新冠疫情：封城降低碳排放 但不足以改變氣候變化

4 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 人類必須減少排放以應付氣候變化

2020年3月11日，世界衛生組織宣佈新冠病毒疫情為全球大流行病的時候，地球的氣溫已經比工業革命以前升高了大約1.2攝氏度。

新冠疫情席捲全球，人類活動前所未有的瞬間停止，世界多個地方進入封城狀態的同時，工廠停工，汽車熄火，飛機停飛。

各種對抗疫情而採取的封鎖措施為世界帶來了許多巨大的變化，對我們研究氣候的科學家而言，也帶來嶄新又意料之外的視野，我們學到了以下三件事：

1. 氣候科學可以即時操作

新冠疫情促使我們仔細思考，要如何排除種種困難，即時監控溫室氣體排放，尤其是二氧化碳。

在2020年3月世界多個地方開始封城措施的時候，列舉全年排放趨勢的全球碳預算（Global Carbon Budget）報告預定在年底公布，氣候科學家必須想辦法通過其他資料來調查二氧化碳的變化。

我們利用封城的資料來觀察全球溫室氣體排放的變化，也就是說，如果我們知道各種不同的經濟活動所造成的排放量，以及新冠疫情之前各國的排放量，再加上哪些經濟活動降低了多少，我們就能假設其排放量也隨之降低了多少。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 封城措施反而產生了一點點暖化的效應

2020年5月，一項綜合了世界各國政府封鎖措施和活動數據的指標性研究預測，2020年全年全球二氧化碳排放量可望下降7%，全球碳項目（Global Carbon Project）後來證實了這個數字。

我們自己的團隊很快也著手進行研究，我們利用谷歌和蘋果的移動數據來反映10種不同的污染源發生的變化，此外還有第三個研究，利用化石能源消耗的數據和水泥生產的數據來追蹤二氧化碳排放量。

最新的谷歌移動數據顯示，雖然日常活動尚未恢復到新冠疫情以前的水平，但是比封城之初已經有所恢復。我們最新的排放量預測也反映出這一點，顯示第一次封城之後出現小幅回彈，然後在2020年下半年全球排放量繼續穩定增長。

在那之後，全球溫室氣體排放量出現第二次小幅縮減，代表2020年底/2021年初的第二波疫情。

與此同時，隨著新冠疫情的發展，溫室氣體排放監控項目建立了追蹤二氧化碳排放量的方法，這個方法接近即時監控，對氣候科學具有極高的價值。

2. 新冠疫情對氣候變化沒有劇烈影響

不論是從短期或是長期來看，新冠疫情對並沒有像許多人們所希望的那樣，對解決氣候變化具有多麼重大影響。

雖然天空變得更清澈更安靜了，但是我們的研究發現2020年春天的封城措施反而產生了一點點暖化的效應：工業停擺，空氣污染降低，而燃燒化石能源所產生的微小粒子遮蔽日光的能力也降低了。

這對全球氣溫的影響為時極短，而且影響很小（只升溫了0.03攝氏度），但是這還是比封城措施所帶來的臭氧、二氧化碳或航空業的改變還要更大。

展望2030年，簡單的氣候模型預測，如果各國政府遵守減排承諾，全球氣溫因為新冠疫情只會降低0.01攝氏度，更加精密複雜的氣候模擬也支持這個預測數字。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 關閉全球經濟不是降低碳排放的實用辦法

過去一年當中，許多國家更新並加強了減排承諾，但還是不足以避免氣候變化，只要我們繼續排放，所存的碳預算就會越來越少，越慢採取行動，以後要削減的排放量就越多。

3. 新冠疫情不在計劃之內

新冠疫情各種封鎖措施給日常生活帶來的變化，不僅只是暫時的，而且也不足以阻止氣候變化。和氣候變化一樣，新冠疫情受影響最嚴重的都是弱勢群體。

我們必須想辦法在不會造成經濟和社會創傷的情況下降低排放，找到能夠促進衛生、福利和平等的解決方案。每個人、機構和企業都必須負擔責任，而且要有結構化的經濟改變來支持氣候行動。

我們的研究表明，投資全球GDP的1.2%在經濟復蘇方案上，就能維持全球氣溫升高在1.5攝氏度之內，避免未來更嚴重的損害和付出更大的代價。

但是，我們所需的綠色投資遠遠不夠，我們還需要更多的行動、更大的投資來阻止氣候變化。付出的代價雖然很高，但可帶來的回報更高。