖，當時日本也要求韓國修改地圖。

圖像加註文字， 日韓爭議島嶼獨島（竹島）目前由韓國實際控制

美國因素

位於日本海上這兩個無人居住的小島國際通稱為利揚庫爾岩（Liancourt Rocks），島嶼面積只有0.186平方公里。該爭議島嶼的專屬經濟區內尚未發現石油等海底資源，但主權爭議引發漁業糾紛。

韓國稱其為獨島，日本把島嶼稱作竹島。目前島嶼被韓國實際控制，但日本聲稱該島屬於日本領土。朝鮮也主張對獨島擁有主權。

在朝鮮戰爭中，聯合國軍將這個日韓爭議島嶼指定為海上轟炸演習區，該決定被當時日美聯合委員會通過，因此被認為是日方擁有主權的一個證據。

1953年日美聯合委員取消獨島（竹島）演習區，恢復了周圍的漁業活動，於是發生日韓漁業糾紛。同年韓國派出海警對爭議島嶼實現控制。

美國一直支持日本將島嶼爭議交由國際仲裁解決的立場。但韓國外交部稱，獨島是韓國固有領土，因此不屬於外交和司法解決範疇，因此拒絶日本將爭議訴諸國際仲裁解決的建議。

日韓的獨島（竹島）爭議同中日的釣魚島（尖閣列島）爭端有相似之處。日韓島嶼爭端涉及美國和朝鮮，中日島嶼爭端中也有美國因素和台灣的主權要求。

中國國家海洋局的專家曾撰文說，韓國在獨島爭端中採取有效措施，使其在爭端中佔據有利地位。因此作者認為中國可以借鑒韓國的做法維護釣魚島主權。