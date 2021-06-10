台灣疫情：「停課不停學」 英國是如何做的

5 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣各級學校停課至暑假，讓許多家長大喊受不了

台灣新冠疫情居高不下，政府宣佈三級警戒管制再延長兩周，全台各級學校也配合繼續停課直到暑假。

這也意味著孩子們又要繼續留在家裏遠距學習，而所謂的「停課不停學」也讓許多家長在忙著居家工作的同時，又要照顧孩子整天在家的飲食和學習。

新冠病毒疫情早在去年初就已經席捲全球，英美和歐洲大多數地方早已經歷過居家工作、在家上課的日子，而包括英國在內的一些國家，因為疫情趨緩正逐步解封，學生也恢復到校上課。

相比之下，過去一年多台灣因為有效防疫，人們的生活、工作和學習大致不受影響。但是現在情況大有不同，本土感染及死亡病例不斷增加，三級警戒管制延長，學生也停課提早放暑假。

要如何應付孩子在家學習，真正做到「停課不停學」？台灣的家長或許可以借助那些已經經歷過疫情封鎖、在家上課的孩子和父母的經驗。

英國版「停課不停學」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國也經歷過停課不停學的經驗

英國早在2020年3月第一次封城時就宣佈停課，學校改為在線學習。但因為預先凖備不夠，停課之初一些學校還沒有提供即時在線教學，而只是通過網絡向學生說明今日教學內容，搭配影片或簡報介紹課程。

在當時的情況下，許多父母，尤其是家中有小學學生的家長，的確必須負擔起老師的責任，利用學校提供的課程內容在家給孩子上課，確保孩子的理解並完成家庭作業。

英國去年的情況也是和現在的台灣一樣，從3月中停課就直接停到放暑假，一些小學六年級或中學應屆畢業的孩子就此離開了學校，沒能在學期結束前和同學老師見面道別。

去年秋天英國開學，學生也恢復到校上課。但因為疫情反撲，學校開開關關。就算學校開放期間，具體到各學校的各班級的話，一旦出現確診病例可能也就又停課兩周。

就這樣撐到了聖誕節假期過後，英國終於宣佈再次全面停課。

有了上次停課的經驗，這一次學校有了比較充分的凖備，不但提供即時的在線教學，還要求學生按照學校課表上課，通過Zoom或Team等遠程會議軟件點名記錄出勤率，還能進行即時在線音頻視頻教學，彷彿就像真的坐在教室裏上課一樣。

小學中，就連體育課都是線上進行。因此，出現許多孩子抱著平板電腦在家裏客廳做體操的景象。

學校有了即時在線教學，也代表孩子就像上學一樣，必須在指定的時間凖時登錄上線，老師就在鏡頭的另一邊講課，家長的負擔也相對減少許多。

應該做什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 居家防疫期間，家長和孩子整天在一起相處

經歷過停課，即時在線教學，以及恢復到校上課的整個過程之後，英國教育專家在檢討過後也總結了幾點經驗和教訓，以供日後參考。

化整為零：英國在線數學教學資源網站MathsWatch的共同創辦人史密斯（Ken Smith）對BBC表示，孩子在家在線學習的基本原則就是用「化整為零」的方法，每天教一個小單元，一點一點每天持續進行。

他建議，最好將一天的課打散開來，每節課的時間不能太長，就算是原本一個小時的課也應分段分開進行，讓學生的眼睛有足夠的時間休息。

勞逸結合：專門從事遠距教學的教師多佛（Sarah Dove）表示，就算是正常到校上課，學生也不是一整天都在上課，

指望孩子們一整天坐在桌子前面拿著紙筆工作是不切實際的。

作息規律：不過，也不要以為在家上課就可以讓孩子一整天穿著睡衣，而是應該和正常到校上課一樣，在家學習也要建立起固定的作息規律和按照時間上課的課表，該上課的時候就要上課。

另外，孩子也不能躺在牀上上課。

提前凖備：英國心理學講師阿茲納爾（Ana Aznar）表示，周全的凖備工作和詳細的計劃有助於家長掌控孩子的在線學習狀況。

提前和孩子確認第二天的課表和上課內容能讓孩子更容易進入狀況。

控制情緒：她也提醒家長要注意控制自己的情緒。居家防疫期間整天在家，管教孩子難免會發生摩擦，但是父母對孩子不能有情緒化的管理行為，在焦慮和壓力之下父母更容易將自己的負面情緒發洩在孩子身上。

研究發現，父母的情緒會感染孩子，感覺壓力大的父母對孩子在家學習的應對和處理也就更糟糕。

不應該做什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 要先照顧好自己，才有能力照顧孩子

不要一味督促孩子學習：英國教育人員強調，居家防疫要做好「停課不停學」，更重要的是父母要適時適當地給予自己和孩子必要的彈性空間。

不要總是和別人家攀比：每一個孩子條件不同，每一個家庭情況也都不一樣，要找出適合自己孩子，適合自己家庭的方法。

不要給自己不必要的壓力：許多家長平常忙碌工作，現在面臨居家防疫，突然發現孩子從起牀開始一直煩躁到晚上就寢，料理三餐又要收拾洗碗，還要應付自己的工作，感覺非常無力。因此專家的建議是，非常時期不要給自己太多不必要的壓力。如果工作忙碌沒時間督促孩子，就讓孩子培養自主學習的態度，或讓孩子享受一下暫時的放鬆。

親子教育最基本的一個道理是：要先照顧好自己，才有能力照顧孩子。