香港BNO移民潮：一位單親母親攜女兒闖蕩英國的故事

林子晴

BBC中文 特約撰稿人

39 分钟前

「如果她繼續留在香港，就一定沒有將來」，52歲的徐媽媽指著身邊的女兒阿穎說到。她的語氣斬釘截鐵，眼神略帶幾分焦灼，似怕嘴巴傳達不了心中那份迫切。

自《國安法》實施以來，香港社會迎來另一波移民潮。英國政府開放簽證計劃予持英國海外國民（BNO）身份的港人與其家人移民。據悉，從一月底計劃生效起至三月，已經收到超過3.4萬份申請。英國政府估計5年內會有約30萬香港人移民英國。

在決意離開香港的人群中，不只有過往的典型中產家庭，也有像徐媽媽這樣雖然積蓄不多，但拼盡家財，也要毅然帶女兒移居英國的家庭。

徐媽媽回想起今年一月下旬，母女二人揮別土生土長的香港，抵達當時尚在疫情封城的倫敦的情形：下飛機時只有兩個背包、六件行李，和一筆徐母提早取回的15萬港元強積金（香港強制儲蓄退休金）。

她們離開的是一個局勢「風雨飄搖」的香港，而來到的則是一個舉目無親，四處是難的新國度。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年中，香港爆發反修例示威，她們寓所的窗戶正正面對著維多利亞公園，一幕幕催淚煙橫飛，警員與示威者街頭激衝突的畫面，頻頻上演。

不甘作「溫水蛙」

談起為何要決意獨自帶著17歲女兒阿穎移居英時，兩人自比是不甘安於溫水的蛙。即使跳出溫水鍋外，舉步維艱，徐母亦深信香港這鍋溫水不宜久留。

2019年中，香港爆發反修例示威，她們寓所的窗戶正正面對著維多利亞公園，一幕幕催淚煙橫飛，警員與示威者街頭激衝突的畫面，頻頻上演。原已受情緒病困擾的阿穎，受政治氛圍刺激，情緒越見波動，惡夢頻頻，寢食難安。

焦急的徐母，眼見香港社會變得「荒謬」，警員無故截查年輕人的情況屢見不鮮，教育課程歷翻天覆地的變革，深知性格不願妥協的女兒，定必難受，便立心要送走她，「我有很強烈的感覺，無論如何都要先離開， 女兒不宜再留在這裏」。

不是誰都能灑脫離開，女兒阿穎便曾斷言拒絶母親的移英提議，「香港是我的家，為何香港發生事，人家迫我離開，我便要離開呢？」 徐母的前夫更潑來一盤冷水，「這樣的疫情下，你到英國去，是不是要去送死？」

但阿穎掙扎良久後，也體會到母親一翻苦心，「我媽這樣的年紀沒必要那樣辛苦，跳出香港的舒適圈。面對未知的前路，她也願意去踏出，我沒借口不放手一試」。而其父，亦知兩母女下的決定不可擋，反對的口吻在兩人離開前軟化。

圖像加註文字， 初到倫敦的徐媽媽和女兒發現新移民的生活充滿艱辛

初到舉步維艱

下決心容易，但是真正遠赴英國生活的難度，可是完全超乎徐母從前的想像。

「我從來沒想過能有機會帶著女兒過來英國」，她說。

持中學學歷的她，任職過電訊服務推銷經理和資料輸入員，為幫補租金，也曾在晚間兼職洗碗。她從未踏足過英國，女兒更是從未離開亞洲，兩人對英國社會僅略懂皮毛，勉強能以英文溝通。

抵埗後，兩母女邊四周打問公立學校學位，邊出外尋覓住處，屢屢碰壁。

租地方時，徐媽媽憶述，「人家問你有沒有工作證明，有沒有國家保險號碼，能否預繳六個月租金」，她們都能搖頭。覓學位時，阿穎對英國校區學制全無頭緒，作了入學查詢，不是毫無迴音，便是遭學校以「無合適課程」回絶。

說起話時，徐母快人快語，從不拖泥帶水，最懊惱的是因為不諳英語，話於嘴邊卻說不出口，她曾想投訴房東煤氣收費無理，卻反被問至語塞。

寸步難行的日子過了約兩個月，花費的積蓄愈來愈多，還未能搬離酒店的兩人格外焦急，「金錢有限，沒可能長住酒店，很節儉，很節儉」。有次，難得約到地產經紀，卻遭對方爽約，兩人無助得空坐於公園，一臉彷徨。

就在那茫然之際，兩人恰巧在公園認識了一位居英澳門人。在她介紹下，母女在西倫敦短租一間小房間。徐母也開始在這位友人經營的按摩店當兼職接待員。

圖像加註文字， 徐媽媽在女兒陪伴下外出尋找工作機會

民間援助組織

過往在香港主權移交前移民海外的港人，普遍為具一定經濟基礎的專業人士及中產階層。但英國政府今次開放的簽證計劃，經濟要求門檻較低。申請人只要繳付簽證費用和醫療附加費，並能證明有經濟能力在英國獨立生活六個月，便符合申請資格。政策容許了更多不同背景的港人移民，當中一些未必擁有充裕資金、移民顧問指點與當地人脈。

英國港僑協會於去年秋季訪問了300多位計劃移居英國的港人，縱然逾70%受訪者持大學學士或以上的教育程度，但調查發現38%的受訪者每月收入少於兩萬港元，月入三萬港元以下者則佔64%。

英國港僑協會創辦人鄭文傑指，組織現時每天會接到約十宗查詢，大多求助人都是帶著生活過的疑實際問。他們發現，不少移英港人租住地方時，面臨無法出示信用紀錄和工作收入證明的困難，也有業主不理解簽證計劃，不願長租出地方。就學方面，不少家長在搜集學校資訊和報讀入學時，無從入手，大多依賴網上經驗分享，把資訊東湊西拼；另有部分熱門地區的公立學校學位爆滿，子女要跨區上學。

協會的公共事務主管Julian Chan指，「資訊是存在，但香港人很難找到，也很難去理解」，因此他們正跟當局商討要，如何為港人整理實際移英過渡的生活資訊。協會亦正與當局討論要如何調整教育等配套，凖備應對這個或會是英國「數十年來最大的人口轉變」。

圖像加註文字， 她們三度轉換落腳地後，終於覓得一間長租的套房，安頓下來。

冬去春來 前途漫漫

冬去春來，隨著倫敦的疫情緩和，逐漸解封，徐母與女兒得友人指路與本地華人社會服務中心協助，事情也稍有轉機。

她們三度轉換落腳地後，終於覓得一間長租的套房，安頓下來。女兒在就讀輔助銜接升學的短期課程，漸對未來的讀書路向有了頭緒，望能在九月入讀心儀課程。徐母亦在覓其他工作上，也略有起色。

這天，徐母喜獲通知，可面試一份餐飲宴會工作。她與隨行幫忙翻譯的女兒，罕有地，捨得坐上繁忙時間3.4英鎊一程的地鐵，前往倫敦市中心。路途上，她緊盯著手機，反覆溫習闡述自己簽證狀況的英文段落。

慶幸，招聘的宴會公司老闆格羅夫一聽兩人從港赴英，似乎也明瞭狀況，讚港人勤勞兼適應力強，還幽默說笑，「我們不走共產主義，是會支薪的」 。

圖像加註文字， 寸步難行的日子過了約兩個月，花費的積蓄愈來愈多，母女二人節儉度日

翌日，徐母便出席該公司的職前培訓。上了三小時多聽得半懂的英文簡介，她也顯出疲態，看看時間，已是晚上七時許，想到還要回家買菜煮飯才有食物下肚，能屈能伸的她還是微言了一句，「從前走在街上，肚子餓了還可去買燒賣吃。現在天天吃麵包，一想起麵包就怕了」，隱約流露出思鄉之慨。

徐母押上一切，帶著女兒跳離熟悉的溫水，為的是她終能回去為鍋裏的人做點事。她說，「如果沒有她，我必定不會離開，我已年過半百，也不是有錢」。