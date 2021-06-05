美軍神秘的X-37B與太空軍事化的技術障礙

1 小时前

圖像加註文字， 俄羅斯武器製造商負責人說X-37B是一種低軌戰略轟炸機，再次令X-37B這個五角大樓守口如瓶的太空試驗成為關注焦點。

美國軍方進行高度保密試驗的X-37B空天飛機一直是外界猜測的目標——如這種太空無人機被說成具有攻擊能力。最近俄羅斯武器製造商負責人說X-37B是一種低軌戰略轟炸機，再次令X-37B這個五角大樓守口如瓶的太空試驗成為關注焦點。

俄羅斯國有武器製造商阿爾瑪斯-安蒂公司(Almaz-Antey)總經理諾維科夫(Yan Novikov)五月在一個網絡教育論壇上說，美國擁有能夠裝載核彈的軌道轟炸機。波音公司X-37B太空軌道測試載具在理論上可以裝載6枚核彈。

諾維科夫還說，波音公司製造的X-37空天飛機有不同種類型。他指稱說，美國打著「科研」的旗號，實際將這種太空穿梭機用於太空偵察，還能用作攜帶核彈的太空轟炸機。

他說美國目前有兩架X-37B空天飛機，到2025年這個數字會增加4倍。

不過美國的防務和安全事務評論員認為上述說法誇大其詞，並說現在美國只有一架X-37B。

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也有俄羅斯軍事評論員說，雖然低軌載具理論上可以攜帶核彈，但以目前的技術水平，這樣做的「實際意義不大」。

低軌部署核彈缺乏可行性

X-37B空天無人機由波音公司製造。2010年4月X-37B空天飛機進行了首次飛行，經過8個月飛行後返回地面。後來X-37B有進行過一次長達780天的軌道飛行，在2019年10月返回地面。在2020年5月又進行了第6次太空飛行。

X-37B空天無人機機身長9米，翼展超過4.5米，重近5000公斤。按美國的防務作者凱爾·溝上(Kyle Mizokami)的說法，X-37B貨艙載貨量近似美國家庭用的皮卡。

凱爾·溝上在美國《大眾力學》網站撰文認為，認為諾維科夫渲染美國軌道核威脅，用意在於促銷其導彈公司（阿爾瑪斯-安蒂）製造的地空（太空）導彈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯專家說在太空部署導彈的控制問題比陸基導彈更大，造價也更高（俄羅斯公路部署的洲際彈道導彈）

他說利用X-37B進行低軌核轟炸並非是個好主意。從技術上講X-37B無人太空飛機技術上可以攜帶核彈，例如美國戰斧巡航導彈上攜帶的W-80熱核彈頭，因為這種核彈直徑小於12英寸，長31英寸，具有5千噸或1萬5千噸爆炸當量。

但把這種為亞音速導彈設計的彈頭裝到高速的太空無人機上需要做修改才能完成重返大氣層的任務，諸如像安裝在民兵三型洲際導彈或三叉戟D-5使用的彈頭。

凱爾·溝上說，這就需要按裝讓彈頭脫離軌道的裝置，而這就意味著增加武器體積。因此X-37B無人太空飛機最多裝載的核彈不過2-3件。攜彈量十分有限就令X-37B失去了戰略轟炸機的價值。

太空軍事化的實際障礙

俄羅斯前防空部隊總參謀長，空軍飛行員出身的伊戈爾·馬爾採夫（Igor Maltsev）上將在《今日俄羅斯》的分析文章中說，自首顆人造衛星上天就有了在地球低軌部署戰略核武器的想法。他認為，低軌部署核武器的設想遲遲未能實現，因為存在許多實際問題和挑戰。

例如首先由武器的效果和有效控制的問題。地空洲際導彈可以隨時發射打擊任何預先選定的目標，只要按電鈕就行。但是太空導彈系統是動態的，一直運動的。因此不能預先設定目標。因為太空系統一直處於運動中，因此也一直需要調整才能瞄凖目標 。

其次存在精度問題。宇航員重返地面，通常遠遠偏離預定著陸目標，就說明了這個問題。軌道衛星通常的速度是每小時2萬8千公里。在這種快速軌道運動中，按電鈕發動攻擊，衛星可能還在距離目標很遠的地方。而且從軌道返回地面的誤差很大，精度上遠遜與陸基和潛射彈道導彈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年9月中國曾低調發射過一個重返地面的試驗太空飛行器，當時有猜測說那是一種類似美國間諜飛機的太空飛機

馬爾採夫認為上述問題在可見的將來也難以解決。他說動態系統非常複雜，而且造價昂貴，如此部署的武器系統將比俄羅斯戰略導彈部隊目前的同樣武器要昂貴數十，一百甚至一千倍。

除了造價，更重要的是部署在太空的核武器還有持續性和安全性等問題。洲際導彈彈頭保存在掩護很好的發射井內，太空載具則很容易被接近甚至被控制。使用包括電磁脈衝等手段都能破壞太空武器。

難避開先進的預警雷達

按《大眾力學》文章的分析，業余天文愛好者都能很容易地觀測到X-37B低軌飛行，而要執行轟炸任務就需要變軌朝攻擊目標飛行，這種機動往往需要數小時甚至數天才能完成，這就很難逃過俄羅斯的防空預警雷達，無法達到突襲效果。

《今日俄羅斯》的軍事評論員引述俄羅斯部隊總參行動局前負責人扎帕任科（Valery Zaparenko）中將的分析說，俄羅斯完全有能力偵測跟蹤太空轟炸機。他說Х-37В之前的所有飛行都在俄羅斯太空部隊設備的監視下。

他說俄羅斯的Don 2N 有源相控陣列雷達能夠偵測到1000公里外直徑5厘米的目標，而Х-37В大小的太空飛行器會被沃羅涅日早期預警雷達在幾千公里外捕捉到。

中國媒體也曾報道說X-37B實際上是一種太空戰鬥機。但是美國軍方一直否認此種說法，說只是以前航天飛機的升級版。