登革熱疫情：蚊子感染細菌後病例大減77%

詹姆斯·加拉格（James Gallagher）

BBC衛生及科學事務記者

2021年6月11日

圖像來源，World Mosquito Programme 圖像加註文字， 沃爾巴克氏菌能降低蚊子傳染登革熱的能力

科學家表示，在印尼進行的一次「突破性」試驗顯示，讓傳播登革熱的蚊子感染特殊細菌後，登革熱的病例減少了77%。

會傳播登革熱的是埃及伊蚊（Aedes aegypti），而研究人員讓埃及伊蚊感染沃爾巴克氏菌（Wolbachia），這種細菌能降低蚊子傳染登革熱的能力。

世界蚊子項目（World Mosquito Programme）的研究團隊表示，這個在印尼日惹市進行的試驗成果良好，將推廣到其他地方對抗登革熱，有望解決這個全球許多地方都出現疫情的傳染病。

50年以前，很少人聽過登革熱這種熱帶疾病，但是現在登革熱已經逐漸成為一種全球大流行傳染病，確認病例快速增加。

1970年，全世界只有9個國家發生過嚴重的登革熱疫情，但是現在全球每年最多有4億人感染登革熱。

登革熱（dengue fever）也被稱為「斷骨熱」（break-bone fever），患者通常會出現劇烈的肌肉和骨頭疼痛，登革熱爆發大流行會給當地醫院和醫療量能帶來嚴重負擔。

「自然界奇蹟」

世界蚊子項目的研究人員安德斯醫生（Dr Katie Anders）表示，埃及伊蚊加上沃爾巴克氏菌，簡直就是「自然界的奇蹟」。

她說，蚊子感染了沃爾巴克氏菌並不會有什麼危害，但是沃爾巴克氏菌停留在蚊子體內，佔據了登革熱病毒的生存空間。

而且沃爾巴克氏菌還會和登革熱病毒爭奪資源，有了沃爾巴克氏菌，登革熱病毒就不容易在蚊子體內複製，這樣蚊子叮咬人的時候就不容易傳染登革熱。

圖像來源，World Mosquito Programme 圖像加註文字， 研究人員將試驗項目擴大到印尼日惹市的周邊地區

研究團隊用沃爾巴克氏菌感染了500萬個蚊子的卵，每隔兩周將蚊子卵放在水桶內，一共花了9個月的時間，培養出足夠數量的蚊子。

研究人員將日惹市分成24個區域，並且在其中的12個區域釋放這些感染特殊細菌的蚊子。

試驗結果顯示，感染沃爾巴克氏菌的蚊子釋放後，登革熱的病例減少了77%，需要入院治療的患者減少了86%。

他們將研究結果發表在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）上。

安德斯醫生對BBC表示，「結果非常驚人，老實講這比我們所希望的結果還要更好，是一個重大突破。」

由於試驗的結果非常成功，研究人員將感染沃爾巴克氏菌的蚊子釋放到日惹市的所有區域，還擴大這個項目到周圍地區，希望能就此消滅登革熱。

「如果能在世界各地登革熱疫區大規模進行這個計劃，我們相信效果和影響力都會更大。」

沃爾巴克氏菌的操縱能力非常強，能夠改變其宿主的繁殖能力，確保宿主會將其遺傳給下一代的蚊子。

這也意味著一旦沃爾巴克氏菌感染到蚊子，並在體內存活定居下來，就能遺傳給其後代存在很長的時間，持續防止登革熱的散播。

其他防治登革熱的滅蚊方法，例如使用大量殺蟲劑，或培育大量不孕的雄性蚊子，都需要持續不斷地反覆進行才能滅蚊，而利用沃爾巴克氏菌的方法效率更高。